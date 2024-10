Najgłośniejsze filmy o skandalach w kościele. Prawda wstrząsnęła światem

Kino od lat porusza tematy, które wywołują silne emocje, a skandale związane z kościołem stanowią jedne z najbardziej wstrząsających historii, jakie pojawiły się na ekranach. Wielu reżyserów zdecydowało się podjąć ten trudny temat, ukazując dramatyczne wydarzenia związane z nadużyciami władzy, manipulacjami i wykorzystywaniem wiernych. Filmy te często opierają się na prawdziwych wydarzeniach, które wywołały globalne poruszenie i zmusiły do refleksji nad rolą instytucji religijnych. Każdy z nich nie tylko porusza widzów, ale także rzuca światło na trudne do zaakceptowania prawdy, które przez lata były ukrywane przed opinią publiczną. Niosą ze sobą także potężne przesłanie ideologiczne: skandale związane z nadużyciami nie tylko ujawniają grzechy jednostek, ale są przejawem wszechstronnego zaniedbania i przyzwolenia na to Kościoła jako instytucji.

Głośne filmy o skandalach w kościele. Co ujawniły?

„I zbaw nas ode złego”

Nieustannie przenoszony na nowe parafie Północnej Kalifornii wielebny Oliver O'Grady szybko zdobywa zaufanie i szacunek wiernych. Jednak nie wiedzą oni o tym, że ksiądz jest niebezpiecznym pedofilem, którego tajemnicę, świadomi jego upodobań hierarchowie kościelni, skrywali przez 30 lat, pozwalając mu na wykorzystywanie niezliczonej liczby dzieci.

Zestawiając wyczerpujący, głęboko niepokojący wywiad z wielebnym O'Gradym, z tragicznymi historiami jego ofiar, twórca filmu – Amy Berg, odważnie demaskuje głęboką deprawację kościoła katolickiego i ukazuje udręki człowieka, którego przez tyle lat krył.

„Chłopcy od świętego Wincentego”

Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w sierocińcu Mount Cashel w St. John's w Nowej Fundlandii i były jednym z wielu skandalów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w kościele rzymskokatolickim.

Treścią filmu są dramatyczne przeżycia mieszkańców sierocińca pod wezwaniem Świętego Wincentego. Na pierwszy rzut oka życie wychowanków toczy się normalnie. Tak przynajmniej sądzą okoliczni mieszkańcy i prasa. W rzeczywistości młodzi chłopcy staja się ofiarami seksualnego molestowania przez jednego z duchownych, opiekunów. Brat Peter Lovin odczuwa bowiem nieodparty pociąg fizyczny do powierzonych jego opiece dzieci. Nie przeszkadza mu fakt, że czyny, które popełnia, oprócz tego, że są karalne z moralnego i prawnego punktu widzenia, wywierają trwały ślad w psychice napastowanych. O pomstę do nieba woła również powoływanie się przez kapłana na Boga i cytowanie przez niego Biblii. Pozornie wystarczy tylko iskra, by faryzeusz został zmieciony z powierzchni ziemi przez tego, którego imię wzywa.

„Trudna wiara”

W 2002 roku media eksplodowały wiadomościami o molestowaniu seksualnym przez księży i oskarżeniach wnoszonych przeciwko przywódcom diecezji w całych Stanach Zjednoczonych. „Twist of Faith” to dokument o jednej z ofiar, Tonym Comesie, 34-letnim katoliku, strażaku i ojcu rodziny, który nie może sobie poradzić z koszmarami przeszłości, gdy odkrywa, że molestujący go w dzieciństwie ksiądz Dennis Gray mieszka tylko kilka domów dalej. Chcąc ujawnić prawdę, Comes i jego żona zapraszają dokumentalistę Kirby'ego Dicka do sfilmowania ich życia. Kiedy Comes decyduje się wyjawić prawdę, napotyka w kościele katolickim opór przed przyznaniem się do błędów, a jego wstyd i zażenowanie zmieniają się w ból i złość. Podejmuje leczenie, zatrudnia prawników, ale filary jego życia – wiara, małżeństwo zaczynają się chwiać.

„Spotlight”

Filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Nagrodzeni Pulitzerem dziennikarze śledczy gazety „Boston Globe” dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży. Historia zbulwersowała świat w 2002 roku. Ale odkrycia dziennikarzy były zaledwie wierzchołkiem góry lodowej.

„Dzięki Bogu”

Aleksander, Francois i Gilles – dorośli, spełniający się w swym życiu mężczyźni. Gdy nadchodzi właściwy czas, jednoczą swe siły w walce z czcigodnym kapłanem, który niegdyś zrujnował dzieciństwo im i dziesiątkom innym chłopcom. W tej sprawiedliwej walce – z własnymi słabościami i uprzedzeniami innych ludzi, z obojętnymi instytucjami i milczącymi świadkami – każdy z mężczyzn musi wybrać, w co wierzyć, nad czym się śmiać, a komu wybaczyć.

„Siostry Magdalenki”

Film opowiada o losach dziewcząt, które w latach sześćdziesiątych trafiły do zakładów prowadzonych przez Siostry św. Marii Magdaleny. Były wśród dziewcząt niezamężne matki, ofiary gwałtów, sieroty zbyt ładne i zbyt kochające życie. Zamykano je w zakonach, gdzie, zamiast na modlitwie, spędzały czas na praniu, wyżymaniu i prasowaniu. Zyski z ich pracy zasilały kasę zakonu, zaś one mogły być pewne tylko jednego – że za każde najmniejsze przewinienie czekają je dotkliwe kary fizyczne i psychiczne.

„Hand of God”

Paul Cultrera i jego rodzina wywodzą się z Salem w stanie Massachusetts, miasta znanego głównie z procesu czarownic pod koniec XVII wieku. Mężczyzna wspomina swoje dzieciństwo, gdy uczęszczał do katolickiej szkoły, uczestnicząc również w mszach jako ministrant. Gdy Paul miał 14 lat, ojciec Birmingham zaczął molestować go seksualnie, co trwało kilka miesięcy. Chłopak nie zwierzał się z tych tragicznych przeżyć nikomu przez kolejne 30 lat.

