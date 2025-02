Netflix podsumowuje oglądalność. Zgadniesz, co było numerem jeden?

Oczywiście mowa o „Squid Game”. 2. sezon koreańskiego hitu był najchętniej oglądanym serialem na świecie w drugiej połowie 2024 roku, zarówno pod względem preferowanej przez Netflix liczby wyświetleń (86,5 miliona, mierzonej poprzez podzielenie godzin oglądania przez czas trwania), jak i całkowitego czasu oglądania (619,9 miliona godzin). Co więcej, zrobił to wszystko w ciągu zaledwie sześciu dni — premiera drugiego sezonu odbyła się 26 grudnia.

W ciągu niecałego tygodnia „Squid Game” przyciągnął 69,5 miliona godzin więcej niż seria, która znalazła się w udostępnionym rankingu na miejscu drugim, czyli hit „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów” (550,4 mln godzin w ciągu ponad trzech miesięcy po premierze 19 września). Koreańska produkcja pokonała też serial „Para idealna” z Nicole Kidman w obsadzie (75,1 mln), który zadebiutował także we wrześniu 2024 roku.

Streamer wymienia 15 663 tytułów — 8680 filmów i 6883 programów telewizyjnych, które zebrały co najmniej 100 tys. wyświetleń w drugiej połowie ubiegłego roku. Jednak tylko 29 procent tych tytułów osiągnęło 1 milion wyświetleń lub więcej.

Top 10 seriali na Netflix w drugiej połowie 2024 roku

10. „Cobra Kai”, sezon 6.



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.



9. „Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



8. „Wypadek”



Gdy impreza urodzinowa zmienia się w tragedię, jej konsekwencje odbijają się na życiu zżytej społeczności, oddalając od siebie rodziny, przyjaciół i partnerów.



7. „Jake Paul vs Mike Tyson”



6. „La Palma”



Norweskiej rodzinie spędzającej wakacje w La Palmie grozi katastrofa, gdy młoda badaczka odkrywa niepokojące oznaki zbliżającej się erupcji wulkanu.



5. „Nikt tego nie chce”, sezon 1.



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?



4. „Emily w Paryżu”, 4. sezon



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



3. „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.



2. „Para idealna”



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



1. „Squid Game”, sezon 2.



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka - przerażająco wysoka.

Top 10 filmów na Netflix w drugiej połowie 2024 roku

10. „Grinch”



Mieszkańcy Ktosiowa oczekują Białego Bożego Narodzenia, a zielony stwór Grinch zrobi wszystko, by je zepsuć.



9. „Paraliż”



Załamanej tragedią rodzinną dziewczynie zostaje wstrzyknięty środek zmiękczający mięśnie. Powoli tracąca kontrolę nad swoim ciałem kobieta rozpoczyna nierówną walkę z psychopatą o swoje życie.



8. „Brzydcy”



W świecie, w którym obowiązują narzucone standardy urody, nastolatka oczekująca na obowiązkową operację plastyczną poszukuje zaginionej przyjaciółki.



7. „Sprawa rodzinna”



Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.



6. „Sing: Thriller”



Buster Moon wymyśla sobie naszpikowany gwiazdami występ do utworu „Thriller” Michaela Jacksona.



4. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”



Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej - do łapania przestępców i siania chaosu.



5. „Nasz mały sekret”



Gdy okazuje się, że ich partnerzy są rodzeństwem, pełni urazy byli zakochani muszą spędzić święta pod jednym dachem, ukrywając swoją romantyczną przeszłość.



3. „Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



2. „Związek”



Zwyczajny budowlaniec z New Jersey zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską.



1. „Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.Czytaj też:

