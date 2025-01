Na co do kina w weekend? Premierę ma najgłośniejszy film ostatnich lat

Najgorętszym tytułem, który powinien w ten weekend przyciągnąć widzów do kin jest „The Brutalist” w reżyserii Brady'ego Corbeta, z główną rolą Adriena Brody'ego, znanego choćby z „Pianisty”, w którym zagrał Władysława Szpilmana. Film ma na swoim koncie w sumie około 120 nominacji do różnych nagród, w tym 3 Złote Globy. Obraz ma także szansę na 10 Oscarów w najważniejszych kategoriach, w tym za najlepszy film, scenariusz, zdjęcia, montaż czy muzykę. Na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej liczyć mogą też aktorzy i sam reżyser.

Od dziś w kinach także „3000 Metrów nad ziemią” – nowy film od Mela Gibsona, twórcy głośnej „Pasji” z Markiem Wahlbergiem w roli psychopatycznego pilota. Do tej roli znany aktor ogolił głowę na łyso, a filmik, w którym pozbywa się swoich włosów stał się hitem w sieci.

– Ogoliłem środek i zostawiłem podkowę po bokach. Każdego dnia na planie w garderobie golili mi czubek głowy tak blisko skóry, jak to tylko możliwe. Ale najcenniejszą rzeczą dla mnie było zobaczenie twarzy mojej żony, kiedy zdjąłem kapelusz po tym, jak wróciłem pierwszego dnia z pracy – komentował aktor.

W kinach zobaczycie też od piątku 31 stycznia nowy polski thriller „Nieprzyjaciel”, w którym zagrali m.in. Michał Żurawski, Piotr Stramowski czy Joanna Opozda. Dreszczyk emocji poczujecie również na seansie nowego thrillera „Towarzysz” z Sophie Thatcher, która niedawno oczarowała publiczność w filmie „Heretic”.

„The Brutalist”



Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...



„Towarzysz”



W sielskiej scenerii luksusowej posiadłości nad jeziorem, grupa przyjaciół spotyka się na weekendowym wyjeździe. Wśród nich jest Iris, młoda kobieta o tajemniczej aurze, która doskonale wpisuje się w towarzystwo – jest charyzmatyczna, piękna, elokwentna i emanuje spokojem. Jednak z czasem atmosfera gęstnieje, a relacje między uczestnikami spotkania stają się coraz bardziej dziwne i napięte. Iris zaczyna dostrzegać, że nie wszystko wokół niej jest takie, jak pozornie się wydaje.



„3000 Metrów nad ziemią”



Agentka ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris, skuty kajdankami świadek i pilot Daryl Booth. Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają.



„Nieprzyjaciel”



Piątka bohaterów zamiast przyjemnie spędzać weekend na Mazurach tonie w gęstej atmosferze niedomówień, kłamstw i jednostkowych interesów. Narastające zagadki i niespodziewane sytuacje sprawiają, że widzowie wraz z bohaterami będą kolejno odkrywać swoje prawdziwe motywacje.



„Zmiennokształtni”



Na pierwszy rzut oka Carag wygląda jak zwykły nastolatek, jednak kryje on niesamowity sekret: należy do zmiennokształtnych istot i potrafi przemienić się w dziką pumę. Chłopak, tak jak wszyscy mu podobni, musi ukrywać swoją prawdziwą naturę i zmuszony jest żyć pośród zwykłych ludzi. Pewnego dnia dowiaduje się o tajnej szkole Clearwater High, gdzie tacy jak on uczą się doskonalenia swoich wyjątkowych umiejętności. Jego mentorem staje się tajemniczy milioner Andrew Milling, który szybko dostrzega niezwykły potencjał Caraga. Wraz z nowymi przyjaciółmi, Brandonem (niezdarnym zmiennokształtnym żubrem) i Holly (zabawną zmiennokształtną wiewiórką), nastolatek zaczyna kontrolować swoje moce i po raz pierwszy czuje przynależność do wspólnoty.



„Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat”



Kaczor Daffy i Prosiak Porky to bohaterowie jedyni w swoim rodzaju. Nazwanie ich przyjaźni „szorstką” to kurtuazja, bo czasami bywa w tym związku więcej niż burzliwie. Tym razem Daffy i Porky muszą wziąć na barki losy swego miasteczka i całego świata, gdy odkryją, że w pobliskiej fabryce gumy do żucia dzieją się rzeczy mocno podejrzane. Wygląda na to, że prowadząca ją Świnka Petunia padła ofiarą najeźdźcy z kosmosu, który pała dziką namiętnością do popularnego napoju zwanego bubble tea, którego nasza planeta jest ojczyzną. Wredny kosmita postanawia przejąć władzę nad światem, bym móc do woli raczyć się swym ciekłym przysmakiem. Ale niedoczekanie! Dzielny Kaczor i sprytny Prosiak zrobią wszystko, by ocalić ludzkość, swoje miasteczko i Świnkę Petunię. I być może nawet im się uda, o ile wcześniej koszmarnie się nie pokłócą. Czytaj też:

