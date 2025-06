Spektakularne powroty i mocne debiuty. Czerwiec na Disney+ zapowiada się świetnie

W czerwcu w Disney+ pojawią się legendy nauki i tytuły, na które z niecierpliwością czekali widzowie. National Geographic zaprosi na wyjątkowy film „David Attenborough: Świat oceanów”, w którym wiodący na świecie historyk przyrody czerpie z gromadzonego przez całe życie doświadczenia, aby zaprezentować najbardziej spektakularne podwodne siedliska Ziemi. National Geographic uhonoruje również dziedzictwo Sally Ride, pierwszej amerykańskiej kobiety w kosmosie, w filmie dokumentalnym „Sally”. Z kosmosu – choć fikcyjnego – przybywa „Predator: Pogromca zabójców”. Wyczekiwany 4. sezon serialu FX „The Bear” powraca 26 czerwca z kolejną porcją emocji – będzie wrzało, będzie gorąco i na pewno smacznie. Do czerwcowych propozycji dołącza również Riri Williams – młoda genialna wynalazczyni, która chce odcisnąć swoje piętno w serialu Marvel Television „Ironheart”.

Poniżej przedstawiamy pełną listę czerwcowych premier, które pojawią się na Disney+ – zarówno dla fanów dokumentów, jak i serialowych oraz filmowych emocji.

Mocne otwarcie lata – nowe produkcje na Disney+, które warto zobaczyć w czerwcu

„The Bear”, 4. sezon



W czwartym sezonie serialu stacji FX „The Bear” Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) prą naprzód, zdeterminowani nie tylko, by przetrwać, ale także, by przenieść The Bear na wyższy poziom. Zespół nieustannie musi dostosowywać się i zmieniać, by pokonywać co rusz nowe, czające się za rogiem przeszkody. Dążenie do doskonałości nie polega wyłącznie na stawaniu się coraz lepszym – to także umiejętność podjęcia decyzji, czego warto się nadal trzymać, a co należy odpuścić. Serial wyprodukowany przez FX Productions.

Premiera: 26 czerwca



„Ironheart”



W „Ironheart” od Marvel Television, którego akcja rozygrywa się po wydarzeniach z filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, technologia przeciwstawi się magii za sprawą Riri Williams (Dominique Thorne) – utalentowanej młodej wynalazczyni o wielkich ambicjach, która powraca do rodzinnego domu w Chicago. Pochłonięta doskonaleniem swoich projektów zbroi i marzeniami o dokonaniu czegoś wiekopomnego, Riri spotyka na swojej drodze tajemniczego Parkera Robbinsa, znanego jako „Hood”. Trzyodcinkowa premiera 25 czerwca w Disney+.

Premiera: 25 czerwca



„Predator: Pogromca zabójców”



Oryginalny przygodowy film animowany, którego akcja rozgrywa się w uniwersum Predatora. To antologia składająca się z trzech opowieści o największych wojownikach w historii: skandynawskiej wojowniczce, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; wojowniku ninja w feudalnej Japonii, który występuje przeciwko bratu w brutalnej walce o dziedzictwo; pilocie, który w czasie II wojny światowej bada pozaziemskie zagrożenie. Każdy z wojowników walczy we własnej sprawie, a jednocześnie musi się zmierzyć z zabójcą nad zabójcami – Predatorem.

Premiera: 6 czerwca



„David Attenborough: Świat oceanów”



David Attenborough czerpie z gromadzonego przez całe życie doświadczenia, aby zaprezentować najbardziej spektakularne podwodne siedliska Ziemi. Pokazuje, że jesteśmy w najwspanialszym okresie do odkrywania oceanu, i podkreśla jego kluczowe znaczenie. Ukazując największe wyzwania stojące przed oceanem, Attenborough niesie nadzieję: szansa na odbudowę życia morskiego na niespotykaną dotąd skalę jest w zasięgu ręki.

Premiera: 8 czerwca



„Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział”



W serialu „Czarodzieje z Waverly Place: Nowy rozdział” dorosły już Justin Russo próbuje prowadzić życie zwykłego śmiertelnika ze swoją rodziną – żoną Giadą i synami Romanem oraz Milo. Kiedy pewnego dnia jego siostra przyprowadza do domu nastoletnią Billie, która potrzebuje pomocy w okiełznaniu swoich mocy, Justin staje przed nie lada wyzwaniem – musi odświeżyć swoje magiczne moce, by zostać mentorem dziewczyny, pogodzić to z codziennymi obowiązkami męża i ojca oraz chronić przyszłość świata czarodziejów.

Premiera: 25 czerwca



„Silni wbrew naturze”



Wyprodukowany i narracyjnie prowadzony przez Ryana Reynoldsa dokument, skupia się na mniej znanych, często niedocenianych zwierzętach świata przyrody. Od nietypowych zwyczajów godowych po ekstremalne metody wychowywania potomstwa – serial odkrywa przed widzami fascynujący świat zwierzęcych „outsiderów”, którzy wbrew pozorom doskonale radzą sobie w walce o przetrwanie.

Premiera: 16 czerwca



„Call Her Alex”



Co trzeba zrobić, aby zostać najbardziej wpływową podcasterką pokolenia? Podążając za Alex Cooper, która przygotowuje się do swojej pierwszej trasy, ten wciągający dwuczęściowy serial dokumentalny śledzi ewolucję Cooper — od nieśmiałej dziewczyny dorastającej w Pensylwanii do głosu stojącego za "Call Her Daddy", podcastem, który na nowo zdefiniował głos kobiet na całym świecie. Serial oferuje intymne, zakulisowe spojrzenie na wydarzenia definiujące życie, które ukształtowało Cooper, gdy w ciągu zaledwie sześciu lat wyrosła z 24-letniej kobiety z podcastem o seksie i randkowaniu na dyrektor generalną imperium medialnego. To coś więcej niż tylko historia sukcesu, to portret liderki, która tworzy przestrzeń, w której kobiety czują się widziane, słyszane i wzmocnione.

Premiera: 10 czerwca



„Wyprawa na Devil’s Thumb”



Film ukazuje wspólne wejście na legendarny szczyt Devil’s Thumb dwóch wybitnych wspinaczy wysokogórskich – Alexa Honnolda i Tommy'ego Caldwella. Dokument śledzi ich trudną i niebezpieczną wyprawę na jeden z najbardziej wymagających i ikonicznych szczytów w górach Alaski. Obaj alpinistyczni mistrzowie, znani ze swoich wcześniejszych osiągnięć, tym razem łączą siły, by zmierzyć się z nieprzewidywalnymi warunkami, ekstremalnymi trudnościami technicznymi i emocjonalnym stresem związanym z wyzwaniem, które może okazać się ich najtrudniejszym.

Premiera: 13 czerwca



„Sally”



Portret Sally Ride, pierwszej Amerykanki w kosmosie, która przez 27 lat ukrywała swoją relację z partnerką.

Premiera: 17 czerwca



„Kraina Lodu na Broadwayu”



Musical Disneya, który z powodzeniem wystawiany jest na Broadwayu od 2018 roku.

Premiera: 20 czerwca



„Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”



Sam Wilson, który oficjalnie przyjął rolę Kapitana Ameryki, znajduje się w samym środku międzynarodowego incydentu.

Premiera: 28 czerwca



„Zabójcze umysły: Ewolucja”



Członkowie jednostki BAU muszą stawić czoła największemu jak dotąd zagrożeniu - sieci seryjnych morderców utworzonej podczas pandemii COVID-19.

Premiera: 30 maja



„Mission: Impossible”



Niesłusznie oskarżony o zdradę agent IMF musi odkryć i zdemaskować prawdziwego szpiega.

Premiera: 1 czerwca



„Mission: Impossible II”



Były agent IMF, Sean Ambrose, wykrada wirusa. Ethan Hunt zostaje wysłany do Sydney, by go odzyskać.

Premiera: 1 czerwca



„Mission: Impossible III”



Ethan Hunt powraca, aby pokrzyżować plany bezwzględnego handlarza bronią, Owena Daviana.

Premiera: 1 czerwca



„Mission: Impossible – Ghost Protocol”



Hunt i jego ekipa zostają oskarżeni o zamach w siedzibie rosyjskiej Dumy. Planują udaremnić kolejny atak i oczyścić się z zarzutów.

Premiera: 1 czerwca



„Mission: Impossible – Rogue Nation”



Agent IMF Ethan Hunt wraz ze swoim ludźmi mierzy się z organizacją Syndykat.

Premiera: 1 czerwca



„Mission: Impossible – Fallout”



Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem.

Premiera: 1 czerwca

