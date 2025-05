50 filmowych skarbów na Max i Netflix. W czeluściach ukryte są prawdziwe perełki

W czasach, gdy oferta serwisów streamingowych pęka w szwach, paradoksalnie coraz trudniej znaleźć coś naprawdę dobrego do obejrzenia. Znane tytuły są promowane na głównych banerach, algorytmy próbują przewidzieć nasz gust, a my – mimo wszystko – często lądujemy z uczuciem: „nic ciekawego tu nie ma”. Tymczasem w zakamarkach katalogów Netfliksa i Max (dawniej HBO) kryją się prawdziwe filmowe skarby – produkcje, które z różnych powodów nie przebiły się do masowej świadomości, ale zdecydowanie zasługują na uwagę.

To właśnie im postanowiliśmy się przyjrzeć – i stworzyć listę filmów, które warto nadrobić, zanim znikną z platform lub zostaną pochłonięte przez kolejną falę nowości. W naszym zestawieniu znajdziesz produkcje w bardzo różnych klimatach – od nastrojowych dramatów i nietuzinkowych thrillerów, przez filmy akcji, aż po komedie. Liczy się jedno: żeby po seansie zostało coś więcej niż tylko odhaczenie kolejnego tytułu.

Sprawdźcie nasze rekomendacje z Max i Netflix, zapiszcie listę na później i korzystajcie z niej, gdy tylko będziecie mieli ochotę na dobry seans.

Filmowe skarby ukryte w czeluściach Max i Netflix – TOP 50

50. „Głodni”



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia.



49. „Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



48. „Nie zostawiaj śladów”



Weteran wojny zamieszkuje z trzynastoletnią córką publiczny park. Żyją w odsobnieniu, do momentu gdy dziewczynka zostaje zauważona przez biegacza i na miejsce przybywają służby.



47. „Trzynastu”



Oparta na faktach opowieść o uratowaniu drużyny piłkarskiej chłopców z jaskini Tham Luang w Tajlandii po tym, jak zostali uwięzieni przez ulewny deszcz i niebezpieczną powódź.



46. „W rękach Boga”



Znany kardiolog i jego czarnoskóry współpracownik wykonują pierwszy w historii zabieg u pacjentki z wrodzoną wadą serca.



45. „Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



44. „Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



43. „Chrzest ogniem”



Teksas. Trzy dziewczynki giną w pożarze, a o podpalenie domu zostaje oskarżony ojciec i skazany na karę śmierci. Nikt nie daje wiary jego niewinności, dopóki nie zjawia się Elizabeth.



42. „Tylko sprawiedliwość”



Światowej sławy adwokat Bryan Stevenson wspomina sprawę skazanego na karę śmierci Waltera McMilliana, którego udało mu się wybronić.



41. „Cóż za piękny dzień”



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



40. „Amerykańska fikcja”



Sfrustrowany pisarz - zmęczony ciągłym wykorzystywaniem "czarnej" rozrywki bazującej na obraźliwych stereotypach - postanawia stworzyć dziwaczną "czarną" książkę, która pcha go w samo serce hipokryzji, którą tak gardzi.



39. „Arcyoszust”



Amerykański doradca inwestycyjny poprzez piramidę finansową defrauduje miliardy dolarów.



38. „Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



37. „Nie ma drugiej takiej”



Niespodziewana i okrutna diagnoza sprawia, że Abbie zaczyna szukać nowej dziewczyny dla Sama - swojego narzeczonego, który nie ma pojęcia o randkowaniu.



36. „Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.



35. „W ułamku sekundy”



Śmierć męża i synka w ataku bombowym zamienia życie Katji w koszmar. Zrozpaczona kobieta rozpoczyna walkę o sprawiedliwość.



34. „Upadek Grace”



Gdy kobieta o czystej kartotece zostaje oskarżona o zamordowanie męża, jej prawniczka po krótkim czasie wpada na trop spisku.



33. „Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



32. „Sunset Limited”



Rozczarowany profesor decyduje się popełnić samobójstwo. Naukowiec zostaje uratowany przez pastora z kryminalną przeszłością, który próbuje odwieść go od kolejnej próby odebrania sobie życia.



31. „Tick, Tick...BOOM!”



Dobiegający trzydziestki, obiecujący kompozytor teatralny próbuje pogodzić miłość i przyjaźń z presją stworzenia czegoś wielkiego, zanim skończy mu się czas.



30. „Odkrycie”



Dwa lata po odkryciu życia po śmierci Will postanawia pomóc kobiecie zerwać z jej mroczną przeszłością.



29. „Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie”



Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumentu kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.



28. „Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



27. „Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



26. „Quo vadis, Aida?”



Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie. Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje ocalić swoją rodzinę.



25. „Do ostatniej kości”



Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa.



24. „Jack, jakiego nie znacie”



Lata 90. XX wieku. Amerykański lekarz toczy walkę o legalizację eutanazji.



23. „Elle”



Michèle jest bezwzględną szefową firmy zajmującej się grami wideo. Pewnego dnia we własnym domu zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika.



22. „Płoty”



Afroamerykanin należący do klasy robotniczej stara się utrzymać rodzinę i pokonać uprzedzenia rasowe.



21. „Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



20. „Nowiny ze świata”



Wędrujący od miasta do miasta i dzielący się z ludźmi nowinami weteran wojny secesyjnej rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu.



19. „Król wyjęty spod prawa”



Szkocja, początek XIV wieku. Szlachcic Robert Bruce przejmuje koronę i rozpoczyna walkę z okupującymi kraj Anglikami.



18. „Julieta”



Przypadkowe spotkanie sprawia, że matka próbuje nawiązać kontakt z córką, której nie widziała od lat.



17. „O chłopcu, który ujarzmił wiatr”



Nieszablonowo myślący chłopiec szuka sposobu na uratowanie swojej wioski w Malawi przed głodem.



16. „Żona”



Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.



15. „To była ręka Boga”



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



14. „Zaginione dziewczyny”



Matka podczas poszukiwań zaginionej córki odkrywa zwłoki czterech dziewcząt porzuconych w lesie.



13. „Malcolm i Marie”



Po premierze filmowiec wraca z dziewczyną do domu w doskonałym nastroju. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje o ich związku.



12. „Mudbound”



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



11. „Może pora z tym skończyć”



Zmiana trasy przekształca podróż pewnej pary w przerażającą wyprawę w głąb własnej psychiki.



10. „Tár”



Uznana kompozytorka Lydia Tár zostaje pierwszą w historii kobietą-dyrygentką największej niemieckiej orkiestry.



9. „Niewybaczalne”



Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.



8. „Air”



Historia Sonny'ego Vaccaro oraz tego, jak udało mu się doprowadzić firmę Nike do zawarcia kontraktu z koszykarzem Michaelem Jordanem.



7. „Rebeka”



Młoda żona wprowadza się do imponującej posiadłości męża, gdzie musi poradzić sobie ze złowrogą gosposią i namacalną obecnością poprzedniej, zmarłej pani domu.



6. „Wykopaliska”



Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej brytyjska wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, aby zbadał tajemnicze kopce na jej posesji. Ich odkrycie wstrząśnie całym krajem.



5. „Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



4. „Jestem matką”



Po masowej zagładzie ludzkości wychowana przez robota nastolatka zaczyna zadawać trudne pytania, gdy na progu jej bunkra zjawia się ranna kobieta.



3. „Przysięgły nr 2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



2. „Opiekun”



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



1. „Cząstki kobiety”



Martha (Vanessa Kirby) i Sean (Shia LaBeouf) to oczekująca dziecka bostońska para, której życie nieodwracalnie się zmienia, kiedy poród domowy kończy się niewyobrażalną tragedią. Dla Marthy oznacza to początek trwającej rok gehenny, w trakcie której musi uporać się z żałobą oraz odnaleźć w napiętych relacjach z mężem i apodyktyczną matką (Ellen Burstyn). Czeka ją też sądowe starcie ze znienawidzoną przez opinię publiczną położną (Molly Parker). "Cząstki kobiety" to bardzo osobista, przenikliwa i przejmująca historia o kobiecie, która uczy się żyć z bólem straty. Czytaj też:

Netflix dorzucił nowości. 4 hity, które zrobią ci wieczórCzytaj też:

Masz subskrypcję Netflix? To musisz obejrzeć!