Dzieło Polaków na prestiżowej liście. „Time” wyłonił najlepsze filmy 2024 roku

Dzieło, które w Polsce budziło ogromne kontrowersje, zostało mocno docenione poza granicami kraju. Teraz film wyróżnił magazyn „Time”, umieszczając go na liście najważniejszych i najbardziej inspirujących filmów roku. Polski tytuł znalazł się w gronie takich tytułów jak słynna „Anora”, wyczekiwany „Kompletnie nieznany” o Bobie Dylanie czy chwalonej „Emilii Pérez”, i wcale nie zajął ostatniego miejsca w zestawieniu. Sprawdźcie, które tytuły zostały wyróżnione. Część z nich dostępna jest już w internecie – pod ich opisami znajdziecie podpowiedzi, gdzie można je obejrzeć.

Prestiżowy magazyn wyłonił 10 najlepszych filmów 2024 roku. Polski tytuł na liście

10. „Dogman”



Czy psy można kochać bardziej od własnej rodziny? Douglas (Caleb Landry Jones) nie ma co do tego wątpliwości. Potworne tortury, którym poddany został jako dziecko przez fundamentalistycznie religijnych ojca i brata, zmieniły go na zawsze. Już jako dorosły Douglas szuka sprawiedliwości, tożsamości i miejsca dla siebie, eksperymentuje i chwyta dzień. Towarzyszą mu w tym wierne psy, które okażą się nie tylko lekarstwem na samotność, ale i świetnymi kompanami w walce z gangiem terroryzującym miasto.

Film obejrzycie na: Cinemanie, Prime Video, TVP VOD, Playerze i Rakuten TV.



9. „Flow”



Kot przyzwyczajony jest do spędzania dni we własnym towarzystwie. Wydreptuje swoje kocie ścieżki i śpi w ulubionych miejscach w domu, który, choć pełny śladów ludzkiej obecności, zdaje się należeć już tylko do niego... Jednak do czasu.

Gdy tajemnicza powódź pochłania znany kotu świat, jedynym schronieniem przed wielką falą staje się stara, drewniana łódź. Szansę na przetrwanie znajdują w niej również inni – kapibara, ptak, lemur i pies – wśród których kocia natura i niezależność są wystawiane na próbę. Dryfując przez mistyczne, zalane wodą krajobrazy, zwierzęta wspólnie mierzą się z grozą żywiołu i coraz to większymi wyzwaniami. Niebezpieczna żegluga powoli zamienia się w symboliczną podróż, w której każdy przechodzi przemianę charakteru i odkrywa w sobie nowe rodzaje wrażliwości.



8. „Emilia Pérez”



Buntowniczy Jacques Audiard zaprasza na bezkompromisowy i nieprzewidywalny film, który wymyka się wszelkim ramom gatunkowym. Wyzwalające piosenki i taniec w połączeniu z odważną warstwą wizualną stają się osnową odysei czterech niezwykłych kobiet, z których każda szuka w Meksyku swojego szczęścia. Budząca grozę szefowa kartelu Emilia (Karla Sofía Gascón) rekrutuje Ritę (Zoe Saldaña), niedocenianą prawniczkę, która utknęła na stanowisku bez perspektyw, aby pomogła jej sfingować swoją śmierć. Dzięki temu Emilia ma zyskać możliwość rozpoczęcia życia na nowo zgodnie ze swoim prawdziwym „ja”.



7. „Zielona granica”



Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?

Film dostępny w sieci na platformach: Player, Canal+ Online, Megogo, TVP VOD czy Polsat Box Go.



6. „Hard Truths”



Pansy to kobieta dręczona gniewem i depresją, nadwrażliwa na najmniejsze możliwe urazy i zawsze gotowa do wybuchu złości. Krytykuje męża i dorosłego syna tak bezlitośnie, że żaden z nich nie zawraca sobie głowy kłótnią z nią. Wszczyna kłótnie z nieznajomymi i sprzedawcami i wylicza niezliczone wady świata każdemu, kto zechce jej posłuchać, szczególnie swojej pogodnej siostrze Chantal, która, pomimo ich sprzecznych temperamentów, może być jedyną osobą, która wciąż jest w stanie jej współczuć.



5. „Kompletnie nieznany”



Na początku lat 60. 19-letni Bob Dylan przybywa do Nowego Jorku ze swoją gitarą i rewolucyjnym talentem, którego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki. Nawiązując najbardziej intymne relacje w okresie swojej sławy, niepokoi się ruchem folkowym, dokonując kontrowersyjnego wyboru, który odbija się echem na całym świecie.



4. „Anora”



Młoda striptizerka wychodzi za mąż a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo.



3. „Nasienie świętej figi”



Iman to ambitny prawnik z klasy średniej, pracujący dla rządu Iranu, który niedawno awansował na stanowisko sędziego śledczego. Wraz ze wzrostem dochodów i prestiżu społecznego jego rodzina otrzymuje od władz jasne instrukcje, czego się od nich oczekuje. Tymczasem ulice płoną z powodu protestów, które wybuchają po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. W 2022 roku dziewczyna została zatrzymana za rzekomo niewłaściwe noszenie hidżabu i wkrótce potem zmarła w areszcie policyjnym. Wkrótce Iman zaczyna rozumieć swoją nową rolę. Ma zatwierdzać wyroki skazujące aktywistów na karę śmierci bez należytych procesów.



2. „Wszystkie odcienie światła”



W centrum wielomilionowego, kosmopolitycznego miasta mieszkają trzy kobiety: dwie pielęgniarki oraz szpitalna kucharka. Prahba otrzymuje dość zaskakujący upominek od męża, który wyjechał do pracy do Niemiec. Anu spotyka się ze swoim chłopakiem, mierząc się z problemami religijnymi i… lokalowymi. Parvati, wdowa, walczy z nieuzasadnioną eksmisją.



1. „Babygirl”



Romy (Nicole Kidman) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża (Antonio Banderas) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela (Harris Dickinson). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom? Czytaj też:

Najgłośniejszy film roku trafił na Max. Okazał się wielką klapą, ale czy jest aż tak źle?Czytaj też:

Wyciskacz łez z 81-letnim Robertem De Niro już do obejrzenia w internecie! „Poruszająca kreacja”