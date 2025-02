Te tytuły na zawsze znikają z Max. To ostatni moment na nadrobienie zaległości!

W świecie streamingowych gigantów nic nie jest stałe – biblioteki filmów i seriali nieustannie się zmieniają. Każdego miesiąca z platform znikają tytuły, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, by zrobić miejsce nowym produkcjom. Nie inaczej jest w przypadku Max, które regularnie aktualizuje swoją ofertę, usuwając niektóre filmy i seriale z katalogu.

Do końca lutego 2025 roku z Max zniknie wiele popularnych tytułów, w tym zarówno kultowe klasyki, jak i produkcje, które dopiero niedawno zdobyły uznanie widzów. Wśród nich mogą znaleźć się wielosezonowe seriale, głośne hity kinowe, a także mniej znane, ale warte uwagi perełki. Czasami usunięcie danego tytułu wynika z końca umowy licencyjnej, innym razem platforma decyduje się na rotację treści, by przyciągnąć nowych subskrybentów.

Jeżeli więc masz na liście „do obejrzenia” filmy lub seriale dostępne na Max, warto sprawdzić, czy któryś z nich nie zniknie w najbliższych tygodniach. Nie ma nic gorszego niż odkładanie seansu na później i odkrycie, że tytuł został już usunięty. Poniżej znajdziesz listę produkcji, które opuszczą platformę do końca lutego 2025 roku – to ostatnia szansa, by je obejrzeć!

Pożegnanie ulubionych hitów – co znika z Max w lutym 2025 roku?

„Fucking Bornholm”



Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła fale kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Dostępny do: 5 lutego



„Gran Turismo”



Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który od dziecka marzył, aby zostać kierowcą wyścigowym, a świat wyścigów znał wyłącznie z gier Playstation. Dzięki swoim umiejętnościom chłopak wygrał serię konkursów Nissana, aby stać się prawdziwym profesjonalnym kierowcą wyścigowym.

Dostępny do: 10 lutego



„Czarna owca”



Magda, nauczycielka w katolickim liceum, ukrywa przed wszystkimi fakt, że woli kobiety, Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje… Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?

Dostępny do: 14 lutego



„Drabina”



Zapis duchowej zmiany wrażliwego młodego mężczyzny, Anrei, który nie odnajduje się w społeczeństwie i szuka spełnienia w aktorstwie. Po transformacji ustrojowej jest oczarowany wizją wolności i demokracji, ale staje się świadkiem serii brutalnych wydarzeń, które zaważyły na współczesnej historii Rumunii. Znajduje ukojenie w roli Aloszy w scenicznej adaptacji „Braci Karamazow”. Utożsamia się ze swoim bohaterem i czuje, że jest bliski zrozumienia idei boskości.

Dostępny do: 14 lutego



„Obsesja Eve”

Eve Polastri (Sandra Oh), agentka MI5, jest znudzona pracą biurową. Pewnego dnia dostaje zadanie, które może odmienić jej los. Musi wyśledzić Villanelle (Jodie Comer) – psychopatyczną i pozbawioną emocji zabójczynię. Obie kobiety zaczynają niebezpieczną grę.



Dostępny do: 26 lutego



„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



W tej części trylogii młody i nieśmiały hobbit Frodo Baggins odziedzicza pierścień - Jedyny Pierścień, narzędzie władzy absolutnej, które pozwoliłoby Sauronowi, mrocznemu Władcy Mordoru, rządzić Śródziemiem i zniewolić zamieszkujące je ludy. Frodo, wraz z lojalną kompanią hobbitów, ludzi, czarodzieja, krasnoluda i elfa, musi zabrać Pierścień do Szczelin Zagłady, gdzie został kiedyś wykuty, i zniszczyć go raz na zawsze. Taka podróż oznacza zapuszczenie się głęboko do krainy Czarnego Władcy, gdzie gromadzi on armię orków. Drużyna musi walczyć nie tylko ze złem czającym się wokół, ale i z wewnętrznymi waśniami oraz niszczącym wpływem samego Pierścienia. Przyszłość świata i przeznaczenie drużyny są ze sobą splecione.

Dostępny do: 28 lutego



„Blade Runner 2049”



Akcja filmu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z pierwszego Blade Runnera (1982). Oficer policji Los Angeles, niejaki K, trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.

Dostępny do: 28 lutego



„Okrutna prawda”



Produkcja stara się dotrzeć do podświadomości poprzez animację poklatkową, w której porusza tematy dotyczące życia, śmierci i natury ludzkiej.

Dostępny do: 28 lutego



„Yuni”



Wrażliwa, utalentowana szesnastolatka Yuni nie wybrała jeszcze życiowej drogi, ale wydaje się, że ma na to sporo czasu. Pod koniec liceum nauka przychodzi jej z łatwością i dzięki stypendium mogłoby pójść na studia. Jej marzenia i pragnienia zderzają się jednak z rzeczywistością religijnych norm i społecznych przesądów obecnych w prowincji Banteng. Ponieważ jest dziewczyną, o tym, jak będzie wyglądać jej los, chcą zdecydować inni, wybierając dla niej przyszłego męża. Decyzja, jaką podejmie Yuni, będzie najtrudniejszą i najważniejszą w jej dotychczasowym życiu.

Dostępny do: 28 lutego



„Straszny dom”



12-letni DJ Walters od dzieciństwa obserwował dom Nebbercrackerów i od dawna podejrzewał, że z tym domem jest coś nie tak. Zauważył, że coraz więcej rzeczy z otoczenia domu zaczyna znikać, nawet pani Nebbercracker gdzieś przepadła. Gdy nadejdzie święto Halloween DJ wraz z dwójką przyjaciół uda się na rekonesans i odkryje przerażającą prawdę: dom jest żywym pożerającym wszystko i wszystkich potworem. Dzieciaki próbują o tym fakcie powiedzieć rodzicom i policji, ale dorośli biorą ich rewelacje jako wymysły wybujałej dziecięcej wyobraźni. Nikt chłopakom nie wierzy, a dom robi się coraz groźniejszy i coraz bardziej głodny.

Dostępny do: 28 lutego



„Dunkierka”



Film opowiada o słynnej Operacji Dynamo, której efektem była granicząca z cudem ewakuacja odciętych przez Niemców żołnierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego oraz innych oddziałów alianckich z Francji w 1940 roku.

Dostępny do: 28 lutego



„Spider-Man: Homecoming”



Młody Peter Parker/Spider-Man, poszukuje swojego nowego ego superbohatera. Zafascynowany przygodą z Avengersami, wraca do domu, gdzie mieszka wraz z ciotką May. Cały czas pozostaje pod czujnym okiem swego mentora – Tony’ego Starka. Próbuje wrócić do normalnego życia, unikając myśli, że jest kimś więcej niż tylko „Spider-Manem z sąsiedztwa”. Jednak kiedy pojawia się Vulture, nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone.

Dostępny do: 28 lutego



„Wszystko wszędzie naraz”



Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę. Dzięki niesamowitym scenom sztuk walki, lekkiemu humorowi w stylu pop oraz przyprawiającym o bicie serca emocjom, to epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście.

Dostępny do: 28 lutego



„Kto napisze naszą historię”



Amerykańsko-polski fabularyzowany dokument o powołanej w warszawskim getcie przez Emanuela Ringelbluma konspiracyjnej grupie historyków i społeczników Oneg Szabat, której celem było dokumentowanie wszelkich aspektów życia w getcie, a później również sytuacji Żydów w okupowanym kraju i masowej zagłady narodu.

Dostępny do: 28 lutego



„RoboCop”



Kiedy świetny policjant Murphy (Peter Weller) zostaje zmasakrowany przez bezwzględnych gangsterów, grupa naukowców i lekarzy wpada na pomysł połaczenia jego umysłu ze sztucznym ciałem i stworzyć cyborga zwanego RoboCopem. Odporny na pociski i wybuchy bombowe, wyposażony w broń najnowszej generacji, RoboCop szybko zdobywa uznanie "sprzątając" opanowane przez zbrodnie i przemoc ulice Detroit. Lecz pomimo mocnej zewnętrznej powłoki, RoboCop cierpi katusze, gdy do głosu zaczynają dochodzić strzępki wspomnień z jego poprzedniego życia i ożywa koszmar jego własnej śmierci. Teraz RoboCop szuka czegoś więcej niż sprawiedliwości... pragnie zemsty!

Dostępny do: 28 lutego



„Gorące dni”



Po tym jak jego poprzednik zniknął w tajemniczych okolicznościach, Emre zostaje mianowany nowym prokuratorem w niewielkim tureckim miasteczku Yaniklar. Miejscu, które dotknięte jest nie tylko poważnym kryzysem związanym z dostępem do wody, ale też licznymi politycznymi perturbacjami. Przyjazd pełnego ideałów i oddanego swojej pracy mężczyzny zachwiać może obowiązujące od dawna w miasteczku status quo. Na czele Yaniklar stoi burmistrz, bez wiedzy którego nic nie ma prawa się tu wydarzyć. Kiedy okazuje się, że Emre nie ma zamiaru układać się z miejscową elitą coraz częściej doświadcza oznak wrogości i nerwowych reakcji ze strony ludzi trzymających władzę. Wbrew swojej woli wciągnięty też zostaje w meandry lokalnej polityki.

Dostępny do: 28 lutego



„Syn Szawła”



Członek Sonderkommando z Auschwitz chce za wszelką cenę, na przekór obozowej rzeczywistości, godnie pochować chłopca, w którym widzi swego syna.

Dostępny do: 28 lutego



„Prestiż”



Tajemnicza opowieść o dwóch iluzjonistach między którymi rodzi się zażarta rywalizacja, która przeradza się w wojnę na sztuczki i nieposkromione pragnienie odkrycia tajemnic zawodowych rywala. Gdy nadchodzi chwila konfrontacji obu bohaterów - odwagi z pragnieniem, estradowego talentu z nauką i ambicji z przyjaźnią - skutki stają się śmiertelnie niebezpieczne.

Dostępny do: 28 lutego



„Incepcja”



Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle.

Dostępny do: 28 lutego



„Helikopter w ogniu”



Film oparty na faktach, opowiada historię operacji wojskowej przeprowadzonej przez siły amerykańskie na terenie Somalii. Elitarna jednostka ma za zadanie porwać dwóch przywódców zbuntowanych Somalijczyków. Prosta akcja przewidziana na 30 minut, a jednak coś idzie nie tak jak powinno... Zostają zestrzelone 2 amerykańskie helikoptery. I tu zaczynają się kłopoty, bo okazuje się, że jednostki wysłane na ratunek zestrzelonym żołnierzom mają przeciwko sobie dobrze uzbrojony tłum Somalijczyków broniących swojego terytorium przed obcą interwencją.

Dostępny do: 28 lutego



„Twister”



Do Oklahomy zbliża się potężne tornado. Czekają na nie dwie rywalizujące ze sobą grupy meteorologów. Pierwszą z nich kieruje Jo Harding (Helen Hunt). Atmosfera w grupie jest napięta - kobieta musi znosić obecność męża (Bill Paxton), który wystąpił o rozwód. Z zespołem Jo rywalizuje ekipa kierowana przez doktora Millera (Cary Elwes). Obie grupy chcą zbadać zjawisko tak dokładnie, jak to tylko możliwe.

Dostępny do: 28 lutego



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo - Tenet - bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.

Dostępny do: 28 lutego



„Interstellar”



Gdy okazuje się, że nasz czas na Ziemi dobiega końca, zespół odkrywców wyrusza na najważniejszą misję w dziejach ludzkości. Badacze podróżują poza granice naszej galaktyki, aby przekonać się, czy rasa ludzka ma szansę przetrwać wśród gwiazd. Dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.

Dostępny do: 28 lutego



„Charlie i fabryka czekolady”



Głównym bohaterem filmu jest pochodzący z ubogiej rodziny chłopiec o imieniu Charlie, który żyje w cieniu fabryki czekolady należącej do Willy'ego Wonki. Ekscentryczny właściciel Willy Wonka, który przez piętnaście lat nie opuszczał swojej niezwykłej fabryki, pewnego dnia ogłasza konkurs. W pięciu tabliczkach czekolady umieszcza złote kupony, które są biletami wstępu do jego fabryki czekolady. Charlie znajduje jeden z nich i wraz z czwórką innych dzieci wygrywa wycieczkę do fabryki. Okazuje się jednak, że wycieczka po fabryce jest tylko przykrywką prawdziwych zamiarów Wonki. Willy Wonka szuka bowiem swojego następcy, który w przyszłości będzie zarządzał jego fabryką czekolady.

Dostępny do: 28 lutego



„Pajęczyna”



Pełen napięcia thriller, którego akcja toczy się równolegle w dwóch czasach: w 1978 roku oraz w 2010 roku. Joanna Kulig wcieli się w specjalistkę od zachowań pająków, która próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci swojej matki i siostry.

Dostępny do: 28 lutego

