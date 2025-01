Premiery dnia na streamingach: 3 perełki od Max i 2 hity od Netflix

Platformy streamingowe zaskakują w czwartek 9 stycznia nowymi premierami, a my wybraliśmy te, które zasługują na szczególną uwagę. Max uraczył nas trzema wyjątkowymi perełkami, w tym nowym serialem z gwiazdą „Ostrego dyżuru”, w której kochały się przed laty Polki, a Netflix dostarcza dwa wyczekiwane hity, które z całą pewnością podbiją serca widzów. Świeżynka z gwiazdą „Słodkich kłamstewek” zadebiutuje z kolei na Prime Video. Sprawdź, co dziś obejrzysz!

Hity dnia na streamingach: Max i Netflix prześcigają się z nowościami

„Świt Ameryki” (Netflix)



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi. Kategoria wiekowa: tylko dla widzów dorosłych.



„Na wezwanie” (Prime Video)



Pełen adrenaliny serial, który pokazuje ulice z perspektywy policjantów patrolujących Long Beach. Losy oficer szkoleniowej Traci Harmon oraz rozpoczynającego służbę Alexa Diaza pokazują, jak ich praca wpływa na kondycję ludzką. Harmon zostanie oświecona przez dzieciaka z ulicy, a Diaz dowie się, że bycie policjantem nie jest czarno-białe, lecz składa się z odcieni szarości.



„The PITT” (Max)



Nowy serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. W głównej roli Noah Wyle jako Dr. Michael "Robby" Robinavitch.



„Asura” (Netflix)



Tokio rok 1979. Cztery całkiem różne siostry odkrywają, że ich starzejący ojciec ma romans, co sprawia, że zrzucają maski i poddają się skrywanym dotąd emocjom.



„Sons of Ecstasy” (Max)



W latach 90. XX wieku w Arizonie angielski makler giełdowy ściera się z synem gangstera w sprawie handlu ekstazy. Rodzina Gravano dzieli się swoją perspektywą, gdy dwaj nieoczekiwani rywale walczą o kontrolę pośród broni, gangsterów i imprez na pustyni.



„What a Feeling” (Max)



Odnosząca sukcesy lekarka Marie Theres ma specjalne plany na swoją 20. rocznicę ślubu, ale jej mąż Alexander postanawia zakończyć ich związek. W wyniku tego nieprzyjemnego obrotu wydarzeń Marie idzie na drinka, wpada do gejowskiego baru i spotyka Fa. Nieznajoma kocha zabawę, jest spontaniczna, niezależna, otwarta na temat swojego życia miłosnego. Mimo że stonowana i wycofana lekarka nie jest w jej typie, zostaje zabrana przez nią do domu po wieczorze, nie pamiętając później, co zrobiły lub czego nie zrobiły.

