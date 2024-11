6 dobrych thrillerów na Max, których nie znasz, a powinieneś

Thrillery to filmy, które większość widzów uwielbia oglądać. Każdy chce poczuć zaskoczenie na końcu długiego seansu i doczekać się niespodziewanego zwrotu akcji, znanego z najlepszych produkcji wszech czasów. Problem w tym, że tych naprawdę dobrych thrillerów, zdaje się być w ostatnich latach coraz mniej, a wszystkie klasyki koneserzy tego gatunku mają już za sobą. Dla tych osób przygotowaliśmy weekendowo listę 6 dobrych filmów z tej półki, które znajdziecie na Max. Tych tytułów prawdopodobnie jeszcze nie oglądaliście.

Świetne, a mało znane thrillery na Max. 6 tytułów, które naprawdę warto obejrzeć!

„Bestie”

Vincent i Olga to spokojna francuska para, która osiedliła się w jednej z galicyjskich wiosek. Wiodą tam niespieszne życie, zajmując się uprawą warzyw oraz renowacją opuszczonych domów. Codzienna sielanka ma jednak też swoje mroczne strony. Zwłaszcza, że relacje pary bohaterów z miejscowymi nie układały się nigdy tak, jak by sobie tego życzyli. Sąsiedzki konflikt z porywczymi braćmi Xanem i Lorenzo wzmaga na sile, gdy para decyduje się podjąć niepopularną w okolicy decyzję. Ku ich zaskoczeniu z pozoru nie aż tak istotna różnica zdań ma dużo większe konsekwencje, niż mogliby się tego spodziewać. Napięcie w wiosce niebezpiecznie narasta, dochodząc do momentu, z którego nie ma już odwrotu.

„Obsesja”

Aktorka Elizabeth jest zafascynowana Gracie: historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic – i swojej wersji prawdy.

„Chłopiec z niebios”

Adam, chłopak z małej rybackiej wioski, przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego — jednej z najpotężniejszych organizacji islamu, która nie zawaha się przed niczym, żeby chronić swoje tajemnice. Aby przeżyć, Adam bardzo szybko będzie musiał opanować reguły gry niezwykle brutalnego świata, wkraczając na ścieżkę, z której nie ma już powrotu.

„Missing”

Kiedy matka June znika podczas wakacji w Kolumbii ze swoim nowym chłopakiem, dziewczyna stara się znaleźć odpowiedź. June w kreatywny sposób wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie, które ma pod ręką, aby spróbować odnaleźć matkę (Nia Long), zanim będzie za późno. Ale gdy sięga głębiej, jej cyfrowe śledztwo rodzi więcej pytań niż odpowiedzi... a gdy June odkrywa tajemnice dotyczące najbliższej osoby, odkrywa, że tak naprawdę nigdy jej nie znała.

„Gorące dni”

Po tym, jak jego poprzednik zniknął w tajemniczych okolicznościach, Emre zostaje mianowany nowym prokuratorem w niewielkim tureckim miasteczku Yaniklar. Miejscu, które dotknięte jest nie tylko poważnym kryzysem związanym z dostępem do wody, ale też licznymi politycznymi perturbacjami. Przyjazd pełnego ideałów i oddanego swojej pracy mężczyzny zachwiać może obowiązujące od dawna w miasteczku status quo...

„Czerwone pokoje”

Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Nagle rzeczywistość zaciera się pod wpływem jej chorobliwych fantazji, a dziewczyna podąża mroczną ścieżką w poszukiwaniu ostatniego elementu układanki: zaginionego nagrania wideo przedstawiającego zamordowaną 13-letnią dziewczynkę, do której Kelly-Anne jest niepokojąco podobna.

Czytaj też:

Od „Gladiatora II” po „Prawdziwy ból”. 9 filmów, które musicie obejrzeć w listopadzie i grudniuCzytaj też:

Jeden z najlepszych filmów roku trafi do internetu! Już za dwa dni