Ta nowa komedia rozbraja humorem. Keanu Reeves zagrał anioła

Film zdobywcy Złotego Globu, komika, aktora i reżysera, czyli Aziza Ansariego, znanego z seriali „Specjalista od niczego„ oraz „Parks and Recreation”.

Keanu Reeves („John Wick„, „Matrix”, „Speed – niebezpieczna szybkość„, „Na fali”, „Johnny Mnemonic„, „Ballerina”, „Dom nad jeziorem„, „Adwokat diabła”) wciela się w rolę Gabriela – anioła stróża, który zostaje wysłany na ziemię z jasną misją: ma udowodnić, że dobre życie to nie tylko stan konta, a duszy nie da się nakarmić złotem. Aktor, znany z ról outsiderów poszukujących sensu i odkupienia, tym razem gra postać idealisty, przewodnika, katalizatora zmian i jednocześnie źródło znakomitego humoru. Okazuje się bowiem, że niebo też może być wybrukowane dobrymi chęciami.

„Cuda się zdarzają” będzie kolejnym komediowym sztosem! O czym jest?

Arj od lat ma poczucie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Z zazdrością obserwuje bogaczy takich jak Jeff, który nie musi chwytać się niskopłatnych zajęć, by związać koniec z końcem. Jeff mieszka w swojej willi na wzgórzu i patrzy na świat z góry, ale nie potrafi docenić tego, czym obdarzył go los. Żaden z nich nie wie, że początkujący anioł Gabriel ma co do nich śmiałe plany. W przypływie ambicji i dobrych chęci postanawia, bez zgody „z góry„, zafundować im nieoczekiwaną zamianę miejsc. Na skutek jego nadprzyrodzonej interwencji teraz Arj pławi się w luksusach, a Jeff goni za groszem.

Ale w prawdziwe kłopoty wpada też anioł Gabriel. Niebiańskie kierownictwo karze go za samowolkę odebraniem skrzydeł i życiem śmiertelnika. Będzie mógł wrócić na etat anioła, jeśli przekona Arja (Aziz Ansari – („To już jest koniec”, „Parks and Recreation„ – serial, „Stary, kocham cię”, „Specjalista od niczego„) i Jeffa (Seth Rogen – „Studio” – serial, „Sąsiedzi„, „Niedobrani”, „To już jest koniec„, „Fabelmanowie”, „Wywiad ze słońcem narodu„, „Pół na pół”, „Supersamiec„, „Donnie Darko”), by dobrowolnie wrócili do swych dawnych ról. Jeff zgadza się natychmiast, ale Arj ani myśli rezygnować z nowego, wspaniałego życia.

Film zadebiutuje w kinach już w październiku tego roku.

