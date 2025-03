7 perełek na streamingach. Co nowego warto zobaczyć w weekend?

Co tydzień na platformach streamingowych w Polsce ląduje cała masa nowości, za którymi nawet największym kinomaniakom, trudno czasami nadążyć. W weekend możemy nadrobić wszelkie zaległości, jednak często gubimy się w ilości propozycji produkcji do obejrzenia, jakie podpowiadają nam serwisy streamingowe.

A jeżeli kochasz spędzać czas na oglądaniu dobrych seriali i filmów, w ten weekend masz w czym wybierać. Platformy streamingowe w ostatnich dniach nieźle nas rozpieściły, dodając do swoich bibliotek nasze ulubione miniseriale (często thrillery), ale nie tylko. Obejrzycie kilka dobrych tytułów na Netflix i sporo na Max. Mamy dla was też propozycję od SkyShowtime. Przeczytajcie opisy nowości i sprawdźcie, co was najbardziej zainteresuje w wolny weekend. Dzięki tej liście dobry seans jest gwarantowany!

Co oglądać w weekend na Netflix i Max? Nasze rekomendacje

„Apetyt” (film na Netflix)



Niemiecka rodzina spędza letnie wakacje w swojej francuskiej willi. Z pozoru idealne życie jej członków zaczyna się sypać pewnego wieczora, gdy na bocznej drodze ich auto potrąca młodą kobietę, która ostatecznie trafia do ich domu. Początkowa chęć pomocy zaczyna schodzić na dalszy plan i ustępować miejsca zgoła całkiem innym motywom. Każdy z członków rodziny poszukuje w kobiecie czegoś innego i pragnie ją wykorzystać. Za ten błąd wszystkim im przyjdzie jednak wkrótce zapłacić — i to naprawdę słono.



„Dojrzewanie” (serial 4-odcinkowy na Netflix)



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„The Electric State” (film na Netflix)



Film reżyserów „Avengers: Koniec gry”, którego akcja toczy się w alternatywnej, futurystycznej wersji retro lat 90. ubiegłego wieku. Millie Bobby Brown („Stranger Things”, „Enola Holmes”, „Dama”) wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie inteligentne roboty, wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, niegdyś pokojowo nastawione i służące ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera — genialnego młodszego brata Michelle, który — wbrew jej przekonaniom — jednak żyje. Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt — „Strażnicy Galaktyki”, „Jurassic World”), słabo zarabiającym przemytnikiem, i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w wersji oryginalnej dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców — i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.



„Wybraniec” (film na Max)



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



„Rodzice kontra duch” (serial na Max)



Josh i Rohan planują weekendowy wypad, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Szybko jednak odkrywają, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.



„Podrabiani zakochani” (film na Max)



Kobieciarz i naciągaczka uczą się człowieczeństwa, kiedy są zmuszeni współpracować, aby ruszyć w pogoń za swoimi robotami-sobowtórami, które zakochały się i uciekły.



„Boyzone: Life, Death & Boybands” (3-odcinkowa seria na SkyShowtime)



Nieopowiedziana dotąd przebojowa historia Ronana, Shane'a, Mike'a, Keitha i Stephena – pięciu nieznanych chłopaków z klasy robotniczej z Dublina. W ciągu czterech lat stali się największym boysbandem na świecie, który trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów więcej razy niż One Direction, David Bowie czy Michael Jackson. Ten serial dokumentalny to zapis wyjątkowych rozmów z czterema członkami Boyzone – zespołu, który ukształtował dwie dekady popkultury. Poruszają w nim tematy coming-outu, dorastania, życia w bezlitosnym blasku reflektorów, a także niespodziewanej śmierci Stephena, którego kochali jak brata. Po gorzkim rozstaniu i wielu latach rozłąki zgodzili się spotkać, aby opowiedzieć swoją historię.Czytaj też:

Lista 100 najlepszych miniseriali. To zestawienie bije wszystkie inne w sieciCzytaj też:

23 najwyżej oceniane seriale – thrillery na Disney+. Tak wybrali widzowie