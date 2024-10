Te filmy 80 lat temu oglądali masowo Polacy! Sprawdzamy kinowe hity w latach 1945-1988

Lata 1945-1988 to złoty okres polskiej kinematografii, w którym powstało wiele filmów, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. W tamtym czasie polskie kina przeżywały oblężenie, a produkcje wyświetlane na ekranach przyciągały tłumy widzów. Wśród najpopularniejszych tytułów z tego okresu znalazły się zarówno komedie, jak i dramaty, filmy historyczne oraz dzieła o głębszym podtekście społecznym i politycznym.

Jednym z wielkich hitów była „Seksmisja” (1984) w reżyserii Juliusza Machulskiego, która do dziś uważana jest za jedną z najlepszych polskich komedii. Innym wielkim sukcesem był „Czterej pancerni i pies” – serial emitowany w kinach jako film, który zdobył serca widzów. Kultowa seria o Akademii Pana Kleksa, mimo swojego nietypowego charakteru, również stała się ikoną polskiego kina. Nie można też zapomnieć o hicie Aleksandra Forda – jednej z najbardziej kasowych produkcji tamtych lat. Te filmy zdefiniowały polską kulturę kinową na dekady. Sprawdźcie, które przyciągnęły do kin największą liczbę widzów!

25. „Awantura o Basię” 1959 rok (liczba widzów 8 234 616)



Stanisława Olszańska ma zaopiekować się kilkuletnią Basią, córką swojej zmarłej przyjaciółki. Przez przypadek dziewczynka trafia do literata Stanisława Olszowskiego.



24. „Czterej pancerni i pies” 1968 rok (liczba widzów 8 343 912)



Przygody żołnierzy młodego Wojska Polskiego, którzy w czołgu o numerze 102 przemierzają Polskę, walcząc o jej wyzwolenie.



23. „Wielka podróż Bolka i Lolka” 1977 rok (8 442 005)



Angielski milioner wyznacza nagrodę za podróż dookoła świata poniżej 80 dni. Wyzwanie podejmują Bolek i Lolek.



22. „Jak rozpętałem II wojnę światową” 1969 rok (8 488 163)



Pechowy szeregowiec Franek Dolas myśli, że rozpętał II wojnę światową. Chcąc zabłysnąć bohaterskimi czynami, plącze się w coraz większe tarapaty.



21. „Podróże Pana Kleksa” 1985 rok (8 678 791)



Ambroży Kleks zostaje poproszony przez króla Bajdocji o zdobycie atramentu, bez którego nie odbędzie się Festiwal Bajek.



20. „Nie ma mocnych” 1974 rok (8 695 942)



Pawlak i Kargul szukają męża dla swojej wnuczki, chcąc w ten sposób zdobyć spadkobiercę.



19. „Poszukiwacze zaginionej arki” 1984 rok (9 990 922)



Rok 1936. Na zlecenie służb specjalnych amerykański archeolog, Indiana Jones, wyrusza do Egiptu, by odnaleźć legendarną Arkę Przymierza.



18. „Skarb” 1948 rok (9 312 596)



Powojenna Warszawa. Młode małżeństwo oczekujące na nowe lokum trafia do mieszkania, którego lokatorzy poszukują ukrytego skarbu.



17. „Kochaj albo rzuć” 1977 rok (9 384 135)



Pawlak i Kargul, wraz z wnuczką Anią, lecą do Chicago na zaproszenie Johna, brata Kazimierza.



16. „Faraon” 1966 rok (9 453 034)



Ramzes, następca tronu Egiptu, zmaga się z nieprzychylnymi mu, lecz mającymi wielkie wpływy, kapłanami.



15. „Trędowata” 1976 rok (9 834 145)



Guwernantka zakochuje się w młodym ordynacie. Przeszkodą dla związku są uprzedzenia i plany jego rodziny.



14. „Wojna i pokój” 1960 rok (9 863 472)



Natasza Rostowa jest piękną szlachcianką, która podczas okresu wojen napoleońskich nie może zaznać prawdziwej miłości.



13. „Fanfan Tulipan” 1953 rok (10 311 485)



Młody awanturnik i kobieciarz, by uniknąć niechcianego ożenku, wstępuje do wojska.



12. „Cichy Don” 1958 rok (10 467 490)



Trzyczęściowe dzieło opowiadające o losach Kozaka z nad Donu, który uczestniczył w przełomowych wydarzeniach z początku XX wieku – I wojnie światowej i rewolucji bolszewickiej.



11. „Pan Wołodyjowski” 1969 rok (10 934 458)



Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.



10. „Seksmisja” 1984 rok (11 164 329)



W roku 2044 zostają odhibernowani dwaj ostatni przedstawiciele płci męskiej, wprowadzając chaos do idealnego świata rządzonego przez Ligę Kobiet.



9. „Klasztor Shaolin” 1985 rok (12 781 103)



Młody mężczyzna ścigany przez generała uczy się sztuk walki w świątyni Shaolin, aby pomścić śmierć ojca. W tym celu rezygnuje z obiecującego romansu z córką swojego mistrza kung fu, pasterką.



8. „Akademia Pana Kleksa” 1984 rok (14 094 014)



Młody Adaś Niezgódka rozpoczyna edukację w tajemniczej Akademii. Szkołę prowadzi czarodziej Pan Kleks, któremu pomaga inteligentny szpak Mateusz.



7. „Zakazane piosenki” 1947 rok (15 235 445)



Polski muzyk opowiada o swojej działalności na terenie okupowanej Warszawy. Podczas II wojny światowej założył uliczną orkiestrę i aktywnie działał w podziemiu.



6. „Wejście smoka” 1982 rok (17 267 500)



Agent Lee decyduje się wziąć udział w turnieju sztuk walki, by znaleźć dowody nielegalnej działalności organizatora imprezy.



5. „Noce i dnie” 1975 rok (22 350 078)



Z obawy przed staropanieństwem Barbara Ostrzeńska wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, którego nie kocha.



4. „Winnetou” 1966 rok (23 010 125)



Old Shatterhand i Winnetou próbują załagodzić konflikt Apaczów z gangiem Santera. Powodem niezgody są złoża złota leżące na terenach Indian.



3. „Potop” 1974 rok (27 615 921)



Młody chorąży Andrzej Kmicic musi zdobyć się na wiele poświęceń – nie tylko w walce z wrogami ojczyzny, ale i w miłości.



2. „W pustyni i w puszczy” 1973 rok (30 989 874)



Staś i Nel zostają porwani. Gdy dzieciom udaje się uciec, rozpoczynają pełną przygód drogę do domu.



1. „Krzyżacy” 1960 rok (32 315 695)



Dzielny młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, ze wszystkich sił zwalcza Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego bliskim.Czytaj też:

