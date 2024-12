7 hitów Netfliksa, 4 perełki Max. Nasze rekomendacje na weekend

Aż pięć dobrych nowych seriali czeka na widzów na Netflix i duża część z nich z pewnością was nie zawiedzie. Większość z tych tytułów znajduje się obecnie w topce najchętniej oglądanych w serwisie produkcji i zbiera świetne recenzje od widzów. Polacy też chętnie oglądają dwa świeżutkie filmy Netfliksa, w tym jeden z 86-letnim Anthonym Hopkinsem.

Max zachęca z kolei widzów kolejną głośną premierą – sequelem filmu, który narobił zamieszania w 2019 roku. Ale to nie wszystko! Od dziś na platformie obejrzycie dobry klasyk sprzed lat i dramat, który zdobi już pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych.

Skorzystajcie z naszych rekomendacji i sprawdźcie, co warto obejrzeć w wolny weekend na Netflix i Max.

Co oglądać w weekend na Netflix? Nasze podpowiedzi

„La Palma” (serial)



Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?



„Black Doves” (serial)



Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka, a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Za fasadą” (serial)



Lydia (Lisa Kudrow) i Paul (Ray Romano) decydują się na wyprowadzkę z opustoszałego domu rodzinnego w poszukiwaniu nowego życia. Kiedy tylko wystawiają na sprzedaż wybudowaną w hiszpańskim stylu willę z lat 20., ulokowaną w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles, wybucha istne szaleństwo. Zainteresowane rodziny prześcigają się, aby kupić wymarzoną nieruchomość, wierząc, że nowy dom rozwiąże wszystkie ich problemy. Lydia i Paul zdążyli się już jednak przekonać na własnej skórze, że dom jak ze snu może okazać się koszmarem. Dotychczasowi właściciele robią wszystko, aby ukryć mroczne i groźne sekrety związane z ich domem, jednak z czasem zdają sobie sprawę, że jedynym sposobem, aby uciec przed przeszłością, jest stanąć z nią twarzą w twarz.



„Szaleństwo” (serial)



Medialny ekspert Muncie Daniels (Colman Domingo) musi bronić swojej niewinności i życia po tym, jak przypadkowo wplątuje się w sprawę morderstwa w głębi lasów Poconos. Im bardziej pętla wokół niego się zaciska, tym bardziej Muncie stara się odzyskać kontakt z rodziną oraz utraconymi ideałami, aby przeżyć.



„Sto lat samotności” (serial)



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Na złej drodze” (film)



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Maryja” (film)



Cudowne poczęcie. Bezlitosny król. Morderczy pościg. Ta biblijna epopeja o dorastaniu opowiada o odważnej podróży Maryi aż do momentu narodzin Jezusa.

Co na weekend przygotował Max? Filmowe rekomendacje dla wymagających widzów

„Słodki przekręt” (film)



Baron jest naiwnym i miłym młodym mężczyzną, który mieszka z umierającą matką w małym miasteczku. Zakochuje się w Marmalade, tajemniczej kobiecie, która dorastała w rodzinie zastępczej.



„Joker: Folie à deux” (film)



Film kontynuuje eksplorację mrocznego świata Jokera, wprowadzając widzów w jeszcze bardziej intensywną i niepokojącą podróż. Arthur Fleck zamknięty w szpitalu w Arkham, czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje w sobie zamiłowanie do muzyki.



„Być jak John Malkovich” (film)



Craig Schwartz (John Cusack), utalentowany lalkarz, jest na skraju załamania. Nikt nie docenia jego talentu, a jego małżeństwo przechodzi poważny kryzys. Pod presją swojej żony, Lotte (Cameron Diaz) podejmuje pracę urzędnika na Manhattanie. Jego pokój znajduje się 7 i pół piętrze biurowca. Pewnego dnia okrywa za swoją szafką tajemniczy korytarz. Okazuje się, że jest to... wejście do głowy znanego aktora Johna Malkovicha. Mężczyzna zaczyna widzieć świat jego oczami.



„Żyjąc z potworem” (film)



Szereg osób wspomina ukochanych, którzy dopuścili się paskudnych przestępstw.Czytaj też:

Dzieło Polaków na prestiżowej liście. „Time” wyłonił najlepsze filmy 2024 rokuCzytaj też:

Najgłośniejszy film roku trafił na Max. Okazał się wielką klapą, ale czy jest aż tak źle?