Legendarne książki, które trzeba przeczytać choć raz w życiu

Na liście znalazły się powieści, które zdobyły uznanie nie tylko krytyków, ale i milionów czytelników na całym świecie. To historie, które przetrwały próbę czasu, a ich przekaz – choć często napisane dziesięciolecia temu – pozostaje niezwykle aktualny. Od klasycznych dzieł literatury światowej, przez amerykańskie powieści obyczajowe, aż po przełomowe narracje z XX wieku – ta lista to kompas dla każdego, kto kocha dobrą lekturę.

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, które książki naprawdę warto poznać, by poszerzyć swoje horyzonty i zrozumieć literackie dziedzictwo – ta lista jest dla ciebie. Niech będzie inspiracją, przewodnikiem i – być może – początkiem fascynującej, życiowej przygody z literaturą.

Książki, które musisz przeczytać przed śmiercią. Ranking Penguin Random House

„Lot nad kukułczym gniazdem” – Ken Kesey



Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.



„Iliada” – Homer



Epos opisujący ostatnie dni wojny trojańskiej, a konkretnie ostatnie 50 dni oblężenia Troi przez Greków.



„Mistrz i Małgorzata” – Michaił Bułhakow



Bohaterami są tytułowy Mistrz, pisarz, oraz piękna Małgorzata, a ich historia przeplata się z wizytą diabelskiego Wolanda w Moskwie. Ponadto, w powieści wpleciona jest historia o Poncjuszu Piłacie i Jeszui, tworząc wielowątkową i niezwykle złożoną historię.



„Frankenstein” – Mary Shelley



Opętany obsesją szalony naukowiec Victor Frankenstein plądruje cmentarze w poszukiwaniu materiału do stworzenia nowego życia. Jednak istota, którą udało mu się wskrzesić, nie spełnia jego oczekiwań. Odrzucona przez Frankensteina i pozbawiona ludzkiego towarzystwa, postanawia zniszczyć swojego stwórcę i wszystko, co jest mu drogie. Ta mrożąca krew w żyłach gotycka powieść, która powstała, gdy Mary Shelley miała zaledwie dziewiętnaście lat, stała się zaczątkiem nowego gatunku. Zyskała status doskonałego studium granic ludzkiej kreatywności i niszczenia oraz jednego z najsłynniejszych horrorów świata.



„Do latarni morskiej” – Virginia Woolf



W letniej rezydencji na Hebrydach przebywa rodzina Ramsayów i ich goście. Wydarzeniem dnia jest planowana wycieczka do latarni morskiej. Ale to tylko tło dla monologów wewnętrznych kolejnych postaci zapisanych w formie strumienia świadomości. A epilog tej historii nastąpi dopiero po latach.



„Moby-Dick” – Herman Melville



Opowiada o losach Izmaela, który po kilku rejsach na statkach marynarki handlowej postanawia wyruszyć na wyprawę wielorybniczą. Razem z nowo poznanym przyjacielem, dzikim Queequegiem, zaciąga się na statek Pequod, dowodzony przez ponurego i tajemniczego kapitana Ahaba, który w walce z wielorybem stracił nogę. Wkrótce okazuje się, że dla owładniętego szaleństwem dowódcy jedynym celem tej wyprawy jest zemsta na wielorybie, który go okaleczył, legendarnym białym kaszalocie, Moby Dicku. Szaleńcza pogoń za kaszalotem staje się okazją do pokazania wielorybniczego rzemiosła, a także do zgromadzenia i przedstawienia całej ówczesnej wiedzy na temat wielorybów – opisów poszczególnych gatunków, historii spotkań człowieka z Lewiatanem, ich zwyczajów i anatomii.



„Nędznicy” – Victor Hugo



Historia byłego galernika Jana Valjeana, komisarza Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady staje się wielowątkową powieścią rozgrywającą się w XIX-wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na socjologiczne mechanizmy rządzące społeczeństwem, jak i zadziwiająco trafną analizę natury ludzkiej. Ale przede wszystkim jest pełną wartkiej akcji i przygód historią z pogranicza kryminału.



„Perswazje” – Jane Austen



Pomimo urody, dobroci i niezwykłej delikatności Anna Elliot wciąż jest samotna, żyje „przy rodzinie”. Jako młoda dziewczyna, pod wpływem perswazji i dobrych rad, zerwała zaręczyny z kapitanem marynarki Fryderykiem Wentworthem. Ten, zraniony i pełen żalu, wyruszył na morze. Przez wiele lat nie mieli ze sobą żadnego kontaktu... Ale czy można całkowicie wyrzucić z pamięci wielką miłość? I czy czas zmienia ludzi tak, że nic już do siebie nie czują?



„Zew krwi” – Jack London



Akcja rozgrywa się na Alasce w czasach gorączki złota. Bohaterem jest pies Buck, który wychował się w domowym zaciszu, otoczony miłością i dostatkiem. W wieku czterech lat zostaje sprzedany handlarzowi psów i z dnia na dzień znajduje się w niezwykle trudnych warunkach bytowania w bezkresnej krainie zimy. Czekaja tam na niego zaskakujące przygody. Spotyka się z bestialskim traktowaniem przez ludzi, okrucieństwem i podstępami ze strony innych zwierząt, ciężką pracą w zaprzęgu, małymi racjami jedzenia, skrajnym wyczerpaniem, wielokrotnymi zmianami właścicieli. W miarę nowych doświadczeń Buck stopniowo dostosowuje się do ekstremalnych warunków, a w jego psiej duszy budzi się naturalny instynkt walki o przetrwanie – okrutny instynkt krwi, pchający go do walki na śmierć i życie i o dominację nad stadem. Ogarnia go wreszcie zew natury wzywający do dzikiego życia w lesie.



„Tajemnica historia” – Donna Tartt



Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko można się posunąć?, dochodzi do morderstwa. Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest, by morderstwo w żaden sposób nie zmieniło mordercy?



„Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski



Bohater powieści, 23-letni były student prawa jest półsierotą, ma jednak kochającą rodzinę. Jego matka i siostra darzą go głęboką miłością i wspierają finansowo. Jednak bohater, zbuntowany przeciw porządkowi świata, decyduje się popełnić morderstwo. Jest przekonany, że jako jednostka wybitna ma prawo zabijać, gdyż geniusz usprawiedliwia wszystkie zbrodnie na „zwykłych” ludziach. Morderstwo ma stać się rodzajem sprawdzianu jego odwagi. Choć jednocześnie bezpośrednią pobudką tego czynu jest zła sytuacja finansowa Raskolnikowa.



„Dziwne losy Jane Eyre” – Charlotte Bronte



Historia młodej dziewczyny, która po stracie obojga rodziców, trafia do domu brata swojej matki. Nie potrafi jednak obudzić uczuć u ciotki, która – gdy tylko nadarza się okazja – pozbywa się dziewczynki, wysyłając ją do szkoły dla sierot, słynącej z surowego rygoru. Jane jednak udaje się przeżyć, zdobywa wykształcenie i wreszcie znajduje pracę jako guwernantka, w domu Edwarda Rochestera, samotnie wychowującego przysposobioną córkę. Wydawałoby się, że tu wreszcie znajdzie prawdziwe szczęście. Jednak los upomni się zadośćuczynienia za winy z przeszłości jej ukochanego pana. Jane nocą ucieka szukać swojej własnej drogi.



„Zdobywam zamek” – Dodie Smith



Jest to historia siedemnastoletniej Cassandry, która mieszka z rodziną w okazałym zamku, w bardzo niedystyngowanej biedzie. Doskonaląc swój talent literacki, przez sześć burzliwych miesięcy zapełnia pamiętnik zabawnymi, przejmującymi i wzruszającymi wpisami, które układają się w kronikę życia jej ekscentrycznej rodziny.



„Nowy wspaniały świat” – Aldous Huxley



W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej „ery Forda”) obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od niemowlęcia poddawani są wszechstronnemu psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu – po to, by w wieku dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z pozbawionych wyższych uczuć ludzkich automatów. Czy ten „wspaniały świat”, w którym dominuje seks, prymitywne rozrywki, narkotyk soma, jest tylko zrodzoną w wyobraźni pisarza fantasmagorią?



„Szerokie Morze Sargassowe” – Jean Rhys



Inspiracją dla powieści Jean Rhys była postać obłąkanej pani Rochester z „Jane Eyre” Charlotte Brontë. Książka ta to jednak więcej niż rekonstrukcja wydarzeń i sytuacji, które doprowadziły Antoinette Cosway do szaleństwa. To przede wszystkim wnikliwa analiza obyczajowości dekadenckiej społeczności eks-właścicieli niewolników w Indiach Zachodnich, wyobcowanej, znienawidzonej i pogardzanej przez Afrykańczyków, żyjącej w otoczeniu bujnej przyrody, która równocześnie omamia i odpycha, zmieniając życie w koszmar.



„Z zimną krwią” – Truman Capote



Pionierska próba nowego pisarstwa, dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję. Capote po mistrzowsku przedstawia godny Ajschylosa motyw zbrodni i kary, zmuszając czytelnika do refleksji na temat źródeł zła.



„Sto lat samotności” – Gabriel García Márquez



Świat, w którym rzeczy nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana była jak zjawisko nadprzyrodzone; świat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych.



„Wielki Gatsby” – F. Scott Fitzgerald



Powieść, która ukazuje świat zamożnych i wpływowych Amerykanów lat 20. XX wieku, a także opowiada historię tajemniczego milionera Jaya Gatsby'ego, który marzy o odzyskaniu utraconej miłości.



„Zabić drozda” – Harper Lee



Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni młodego czarnoskórego mężczyzny oskarżonego o zgwałcenie biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji. Zabić drozda to wstrząsająca historia o dzieciństwie i kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do tego, co o życiu człowieka najcenniejsze: miłości, współczucia i dobroci.



„Duma i uprzedzenie” – Jane Austen



Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jednak iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty.

