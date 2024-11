3 dobre nowości na Netflix i aż 5 perełek od Max. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

W tym tygodniu na dwóch najpopularniejszych platformach streamingowych w Polsce, czyli Netflix i Max, pojawiło się sporo dobrych nowości. Nie sposób jednak obejrzeć wszystkiego, więc mamy dla was listę tych naprawdę najlepszych filmów i seriali, które warto zobaczyć w wolny wieczór.

Film z plejadą hollywoodzkich gwiazd, dokument o szokującej polskiej sprawie czy serial z oscarowym aktorem. Co z nowości warto obejrzeć na Max?

„Cesarz z Ocean Park” – serial

Serial opowiada o szanowanym profesorze prawa Talcottem Garlandem, którego spokojne życie zostaje zakłócone przez śmierć jego ojca. Mariah Denton, była dziennikarka i miłośniczka teorii spiskowych, kwestionuje sposób śmierci mężczyzny i uważa, że padł ofiarą przestępstwa.

„Oddech ognia” – serial dokumentalny

Produkcja, która ukazuje ewolucję Guru Jagat i jednocześnie ujawnia szokującą historię związaną z jogą kundalini.

„Łowcy skór” – serial dokumentalny

Dokument wraca do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.

„Air” – film

Produkcja nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.

„Twisters” – film

Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa, czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.

Trzy mocne filmy do obejrzenia na Netflix – dwie świeżynki i jeden klasyk

„10 dni z życia dociekliwego człowieka” – film

Adaptacja trylogii, którą jako serial będzie opowiadać historię przemiany Sadika ze zwykłego człowieka w antybohatera podczas poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania. W miarę jak Sadik zamienia dobro na zło, a zło na obojętność, ludzie, którzy stają na jego drodze, ponoszą konsekwencje gwałtownych zmian w jego życiu, i nikt nie jest w stanie pozostać tak czystym i niewinnym jak na początku.

„Szpieg” – film

Ekranizacja bestsellerowego thrillera szpiegowskiego Johna le Carré w oscarowej obsadzie. Po raz pierwszy brytyjski wywiad zdradza tak wiele tajemnic, z pracy swoich najlepszych agentów. Przygody Jamesa Bonda przy tym filmie to opowieści dla grzecznych dziewczynek. George Smiley – agent mający dostęp do najpilniej strzeżonych tajemnic wywiadu, tocząc walkę z czasem rozpocznie śledztwo, które ujawni największy skandal w historii MI6.

„Pedro Paramo” – film

Produkcja oparta jest na powieści Juana Rulfo, jednym z największych arcydzieł w historii literatury meksykańskiej i latynoamerykańskiej. Opowiada historię Juana Preciado, który po śmierci matki wyrusza do odległego miasteczka, w którym się urodził, na poszukiwanie swojego ojca, Pedra Páramy. Zastaje opustoszałą miejscowość, w której poznaje szereg tajemniczych osób i dowiaduje się o krwawych poczynaniach ojcach, który nie cofał się przed niczym, aby zdobyć władzę i pieniądze. Przeszłość miesza się z teraźniejszością w miarę jak poznajemy prawdę o osobistych poszukiwaniach Pedra Páramy, który pragnie odnaleźć miłość, jakiej zaznał w dzieciństwie. Granica między żyjącymi a zmarłymi oraz przeszłością a teraźniejszością coraz bardziej rozmywa się w tej surrealistycznej opowieści o pożądaniu, nadziei, żalu i urazie.

