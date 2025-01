4 perełki na Max i 5 hitów na Netflix. Nasze rekomendacje na weekend

Dziesiątki nowych tytułów zadebiutowały w tym tygodniu na najpopularnieszych w Polsce platformach streamingowych. Wytypowaliśmy dla was 9 tytułów, które biją teraz rekordy i podpowiadamy, w jakie produkcje warto zainwestować swój czas. Na liście znajdziecie przede wszystkim mocne thrillery i filmy akcji, a także nowe polskie seriale i kontynuacje hitów, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Nie zabrakło też świeżych tytułów o sprawach kryminalnych, którymi żyje cały świat.

Sprawdź zestawienie i poszukaj czegoś dla siebie!

Nowości na streamingach. Co warto obejrzeć w weekend?

„Przesmyk” (Max)



Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.



„Amerykańska obława: O.J. Simpson” (Netflix)



Ten czteroodcinkowy serial dokumentalny dogłębnie analizuje morderstwa Nicole Brown Simpson i Ronalda Goldmana oraz sprawę, o której huczały media w połowie lat 90. — od pościgu autostradami Los Angeles po emocjonujący proces sądowy. W programie znalazły się nowe i szczere wywiady z kluczowymi osobami, jak siostra Goldmana, Kim; prokurator O.J. Simpsona, Christopher Darden; detektyw policji z Los Angles, Mark Fuhrman; adwokat O.J. Simpsona, Carl Douglas; a także będący ważnym świadkiem Kato Kaelin. Twórcy spoglądają na całość historii z perspektywy czasu i na nowo próbują odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniła ona amerykańską kulturę.



„Strażnik” (Netflix)



Doświadczony agent tropi zdrajcę w Białym Domu. Stawką jest jego dobre imię i życie prezydenta.



„Zwerbowany” (Netflix)



W drugim sezonie serialu „Zwerbowany” prawnik z CIA, Owen Hendricks (Noah Centineo), zostaje wciągnięty w zagrażające jego życiu szpiegowskie zamieszanie w Korei Południowej, jednak uświadamia sobie, że jeszcze większe niebezpieczeństwo czyha na niego w jego własnej agencji.



„Mroczne życie P. Diddiego” (Max)

Sean Combs był symbolem sukcesu – człowiekiem, który wprowadził hip-hop do mainstreamu, organizował wystawne przyjęcia i na trwałe zapisał się w historii muzyki, mody oraz biznesu jako uosobienie Czarnej Doskonałości. Jednak za fasadą blasku kryją się historie, które całkowicie zmieniają obraz tej postaci.



Serial, oparty na nigdy wcześniej niepublikowanych materiałach archiwalnych oraz dziesiątkach nowych i ekskluzywnych wywiadów, przedstawia relacje przyjaciół z dzieciństwa, kluczowych współpracowników, znanych osobistości kultury oraz ofiar. Wiele z tych osób opowiada swoje historie po raz pierwszy. Każdy odcinek odkrywa poruszające i zmieniające życie historie, tworząc przerażający portret nieznanego dotąd oblicza jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego show-biznesu.



„Śnieżna dziewczyna” (Netflix)



„CHCESZ SIĘ POBAWIĆ?” To pytanie na kopercie zawierającej zrobione polaroidem zdjęcie przedstawiające zakneblowaną młodą kobietę jest początkiem makabrycznej gry, w której dziennikarka Miren Rojo (Milena Smit) postawi na szali swoje życie i zdrowie psychiczne. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu „Śnieżnej dziewczyny” Miren tym razem angażuje się w sprawę dotyczącą elitarnej szkoły, która skrywa odpowiedzi na temat zaginięcia i morderstwa dwóch nastolatek. Pomaga jej Jaime (Miki Esparbé), dziennikarz śledczy, który trafia do gazety Sur, uciekając przed przeszłością i próbując odzyskać utraconą reputację. Tajemnice, sekrety, kłamstwa i postacie równie poranione jak główna bohaterka.



„Psy mafii” (Netflix)



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.



„Przemytnicy: Na lotnisku” (Max)



Przedstawiamy zakulisowe spojrzenie na poszukiwania krajowej i zagranicznej kontrabandy przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



„Królowa moich snów” (Max)



Azra, Pakistanka mieszkająca w Toronto, różni się od swojej konserwatywnej muzułmańskiej matki. Po nagłej śmierci ojca Azra, w drodze powrotnej do Pakistanu, wyrusza w podróż pełną wspomnień inspirowanych Bollywood.Czytaj też:

