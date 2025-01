Więcej, lepiej, odważniej. Netflix pokazał zdjęcia i zapowiedzi tego, co nas czeka w 2025 roku

W 2025 roku na Netflix powrócą wielkie hity, pojawią się nowe kryminały, komedie i epickie produkcje historyczne. Serwis ogłosił kilkadziesiąt tytułów filmów, seriali, dokumentów, programów typu reality, stand-upów oraz animacje i wydarzeń na żywo.

Wrócą uwielbiane serie, jak „Wednesday”, „Stranger Things” czy „1670”. Zadebiutują polskie nowości, w tym serial „Aniela” z Małgorzatą Kożuchowską, „Heweliusz”, „Druga Furioza” czy „Jedno spojrzenie” na podstawie powieści Harlana Cobena. Powróci też duet – Matt Damon i Ben Affleck w filmie „RIP”, a Guillermo del Toro pokaże widzom swojego „Frankensteina”, w którym zagrał Oscar Isaac. Tina Fey i Steve Carell będą z kolei bawić widzów w nowej komedii „Cztery pory roku”.

Nowości na Netflix w 2025 roku. Platforma pokazała zapowiedzi

„Wednesday”, 2. sezon



Gotycka outsiderka Wednesday Addams (Jenna Ortega) ponownie zmierzy się z mrocznymi zagadkami zagrażającymi Akademii Nevermore. Choć pierwsze tajemnice zostały rozwiązane, nowe niebezpieczeństwa już czają się w cieniu. Czeka nas cudownie mroczna, pełna humoru i tajemnic przygoda, która zachwyci zarówno fanów, jak i nowych widzów.



„1670 sezon”, 2. sezon



Serial, który rozkochał w sobie rodzimą widownię i stał się fenomenem współczesnej polskiej popkultury. Drugi sezon to nie tylko powrót do znanej i bliskiej już sercu Adamczychy. To też odkrycie jej letniego oblicza i spotkanie z bohaterami, za którymi tęskniliśmy (no może poza Andrzejem…). Wszystko to niezmiennie opatrzone humorem i bogatą dworską scenografią.



„Farciarz Gilmore 2”



Prawie 30 lat po tym, jak Farciarz Gilmore wygrał TOUR Championship, porywczy golfista outsider, którego umiejętności w uderzeniach dalekich zawsze przewyższały precyzję w puttowaniu, powraca na pole golfowe w długo oczekiwanym sequelu komediowego hitu lat 90.



„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru i złotych kart kredytowych traci wszystko. Zmuszona do rozpoczęcia życia od zera, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. Podczas gdy pragnienie odzyskania córki staje się jej siłą napędową, adaptacja do nowej rzeczywistości pozwala jej odkryć nieznane wcześniej poczucie sprawiedliwości. W tytułowej roli Małgorzata Kożuchowska.



„Rezydencja”



Klasyczny kryminał od Shondaland z 132 pokojami, 157 podejrzanymi i 1 denatem. Zagadkę morderstwa rozwiąże ekscentryczna detektywka, która nie znosi niekompetencji i ma obsesję na punkcie ptaków.



„Druga Furioza”



Mateusz Damięcki powraca w swojej życiowej roli Goldena. Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, lecz jego brutalne rządy zwracają uwagę organów ścigania i rywalizujących frakcji chuligańskich. Ta rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.



„Tylko jedno spojrzenie”



Serial jest już kolejną polską adaptacją powieści Harlana Cobena. Kiedy szczęśliwie zamężna projektantka biżuterii odkrywa niepokojące stare zdjęcie, jej życie pogrąża się w chaosie, a na jaw wychodzi mroczna tajemnica z przeszłości jej męża. Występują: Maria Dębska, Cezary Łukaszewicz, Piotr Stramowski, Mirosław Zbrojewicz.



„The Electric State”



Postapokaliptyczny film przygodowy opowiada historię osieroconej nastolatki (Millie Bobby Brown), która – chcąc odnaleźć brata – wyrusza w niebezpieczną podróż na zachód Ameryki w towarzystwie tajemniczego robota i szorstkiego przemytnika (Chris Pratt).



„Projekt UFO”



Po lądowaniu UFO w Truskasach, dwóch mężczyzn bada pochodzenie obcych istot, wplątując innych w swoje teorie. Występują: Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz.



„Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”



Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół wyruszają w ogólnopolską podróż, by wyłonić następną gwiazdę polskiego rapu. Po przejściu przez serię wymagających castingów, młodzi wykonawcy zmierzą się w bitwach rapowych, pisaniu własnych kawałków oraz produkcji klipów. Na końcu tej drogi czeka na nich przełomowa nagroda – pół miliona złotych.



„Love Never Lies: Polska”, 3. sezon



Nowa grupa par staje przed wielkim testem swojej romantycznej relacji, w którym zaufanie i lojalność zostaną wystawione na próbę. Ukryte sekrety, nieoczekiwane zwroty akcji, znane twarze i zaskakujące powroty sprawiają, że stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Uczestnicy muszą zmierzyć się z wykrywaczem kłamstw, by sprawdzić, czy ich miłość przetrwa próbę prawdy, stawiając czoła zupełnie nowym wyzwaniom. Gospodynią programu jest Maja Bohosiewicz.



„Cztery pory roku”



Tina Fey i Steve Carell zagrają małżeństwo w serialowej adaptacji komedii Alana Aldy z 1981 roku. Historia opowiada o trzech parach, które co roku spędzają wakacje razem, aż niespodziewany rozwód jednej z nich wszystko zmienia. W obsadzie także Will Forte i Colman Domingo.



„Stranger Things”, 5. sezon



Bohaterowie stają do ostatecznej walki z siłami zła, które zagrażają nie tylko ich miasteczku, ale i całemu światu. Przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, a losy wielu osób się zmienią, gdy odkrycia, jakich dokonają, odmienią Hawkins na zawsze.



„Żywy czy martwy: Film z serii Na noże”



Daniel Craig ponownie wciela się w rolę genialnego detektywa Benoita Blanca w trzeciej odsłonie docenionej serii. Tym razem stawia czoła swojej dotychczas najniebezpieczniejszej sprawie. I jak zwykle robi to z sobie właściwym wdziękiem.



„Frankenstein”



Trzykrotny laureat Oscara, reżyser Guillermo del Toro, spełnia filmowe marzenie o adaptacji klasycznej powieści Mary Shelley. Frankenstein to historia błyskotliwego i egocentrycznego naukowca, który powołuje do życia potwora, co prowadzi do tragedii zarówno twórcy, jak i jego dzieła. W roli głównej Oscar Isaac.



„Heweliusz”



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu. W rolach głównych: Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski.



„Dzień zero”



Ekscytująca historia uwielbianego i poważanego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George’a Mullena (De Niro), który staje na czele Komisji Dnia Zero. Zadaniem komisji jest odnalezienie sprawców niszczycielskiego cyberataku, który wywołał chaos i spowodował śmierć tysięcy ofiar w całym kraju.



„Czwartkowy Klub Morderców”



Film oparty na bestsellerze Richarda Osmana, śledzi losy czwórki emerytów (Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie), którzy rozwiązują kryminalne zagadki. Gdy tajemnicza śmierć zdarza się tuż obok, ich hobby staje się prawdziwym śledztwem.



„RIP”



Kiedy grupa policjantów z Miami odkrywa w opuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie w zespole zaczyna się kruszyć. A gdy o skali znaleziska dowiadują się siły zewnętrzne, wszystko zaczyna być poddawane w wątpliwość – włącznie z tym, komu można zaufać. Czytaj też:

4 perełki na Max i 5 hitów na Netflix. Nasze rekomendacje na weekendCzytaj też:

Na co do kina w weekend? Premierę ma najgłośniejszy film ostatnich lat