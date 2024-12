Rozmach na Netflix i Max w tym tygodniu. Jest co oglądać w święta!

Trzynaście nowych tytułów serwują nam w tym tygodniu najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce. Na Netflix obejrzycie wyczekiwane kontynuacje uwielbianych seriali, a Max ma dla widzów aż 11 nowych filmów. Przygotowaliśmy dla was pełną rozpiskę premier, która pomoże wybrać repertuar na świąteczny seans z gronie najbliższych.

2 perełki na Netflix, 11 hitów od Max. Co dobrego obejrzymy w tym tygodniu?

„Squid Game”, 2. sezon



Trzy lata po zwycięstwie w Squid Game gracz 456 rezygnuje z wyjazdu do USA i wraca z nowym postanowieniem. Gi-hun znów chce wystartować w tajemniczym turnieju z grami na śmierć i życie, w którym biorą udział nowi uczestnicy pragnący wygrać 45,6 mld wonów.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Netflix



„Maestro na wyspie”, 3. sezon



Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.

Premiera w sobotę 28 grudnia na Netflix



„Chappie”



Tytułowy bohater jest jednym z setek policyjnych robotów, pomagających utrzymać ład w ogarniętym przestępczością Johannesburgu. Dzięki zawziętości i uporowi swojego konstruktora, Chappie w tajemnicy przed przełożonymi zyskuje dodatkową zdolność - świadomość. Pech sprawia, że android trafia w ręce kryminalistów, którzy bez skrupułów wykorzystują tytanową konstrukcję robota i jego dziecięcą percepcję świata. Z policyjnego stróża prawa Chappie staje się narzędziem w rękach przestępców.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Magnolia”



Obsypany nagrodami wielowątkowy dramat w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadający o jednym dniu z życia grupy mieszkańców San Fernando Valley.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Skandalista Larry Flynt”



Obsypana nagrodami filmowa biografia Larry’ego Flynta - legendarnego skandalisty i wydawcy pornograficznego Hustlera.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata”



Zapracowana i niewystarczająco opłacana asystentka Angela jeździ po Bukareszcie, gdzie przeprowadza castingi do filmu.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Za rok o tej porze”



Minnie i Quinn urodzili się tego samego dnia, w tym samym szpitalu, ale ich życia potoczyły się zupełnie różnie. Trzydzieści lat później, w Sylwestra, ponownie się spotykają.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Przywiązanie”



Tak właśnie wygląda miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Maja po raz pierwszy widzi Leah, wszystko przestaje mieć dla niej znaczenie: dogasająca kariera aktorska, poukładane życie w Kopenhadze, konwenanse. Romans wybucha między nimi jak supernowa, a Maja postanawia skoczyć na głęboką wodę i zaakceptować w Leah wszystko. Także dziwne napady padaczki, po których ukochana nie jest do końca sobą, a także jej bliską relację ze spiętą, nieufną matką, ortodoksyjną Żydówką.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Good bye, Lenin”



Matka Alexa jest zagorzałą zwolenniczką „najlepszego ustroju na świecie”. Upadek Muru Berlińskiego zastaje ją w szpitalu, pogrążoną w śpiączce.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Ciche miejsce”



Rodzina musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Ciche miejsce 2”



Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Latanie dla początkujących”



Weteran sił specjalnych, sztywny programista, influencer i niekompetentny instruktor zostają rzuceni na ekskluzywny kurs.

Premiera w czwartek 26 grudnia na Max



„Przyznaj się, Fletch”



Jon Hamm w roli czarującego Fletcha, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa podczas poszukiwań skradzionej kolekcji dzieł sztuki.

Premiera w czwartek 26 grudnia na MaxCzytaj też:

20 najlepszych seriali 2024 roku według BBC. Lista zaskoczy PolakówCzytaj też:

50 najlepszych thrillerów w historii Netflix – kompletny katalog. Zapisz listę i korzystaj z podpowiedzi