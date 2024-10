25 najlepszych filmów w tym roku. Na liście aż dwie polskie produkcje!

Sporo filmów z tego roku można już obejrzeć na platformach streamingowych. Które jednak warto zobaczyć? Jeżeli szukacie dobrego i nowego filmu – thrilleru, dramatu, romansu czy akcji – pomoże wam w tym lista 25 najlepiej ocenianych dotychczas produkcji z 2024 roku. Wybór odpowiednich tytułów może być trudny, bo oferta jest naprawdę szeroka, a każda z platform oferuje coś innego. Z jednej strony mamy hity kinowe, które trafiły do serwisów po premierach, z drugiej – oryginalne produkcje, które pojawiły się wyłącznie online. Oto kilka tytułów, które zyskały dotychczas w tym roku największe uznanie i mogą okazać się warte uwagi zarówno dla kinomanów, jak i tych, którzy szukają rozrywki na wieczór.

Najlepsze dotychczasowe filmy tego roku

25. „Pszczelarz” (Prime Video, TVP VOD)

Agent tajnej jednostki specjalnej porzuca emeryturę, by stanąć w obronie słabszych.

24. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” (Netflix)

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

23. „Omen: Początek” (Disney+)

Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, by rozpocząć życie w służbie Kościoła. Na swojej drodze napotyka mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę i odkrywa przerażający spisek mający na celu sprowadzenie na świat zła wcielonego.

22. „MaXXXine” (Apple TV+)

Maxine jako jedyna ocalała po masakrze kontynuuje swoją podróż ku karierze aktorskiej w Los Angeles.

21. „Bad Boys: Ride or Die” (Prime Video)

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, sami zostają wrobieni.

20. „Rebel Ridge” (Netflix)

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

19. „Nie mów zła”

Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

18. „Horyzont. Rozdział 1” (TVP VOD)

Tysiące osadników przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych. Na nowej ziemi obiecanej krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy.

17. „It Ends with Us”

Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.

16. „Love Lies Bleeding”

Menadżerka niewielkiej siłowni zakochuje się w Jackie, ambitnej kulturystce, która zmierza do Las Vegas aby zrealizować swoje marzenia. Ich uczucie wywołuje falę przemocy ze strony lokalnego światka przestępczego.

15. „Kolory zła: Czerwień” (Netflix)

Jedna z trójmiejskich plaż staje się miejscem makabrycznego odkrycia, gdy morze wyrzuca na brzeg ciało zamordowanej dziewczyny, Moniki Boguckiej (Zofia Jastrzębska). Na czele śledztwa staje prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który na drodze do odkrycia prawdy łączy siły z żądną sprawiedliwości matką ofiary, Heleną Bogucką (Maja Ostaszewska). Okoliczności morderstwa wskazują na powiązanie ze zbrodnią sprzed siedemnastu lat, a rozwiązanie zagadki tkwi w mrocznych tajemnicach skrywanych przez zamordowaną córkę Heleny.

14. „Rodzaje życzliwości”

Na obraz składają się trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone – choć nie jedynie – osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta – ocalała z katastrofy biolożka – chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini sekty ma za zadanie znaleźć osobę o mocy wskrzeszania zmarłych. Najnowszy obraz Yorgosa Lanthimosa, wypełniony humorem i absurdem, można odczytywać na wielu poziomach – jednym z nich jest ludzka bezradność w obliczu przypadku i przeznaczenia.

13. „Furiosa: Saga Mad Max” (Max)

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

12. „Obcy: Romulus”

W czasie przeszukiwania odległej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów napotyka najbardziej przerażającą formę życia we wszechświecie.

11. „Beetlejuice Beetlejuice”

Po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid otwiera portal do zaświatów. Prawdziwy Chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice'a trzy razy.

10. „Biała odwaga” (Prime Video, TVP VOD)

Historia dwóch podhalańskich rodów wystawionych na najtrudniejszą próbę podczas niemieckiej okupacji.

9. „Kaskader” (Prime Video, Apple TV+)

Colt Seavers porzuca zawód kaskadera. Gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu w reżyserii jego ex, decyduje się wrócić do branży.

8. „Kod zła”

Agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody na okultyzmu i swoje osobiste powiązanie z zabójcą.

7. „Challengers” (Prime Video, Premiery Canal+)

Tashi, była gwiazda tenisa, zostaje trenerką swojego męża, który aby przerwać pasmo porażek musi zmierzyć się na korcie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony.

6. „Civil War” (TVP VOD)

Przez pogrążone w krwawej wojnie domowej Stany Zjednoczone przedziera się grupa dziennikarzy, by w Waszyngtonie przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.

5. „Substancja”

Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

4. „Deadpool & Wolverine” (Apple TV+, Megogo)

Dochodzacy do siebie Wolverine spotyka pyskatego Deadpoola, z którym łączy siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi.

3. „W głowie się nie mieści 2” (Disney+)

Riley jest już nastolatką. W jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny.

2. „Hrabia Monte Christo”

Edmond Dantès, niesłusznie uwięziony w twierdzy If, ucieka po czternastu latach i zdobywa skarb z wyspy Monte Christo. Z fortuną w ręku, realizuje plan zemsty na dawnych wrogach, choć zemsta przynosi mu także wewnętrzne cierpienie.

1. „Diuna: Część druga” (Max)

Makiaweliczny ród Harkonnenów przejął kontrolę nad pustynną planetą Arrakis. Jednak rzeź udało się przeżyć Paulowi Atrydzie, synowi zamordowanego władcy, oraz jego matce Jessice. Oboje znajdują schronienie u plemienia Fremenów, którego członkowie widzą w Paulu wyczekiwanego od lat mesjasza. Z ich pomocą młody bohater próbuje odzyskać władzę nad planetą.

Czytaj też:

Znakomite nowości w tym tygodniu na Netflix. Jeden tytuł szczególnie ucieszy widzówCzytaj też:

Polski tytuł sprzed lat numerem 1. na Netflix. Tuż za nim serial o gejach