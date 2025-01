40+ filmowych skarbów na Max. Ukryte perełki, które warto nadrobić

Max ma w swojej ofercie tysiące filmów, dlatego nie dziwne, że czasami nie możemy zdecydować, co chcemy oglądać. Przygotowaliśmy dla was zestawienie ponad 40 tytułów, które warto poznać. Nie znajdziecie na tej liście klasyków kina – wybieraliśmy raczej produkcje, których mogliście jeszcze nie oglądać, a są świetnie oceniane. Znajdziecie tu zarówno pełne emocji dramaty, jak i trzymające w napięciu thrillery, które zostaną z wami na długo czy komedie, które rozbawią was do łez. W zestawieniu nie brakuje również pozycji dla fanów kina akcji, filmów dokumentalnych oraz produkcji z nietypowym podejściem do fabuły. Sprawdźcie tytuły, zapiszcie je na swoich listach „do obejrzenia” i cieszcie się świetnymi seansami.

Filmy na Max, których mogłeś nie znać. Nasza lista ponad 40 topowych produkcji

„Trzynastu”



Prawdziwa historia opowiada o dwunastu chłopcach z tajlandzkiej drużyny piłkarskiej i ich trenerze, którzy podczas wycieczki po jaskini Tham Luang zostają uwięzieni przez nieoczekiwane opady deszczu w komorze we wnętrzu góry. W labiryncie zalanych tuneli grupa staje przed niemożliwym wyzwaniem. Zespół światowej klasy nurków pokonuje kilometry niebezpiecznych korytarzy, aby odkryć, że odnalezienie chłopców to dopiero początek problemów.



„Niepoczytalna”



Młoda kobieta wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi. Nie wiadomo, czy wszystko, co ją spotyka, dzieje się naprawdę, czy też stanowi wytwór jej wyobraźni. Nikt jej nie wierzy i nie może lub nie chce pomóc. Nie ma więc innego wyjścia, jak wziąć sprawy w swoje ręce i wkroczyć do akcji niezależnie od tego, jakie mogą być konsekwencje jej działań – dla niej samej i dla ludzi z jej otoczenia.



„Arcyoszust”



Robert De Niro i Michelle Pfeiffer wcielają się w role Berniego Madoffa i jego żony, Ruth, w dramacie HBO analizującym wydarzenia, które doprowadziły do upadku finansisty z Wall Street, po tym jak zdefraudował 65 miliardów dolarów należących do inwestorów w ramach najgłośniejszego przypadku piramidy finansowej w dziejach Stanów Zjednoczonych.



„Cóż za piękny dzień”



Tom Hanks wciela się w postać pana Rogersa, we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junoda. Kiedy znużony życiem dziennikarz (Matthew Rhys) poznaje Freda Rogersa, powoli porzuca swój sceptycyzm, ucząc się empatii, uprzejmości i przyzwoitości od najbardziej lubianego w Ameryce sąsiada.



„Zabij to i wyjedź z tego miasta”



Uciekając przed rozpaczą po utracie bliskich, bohater ukrywa się w bezpiecznej krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego bliscy żyją. Z biegiem lat miasto rozwija się w jego wyobraźni. Pewnego dnia bohaterowie i idole z dzieciństwa znani z literatury i kreskówek, którzy w świadomości kolejnych pokoleń są wiecznie młodzi, przybywają nieproszeni. Kiedy nasz bohater odkrywa, że wszyscy się zestarzeli, a wieczna młodość nie istnieje, postanawia wrócić do prawdziwego życia.



„Restless”



Zniechęcony życiem młody mężczyzna poznaje pełną uroku, wrażliwą dziewczynę, która w odróżnieniu od niego, głęboko kocha i życie i świat. Gdy tych dwoje outsiderów spotyka się na pogrzebie, oboje znajdują wspólny grunt w swoim wyjątkowym postrzeganiu i doświadczaniu świata.



„Oficer i szpieg”



Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa (Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu – Georges Picquart (Jean Dujardin) - wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.



„Ukryte”



Georges Laurent jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.



„Jack, jakiego nie znacie”



W 1990 roku Dr Jack Kevorkian (Al Pacino) zaszokował świat rzucając wyzwanie przeciwnikom eutanazji i dokonując pierwszego wspomaganego samobójstwa przy pomocy skonstruowanej przez siebie „Maszyny Miłosierdzia”. „Jack, jakiego nie znacie” to opowieść o obsesji człowieka, który sprzeciwia się regułom, według których żyjemy i umieramy.



„Elle”



Michèle wydaje się niezniszczalna. Jest twardą szefową znakomicie prosperującej firmy zajmującej się grami video. Z podobną bezwzględnością podchodzi do życia prywatnego i uczuciowego. Brutalny atak, którego we własnym domu staje się ofiarą, zmienia jej życie na zawsze. Kiedy w końcu odkrywa, kto jest sprawcą, oboje poddają się swoistej grze - perwersyjnej i przerażającej. A gra ta w każdej chwili może wymknąć się spod kontroli.



„Do ostatniej kości”



Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren, młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee, porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Temple Grandin”



Temple Grandin urodziła się z autyzmem i zaczęła mówić dopiero w wieku czterech lat. Dziewczynka miała trudności w szkole i nie radziła sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony matki, która robiła wszystko, by córka prowadziła normalne życie. Temple dużo czasu spędzała na farmie wujostwa, gdzie nauczyła się miłości i współczucia dla zwierząt. Jako dorosła kobieta zaangażowała się w propagowanie wiedzy o autyzmie i właściwym traktowaniu zwierząt rzeźnych. Zaprojektowała wiele specjalnych urządzeń do humanitarnego ich uboju. Jej działania zostały docenione m.in. przez międzynarodową organizację PETA. Dziś jest cenionym naukowcem – profesorem na Stanowym Uniwersytecie w Kolorado.



„Winni”



Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia – były funkcjonariusz policji – z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie – irytacja policjanta rośnie, do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostanie gwałtownie przerwane, mężczyzna nie opuszczając pokoju rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i… telefonie.



„Portret kobiety w ogniu”



Francuska Bretania XVIII wieku. Młoda artystka Marianne otrzymuje zlecenie wykonania ślubnego portretu narzeczonej. Planowana ceremonia ma odbyć się wbrew woli młodej Heloise. Wyrazem protestu wobec zaślubin jest odmowa pozowania do obrazu mającego stanowić podarunek dla przyszłego męża. Aby ukryć prawdziwy powód obecności artystki na szlacheckim dworze, Marianne przedstawiona zostaje jako towarzyszka i opiekunka Heloise. Portret pisany jest z pamięci. Za dnia malarka obserwuje swoją modelkę, nocami zaś przenosi jej wizerunek na płótno. Godziny i dnie spędzane razem sprawiają, że stopniowo bohaterki zbliżają się do siebie coraz bardziej.



„Air”



Film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.



„Dom, który zbudował Jack”



Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, Dextera czy Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, piekielnie inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych natręctw. Jack jest estetą, wielbicielem malarstwa, architektury, poezji i wycieczek na łono natury. Zabójca patrzy na swoje zbrodnie jak na mroczne dzieła sztuki. Jaki kształt nada swojej zbrodni doskonałej?



„Babilon”



Oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występują: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.



„Anonimus”



Akcja rozgrywa się w politycznym kłębowisku węży, jakim była elżbietańska Anglia i spekuluje na temat, który od wieków ciekawi akademików i najbardziej błyskotliwe umysły... kim był autor sztuk, podpisujący się jako William Shakespeare. "Anonimus" przedstawia jedyną możliwą odpowiedź, skupiając się na okresie, kiedy tajemnicze polityczne intrygi, zakazane romanse na królewskim dworze i knowania chciwych i rządnych władzy arystokratów wychodzą na jaw w najbardziej niezwykłym miejscu: na londyńskiej scenie.



„Ból i blask”



Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego życia. Wraca myślami do dzieciństwa, przywołuje obrazy pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina pierwsze spotkanie z kinem, które stało się sensem jego życia.



„Climax”



Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o grupie tancerzy, którzy w pewną zimową noc spotykają się w opuszczonej szkole na odludziu. Taneczna próba w rytm przebojów takich grup jak Daft Punk, Apex Twin i Soft Cell szybko zamienia się w pełną seksualnego napięcia imprezę. Gdy wychodzi na jaw, że domowej roboty sangrię ktoś "doprawił" narkotykami, dzika zabawa w zamkniętym budynku przeradza się w ekstremalną, psychodeliczną podróż.



„The Square”



Christian ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji „The Square”, z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.



„Nić widmo”



Londyn, lata pięćdziesiąte. Słynny krawiec Reynolds Woodcock wraz z siostrą Cyril stanowią centrum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę królewską, socjetę, damy i debiutantki. Wszystko to w wytwornym stylu The House of Woodcock. Przez życie Woodcocka przewija się mnóstwo kobiet, inspirują go, towarzyszą, on wciąż pozostaje kawalerem. Aż do momentu, w którym w jego życiu pojawia się Alma, która wkrótce staje się jego muzą i kochanką. Jego uporządkowane życie burzy miłość.



„Sound of Metal”



Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.



„Miłość”



Głównymi bohaterami są Georges i Anne, małżeństwo muzyków w podeszłym wieku. Ich córka (Isabelle Huppert) mieszka z rodziną za granicą. Pewnego dnia Anne przechodzi silny atak, w wyniku którego jej stan zdrowia dramatycznie się pogarsza. Więzy uczuciowe od tylu lat łączące parę zostają wystawione na ciężką próbę.



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości. Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„To my”



Akcja dzieje się we współczesnych czasach w południowej Kalifornii. Adelaide Wilson, kobiety, która wraca w swe rodzinne strony do domku na plaży, w którym spędziła dzieciństwo. Przyjeżdża tu z mężem oraz dziećmi, aby odnaleźć letnie wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Kobieta czuje, że coś złego spotka jej rodzinę. Po relaksującym dniu na plaży, który spędza z rodziną i przyjaciółmi, Adelaide wraca do letniego domu. Kiedy nastaje zmrok, Wilsonowie odkrywają cztery sylwetki stojące na podjeździe: sobowtóry ich rodziny.



„Pierwszy Czlowiek”



Damien Chazelle i Ryan Gosling łączą siły w historycznej opowieści o misji NASA, dzięki której na Księżycu wylądował człowiek. Film skupia się na życiu Neila Armstronga w latach 1961-1969. To wstrząsająca, opowiedziana w pierwszej osobie historia na podstawie książki Jamesa R. Hansena. Zapis trudu, wyrzeczeń i poświęcenia, które wiązały się z jedną z najbardziej niebezpiecznych misji w historii ludzkości.



„Wszystko wszędzie naraz”



Evelyn Wang dźwiga na swoich barkach cały mikroświat - prowadzi własny skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Musi zaczerpnąć to, co najlepsze, od innych wersji siebie, żeby powstrzymać zło i uratować wszystkie wszechświaty. Co może okazać się łatwiejsze niż złożenie prawidłowego zeznania podatkowego.



„Na rauszu”



Czworo przyjaciół jest nauczycielami w małomiasteczkowym liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy.



„Aż poleje się krew”



Podczas odwiertów prowadzonych nieopodal małego kalifornijskiego miasteczka cyniczny nafciarz, Daniel Plainview, natrafia na ogromne źródło ropy. Wkrótce wchodzi w konflikt z kaznodzieją rządzącym lokalną społecznością.



„Lady Bird”



Christine „Lady Bird” McPherson nieustannie kłóci się z mamą, ale w rzeczywistości bardzo ją przypomina – obie są bardzo troskliwe, a do tego mają silną wolę i wyrobione poglądy. Matka Christine jest pielęgniarką i niestrudzenie stara się zapewnić rodzinie byt po tym, jak jej mąż traci pracę.



„Wonka”



Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.



„Zakładnik z Wall Street”



W tym rozgrywającym się w czasie rzeczywistym thrillerze George Clooney i Julia Roberts występują jako Lee Gates, gospodarz telewizyjnego programu o finansach i inwestycjach – i Patty Fenn, jego producentka. Obydwoje stają w obliczu ekstremalnej, niecodziennej sytuacji, gdy do studia, podczas nadawanego na żywo programu wtargnął wściekły inwestor, który kierując się wskazówkami Lee stracił wszystko.



„Chora na siebie”



Signe i Thomas tworzą niezdrowy związek. Sytuacja pogarsza się, gdy jedno z nich osiąga artystyczny sukces.



„Sieranevada”



Bukareszt, wielkomiejska klasa średnia, ludzie, którzy zyskali na ustrojowej transformacji. Małżeństwo jedzie na stypę po śmierci ojca mężczyzny. Ale ceremonia od początku nie przebiega zgodnie z planem. Gdy bliscy czekają na księdza, na światło dzienne wychodzą dawne sekrety i różnice w spojrzeniu na świat.



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Czasem w kwietniu”



Ruanda 1994. Tragiczny obraz konfliktów etnicznych i narodu zdziesiątkowanego przez bratobójczą wojnę. W ciągu 100 dni prawie 800 000 ludzi straciło życie podczas czystki na ludności Tutsi dokonanej przez plemię Hutu. Poruszająca historia dwóch braci, którzy znaleźli się po przeciwnych stronach politycznego konfliktu.



„My Policeman”



Przerwany na cztery dekady miłosny trójkąt między policjantem, nauczycielką i kuratorem muzealnym.



„Bestie”



Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.



„Do końca”



Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.



„Żółwie aż do końca”



17-letnia Aza Holmes stara się stawić czoła lękom. Nie jest jednak łatwe zadanie. Próbuje być jednak dobrą córką, dobrą przyjaciółką i dobrą uczennicą, jednocześnie nawigując w niekończącym się natłoku natrętnych, obsesyjnych myśli. Kiedy ponownie nawiązuje kontakt z Davisem, jej miłością z dzieciństwa, staje przed fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi jej potencjału w zakresie miłości, szczęścia, przyjaźni i nadziei.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Wszystko ze mną OK?”



Lucy i Jane przez całe życie były najlepszymi przyjaciółkami. Gdy Lucy wyrusza w osobistą podróż, ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.



„Następstwa”



Vada zmaga się z traumą po tragedii, do której doszło w jej szkole. To doświadczenie zmienia na zawsze jej relacje z rodziną i przyjaciółmi a także spojrzenie na świat.Czytaj też:

Max po cichu wprowadził 3 hity. Polacy wywindowali je do czołówkiCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości od Netflix. W końcu obejrzymy ten mocny thriller!