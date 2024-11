9 perełek wpada na Netflix. Jutro dzień pełen kapitalnych premier!

Najbliższe dni przyniosą na Netflix sporo nowości. Zadebiutują aż dwa polskie tytuły, a także coś dla miłośników produkcji dokumentalnych i wciągających seriali, które pochłoną widzów. Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę i podpowiadamy wam, co może was zainteresować.

Masa nowości od jutra na Netflix. Film o legendzie, polski serial i nietypowy świąteczny tytuł o ożywieniu bałwana

Najwięcej nowości na Netflix zadebiutuje w środę 13 listopada. Obejrzymy nowy serial „Wojna sióstr”, prosto z Meksyku, opowiadający Perli i Antoni, rozdzielonych przez miłość i zdradę. W serialu jest wszystko – od pobytu w więzieniu i zemsty po walkę o sprawiedliwość i odkupienie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to idealny tytuł dla wszystkich, którzy przed laty uwielbiali zakręcone historie z telenowel.

Tego samego dnia na platformę trafi także polska nowość – „Matki Pingwinów”. Serial opowiada o znanej zawodniczce MMA, która dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie 7-letniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do „Cudownej przystani” – placówki poleconej przez psycholożkę z poradni. Młoda mama nie zdaje sobie sprawy, że rodzice uczniów „Przystani” pochodzą z zupełnie innego świata niż ona. Wśród nich jest samotny ojciec, influencerka i oddana mama, która poświęciła wszystko dla swojego syna. Początkowo kobieta jest nastawiona do szkoły sceptycznie, ale po tym jak jej syn zaprzyjaźnia się z jedną z uczennic, młoda mama musi zaakceptować nową sytuację. Okazuje się jednak, że w „Cudownej Przystani” nie brakuje problemów, które sprawiają, że wojownicze usposobienie kobiety daje o sobie znać.

Na Netflix robi się też powoli świątecznie. Od środy obejrzymy najnowszy film „Zakochany bałwan”, jedną z tych produkcji, które mają oczekiwaną fabułę, a jednak są uwielbiane przez widzów. Tym razem produkcja opowie o Kathy, która dwa lata po śmierci swojego męża, magicznym sposobem ożywia... przystojnego bałwana. Prostoduszny towarzysz przypomina jej, jak to jest się śmiać, czuć i zakochać się w kimś tuż przed świętami.

Powody do zadowolenia mają także fani dokumentów i jednego z najbardziej kultowych artystów wszech czasów. W środę 13 listopada wpadnie na platformę „Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya”. Pogłębione wywiady, dostęp do nieupublicznionych wcześniej archiwów osobistych mentora króla rock and rolla „Pułkownika” Toma Parkera i Elvisa oraz rzadko publikowane materiały z występu „Elvis Presley Comeback Special” i poprzedzających go prób pozwalają na nowo przeżyć ten kluczowy moment w karierze Króla oraz poczuć gorącą i chaotyczną atmosferę lat 60. z perspektywy jednej z niezaprzeczalnych ikon kultury amerykańskiej.

Mocne emocje w czwartek na Netflix. Zadebiutuje dokument o głośnej sprawie i japońska perełka

Bibliotekę dokumentów zasili także już dzień później produkcja „Zaginione dzieci”, opowiadająca o katastrofie małego samolotu, która doprowadziła do tego, że czwórka dzieci została pozostawiona na pastwę losu w kolumbijskiej dżungli amazońskiej. Film opowiada zupełnie niezwykłą historię także z perspektywy osób zaangażowanych w akcję poszukiwawczą — żołnierzy kolumbijskiej armii, ochotniczych ratowników ze społeczności rdzennych mieszkańców oraz członków rodzin zaginionych dzieci

Tego samego dnia miłośnicy japońskich produkcji obejrzą 1. sezon serialu „Serce nie zapomina”. To opowieść o Saeko, której ukochany Yusuke, ginie w wypadku w dniu oświadczyn. Narusemu zostaje przeszczepione serce Yusukego, co sprawia, że mężczyzna dostaje nowe życie. Przyciągani do siebie przez los Saeko i Naruse w końcu się spotykają, a wspomnienia Yusukego zaczynają odżywać w duszy mężczyzny. Ten serial, którego akcja toczy się w plenerach Hokkaido i Hawajów, jest historią o niezniszczalnej potędze miłości.

W piątek na Netflix walka bokserska na żywo i polski hit kinowy

W piątek 15 listopada wrócimy do polskich produkcji wraz z premierą na Netflix filmu „Sami swoi. Początek”. Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii „Sami swoi” przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... „Sami swoi. Początek” to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Tego samego dnia zjawi się na platformie kolejna część uwielbianego serialu „Cobra Kai”. W sobotę 16 listopada widzowie obejrzą z kolei megawalkę bokserską wagi ciężkiej, w której zmierzą się Jake „El Gallo” Paul (9-1, 6 KO) i legendarny Mike Tyson (50-6, 44 KO). Pojedynek będzie transmitowany na żywo na całym świecie wyłącznie w serwisie Netflix.

