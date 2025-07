QUIZ ze wspaniałych wieczorynek! Pszczółka Maja, Krecik czy Reksio

Zanim każde dziecko miało tablet, a wieczór znaczył scrollowanie — był pewien magiczny moment dnia. Dokładnie o 19:00 ekran telewizora rozświetlał się znajomym dżinglem, a całe mieszkania nagle cichły. Dorośli wiedzieli, że to świętość: czas wieczorynki. Nieważne, czy był to Reksio, Krecik czy Pszczółka Maja fruwająca wśród kwiatów – te postacie miały w sobie coś, co zatrzymywało czas. Dla wielu z nas to nie były po prostu kreskówki. To były małe rytuały dzieciństwa. Sygnał, że dzień się kończy, że zaraz kolacja i piżama.

Sprawdź ile pamiętasz z tych wieczorów — i kto wie, może obudzi to jakieś wspomnienia? Gotowy? No to zaczynamy. Czas znów wrócić do tego wyjątkowego świata!

