Netflix ogłosił nowości na 2025 rok! Sprawdź, co będziemy oglądać

W środę 29 stycznia w Egyptian Theatre w Los Angeles odbyła się prezentacja nowości Netfliksa na 2025 rok. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Tina Fey, bracia Duffer, Guillermo del Toro, John Mulaney oraz gwiazdy zapasów WWE CM Punk i Rhea Ripley. Transmisję na żywo śledzono jednocześnie w 12 krajach, w tym w Polsce. Bela Bajaria, dyrektorka programowa serwisu, podkreśliła, że 2025 rok zapowiada się na największy w historii Netfliksa.

2025 rok na Netflix. Co obejrzymy?

Co w tym roku czeka widzów Netflixa? To nowe filmy, jak m.in. „Frankenstein” w reżyserii zdobywcy Oscara Guillermo del Toro – projekt, o którym twórca marzył przez ostatnie 50 lat. – Przez dziesięciolecia postać ta połączyła się z moją duszą w taki sposób, że stała się czymś na kształt autobiografii. Nie ma dla mnie bardziej osobistej historii niż ta – zwrócił się do fanów Guillermo del Toro.

Swoją premierę będzie miał też „RIP”, thriller z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych. Affleck nazwał film naprawdę zabawną, wciągającą jazdą, która trzyma w napięciu.

W tym roku wiele śmiechu i uśmiechów dostarczą też produkcje komediowe, takie jak m.in. nowy serial cenionej Tiny Fey „Cztery pory roku”, adaptacja filmu Alana Aldy z 1981 roku. Fey przyznała, że byli w stanie zebrać obsadę ukochanych aktorów komediowych, którzy mogli stworzyć ten sam ciepły, ludzki klimat oryginału.

Rok 2025 to jeszcze więcej programów typu talent show, takich jak „Building the Band”, a także więcej eksperymentów społecznych, na przykład „Million Dollar Secret”, gdzie ktoś anonimowo otrzymuje milion dolarów – a widzowie dostaną możliwość głosowania na żywo, prosto ze swoich ekranów.

W tym roku Netflix rozwija swoją ofertę wydarzeń na żywo. Poza cotygodniowymi galami zapasów WWE, transmisją z rozdania nagród SAG i świątecznymi meczami NFL. 31 maja na żywo fani Netfliksa z całego świata będą mogli oglądać TUDUM – wydarzenie organizowane specjalnie dla nich. Zobaczymy też nowy cotygodniowy talk-show „Everybody’s Live in L.A”. z Johnem Mulaney (premiera już 12 marca).

Rok 2025 przyniesie też wiele premierowych produkcji telewizyjnych i filmowych. Warto tu podkreślić takie tytuły, jak „Death by Lightning” autorstwa Davida Benioffa i D.B. Weissa, „Dzień zero” z Robertem De Niro, „Black Rabbit” z Jasonem Batemanem i Judem Law oraz „The Beast in Me” z Claire Danes i Matthew Rhysem.

W 2025 roku nie zabraknie także powrotów ulubionych tytułów, w tym trzech największych hitów Netflixa: „Wednesday”, którego produkcja właśnie dobiegła końca, „Squid Game”, który zadebiutuje 27 czerwca, a także „Stranger Things”.

– To będzie największy i najbardziej ambitny sezon – powiedział Ross Duffer o finałowym sezonie „Stranger Things”. – Jednocześnie uważamy, że jest najbardziej osobisty. Praca nad nim była bardzo intensywna i emocjonalna, zarówno dla nas, jak i dla naszych aktorów – dodał Matt Duffer.

Bracia Duffer mają w planach także dwa nowe seriale, które trafią do Netflixa: „The Boroughs” i „Something Very Bad Is Going To Happen”.

Jakie nowe polskie produkcje pojawią się na Netflix w 2025 roku?

– Ten rok to zapowiedź bardzo różnorodnej rozrywki dla polskich widzów. Powrócą kolejne części wielkich hitów, ukochane gatunki jak dobre kryminały i komedie oraz wielkie historyczne produkcje, jakich jeszcze nie było – powiedział Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. Filmów w Europie Środkowo-Wschodniej. – Aby wciąż zaskakiwać, zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych twórców, jak i debiutantów. Dzięki ich talentowi powstają autentyczne historie z lokalnym, silnym kontekstem, które Polacy chętnie oglądają – dodał.

„Heweliusz”

Takim właśnie serialem jest pięcioodcinkowy dramat katastroficzny „Heweliusz”, stworzony przez twórców hitu Wielka Woda – Jana Holoubka (reżyseria), Kaspra Bajona (scenariusz) i Annę Kępińską (produkcja). Serial ten jest inspirowany tragiczną i niewyjaśnioną historią zatonięcia polskiego promu na Bałtyku. Heweliusz to nie tylko opowieść o ogromnej katastrofie na morzu, ale także dramat sądowy, który jest studium emocji i przeżyć związanych z tragedią. Porusza tematykę walki o dobre imię i godność tych, którzy zginęli, ich rodzin, a także zmagania z dysfunkcyjnym państwem i bezdusznym systemem, łącząc w sobie elementy obu tych gatunków. Serial będzie miał swoją premierę już tej jesieni.

Przedstawiciele Netflixa podkreślają, że skala tej produkcji jest wyjątkowa nie tylko na polską, ale i europejską skalę. Projekt Heweliusz to serial pełen wyzwań, z 105 dniami zdjęciowymi, 3000 statystami i 70 lokacjami, co czyni go przedsięwzięciem o wyjątkowej skali trudności, dającym aktorom i ekipie ogromną satysfakcję twórczą i realizacyjną.

Kolejnym znaczącym atutem tej produkcji jest imponująca obsada, w której znaleźli się Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Borys Szyc, Konrad Eleryk, Justyna Wasilewska i Joachim Lamża, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Michalina Łabacz, a także wielu innych utalentowanych aktorów, którzy w ramach przygotowań do ról przeszli oni intensywne szkolenia fizyczne, spędzili kilkadziesiąt dni na planie zdjęciowym w wodzie oraz pracowali z doświadczonymi kaskaderami.

2. sezon serialu „1670”. Co wiemy?

Wśród wyczekiwanych tytułów w 2025 roku jest również kontynuacja serialu „1670”. Pierwsza odsłona, która podbiła serca widzów i zgromadziła rzesze fanów, została tuż po premierze okrzyknięta polskim fenomenem (pop)kulturowym.

– W drugim sezonie historie naszych bohaterów zostały pogłębione, a wprowadzenie nowych miejsc i postaci sprawia, że akcja jest bardziej dynamiczna. Nie wspominając o kolejnej politycznej fantazji Jana Pawła, zagranicznych wakacjach Adamczewskich i odmienionym obrazie Adamczychy, do której zawitało lato. Czujemy, że jest jest sporo przestrzeni do tego, by wciąż móc zaskakiwać fanów – opowiada scenarzysta serialu Jakub Rużyłło.

Serial trafi do serwisu jesienią. Reżyserami są Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, producentami drugiego sezonu są Ivo Krankowski i Jan Kwieciński. Za produkcję odpowiada Akson Studio.

„Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow”. Bedoes, Sokół i Dziarma szukają nowych talentów

W pierwszym muzycznym reality show Netflixa – „Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow” Polska Bedoes 2115, DZIARMA i Sokół wyruszyli w ogólnopolską podróż, aby odnaleźć kolejną gwiazdę polskiego rapu. Wyłonieni w wymagających castingach młodzi wykonawcy zmierzą się w bitwach rapowych, pisaniu własnych kawałków oraz wyprodukują własne klipy. Początki nowych karier i drogę do przełomowej nagrody w wysokości 500 tysięcy zł widownia będzie mogła obejrzeć już wkrótce. Program wyprodukował Fremantle Polska.

„Druga Furioza” nadchodzi!

Na miłośników kryminalnego kina akcji czeka kolejna część hitu Cypriana T. Olenckiego, w którym Mateusz Damięcki wciela się w przywódcę chuligańskiej ferajny – „Druga Furioza”. Tym razem Golden, wciągnięty w świat brutalnej walki o władzę nad miastem, staje się jednym z katalizatorów wydarzeń, które prowadzą do eskalacji konfliktu między gangami i organami ścigania. Ta mroczna historia o ambicji, zdradzie i nieustępliwej walce o dominację zyskała oddanych fanów, a perspektywa Goldena w drugiej części zapowiada jeszcze większe napięcie i intensywność akcji.

– Tym razem zagłębiamy się w jego psychologię i odkrywamy nowe strony tej postaci. Kamera podąża za nim non stop, zarówno w grupie, jak i sam na sam z jego emocjami. Poznamy zarówno motywacje Goldena, jego przeszłość i świat, który go ukształtował. Dowiemy się, co sprawiło, że znalazł się na drodze bez odwrotu. Cieszę się, że kontynuacja przypadła na czas, kiedy jestem dojrzalszy i bardziej doświadczony. Myślę, że Golden jeszcze zaskoczy widzów – mówi Mateusz Damięcki.