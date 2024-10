Max po cichu wprowadził nowy film. Polacy są zachwyceni

Dzięki tworzonemu przez Max rankingowi najchętniej oglądanych w tym momencie filmów na platformie, możemy poznać preferencje Polaków. Widzowie nie przechodzą obojętnie obok dobrych thrillerów i nowości, które prosto z kin trafiają do serwisu. W tym tygodniu perełką na liście TOP 10 Max jest z pewnością nagrodzona w ubiegłym roku Oscarem za najlepszy film międzynarodowy „Strefa interesów”, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu.

Polacy licznie jednak oglądają też „Caddo Lake” – nowiutki thriller oryginalny serwisu. Nowością jest „Pewnego dnia powiemy sobie wszystko”, który będzie idealny dla wszystkich fanów melodramatów. W tym tygodniu dużo jest też na liście nowiutkich horrorów, jak „Miasteczko Salem”, „Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii” czy „Boogeyman”. Polacy chętnie też oglądają produkcje dokumentalne i filmy oparte na faktach.

Sprawdźcie, co w tym tygodniu porywa tłumy – oto najpopularniejsze filmy na Max w Polsce.

TOP 10 na Max w Polsce. Filmy, które teraz najchętniej oglądamy

10. „Pieniądz elektroniczny. Tajemnica Bitcoina”

Filmowiec Cullen Hoback zagłębia się w jedną z najbardziej trwałych i ryzykownych tajemnic w technologii i finansach: pochodzenie Bitcoina i tożsamość jego anonimowego twórcy, Satoshi Nakamoto.

9. „Boogeyman”

20th Century Studios przedstawia film pt. Boogeyman, będący adaptacją bestsellerowej powieści mistrza grozy, Stephena Kinga. Licealistka Sadie Harper i jej młodsza siostra Sawyer przeżywają niedawną śmierć matki. Pewnego dnia w ich domu pojawia się tajemniczy, desperacko szukający pomocy pacjent. Od tego momentu, pogrążoną w żałobie rodzinę zaczyna nękać przerażająca nadprzyrodzona istota żerująca na cierpieniu swoich ofiar.

8. „Anonimus”

Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.

7. „Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii”

Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.

6. „Rana zwątpienia”

Prawniczka zajmująca się sprawami karnymi, musi dokonać wyboru moralnego, który wpłynie na życie jej chorej matki, klienta i pewnego sędziego.

5. „Aniołowie są wśród nas”

Współwłaścicielka salonu Sharon w pojedynkę mobilizuje lokalną społeczność, aby pomóc owdowiałemu ojcu uratować życie ciężko chorej córeczki i spłacić długi.

4. „Miasteczko Salem”

Pisarz wraca do rodzinnego miasta tylko po to, by odkryć, że wszyscy, których znał, są teraz wampirami.

3. „Pewnego dnia powiemy sobie wszystko”

Rok 1990, Niemcy. Dziewiętnastoletnia Maria mieszka ze swoim chłopakiem na wsi. Spotkanie z Hennerem, rolnikiem z sąsiedztwa, otwiera zupełnie nowy rozdział w jej życiu. Między dziewczyną a dwa razy starszym od niej mężczyzną rodzi się miłość. Historia zakazanego romansu rozgrywająca się na tle politycznego przełomu.

2. „Caddo Lake”

Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

1. „Strefa Interesów”

Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.

