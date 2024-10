QUIZ. Rozpoznaj kadr z filmu PRL! „Seksmisja”, „Rejs” czy „Miś”

Lubisz klasyczne polskie filmy i masz sentyment do kina z czasów PRL-u? W takim razie ten quiz jest dla Ciebie! W okresie PRL-u powstało wiele wybitnych dzieł filmowych, które do dziś cieszą się popularnością i są uznawane za prawdziwe perełki polskiej kinematografii. Kultowe produkcje, niezapomniani aktorzy i reżyserzy, których prace przetrwały próbę czasu – to właśnie kino PRL-u.

W naszym quizie masz okazję sprawdzić swoją wiedzę i rozpoznać filmy po pojedynczych kadrach. Niektóre ujęcia z pewnością przywołają wspomnienia, a inne mogą stanowić wyzwanie, nawet dla największych kinomanów. Jak dobrze pamiętasz tytuły, które kiedyś podbijały ekrany kin, a teraz są skarbnicą polskiej kultury filmowej? Czy potrafisz rozpoznać kultowe sceny z filmów takich jak „Seksmisja”, „Rejs” czy „Miś”?

Zanurz się w świat starych filmów, przypomnij sobie atmosferę dawnych lat i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym ekspertem od polskiego kina PRL-u!