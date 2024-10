Znakomite nowości w tym tygodniu na Netflix. Jeden tytuł szczególnie ucieszy widzów

Kilkadziesiąt nowości zadebiutuje w tym tygodniu na Netflix. Platforma powoli szykuje się do Halloween, dodając horrory i czarne komedie dla całej rodziny. Nie oznacza to jednak, że zabraknie seriali i filmów dla miłośników romantycznych klimatów. Już w tym tygodniu na Netflix pojawi się między innymi film z Laurą Dern o relacji ucznia i mentorki, która przeradza się w gorące uczucie, czy dramat od nominowanej do Oscara chilijskiej reżyserki. W tym tygodniu wróci też sporo uwielbianych seriali, z nowymi sezonami, w tym „Rezydenci”, którzy ostatnio są hitem na Netflix. Wszyscy miłośnicy serialu „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”, który wciąż jest w czołówce najchętniej oglądanych na platformie, ucieszy z pewnością dokument o dwóch braciach, w którym usłyszeć będzie można prawdziwe wywiady i relacje o tym, jak za kulisami wyglądało ich życie.

Nowości na Netflix. Co obejrzymy w tym tygodniu?

Od poniedziałku

„Historia braci Menendezów”

W 1996 roku Lyle i Erik Menendezowie zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców w jednej z najsłynniejszych spraw karnych końca XX wieku. Po raz pierwszy od 30 lat bracia swoimi słowami opowiadają o procesie, który wstrząsnął krajem. Dzięki obszernym wywiadom z Lyle'em i Erikiem, prawnikami zaangażowanymi w proces, dziennikarzami, którzy go relacjonowali, ławnikami, rodziną i innymi obserwatorami ceniony argentyński reżyser Alejandro Hartmann przedstawia nowe spojrzenie na sprawę, którą wszyscy doskonale znają, a może tylko tak im się wydaje.

Od wtorku

„Rodzina Addamsów”

W mrocznym domu Addamsów pojawia się zaginiony przed laty członek rodziny, wujek Fester.

„Rodzina Addamsów 2”

Rodzina Addamsów powiększa się o trzecie dziecko, które wymaga dodatkowej opieki. Nowo zatrudniona niania uwodzi wuja Festera.

„Predator”

Oddział komandosów dostaje zadanie uwolnienia z rąk partyzantów w południowoamerykańskiej dżungli amerykańskich polityków. Na miejscu okazuje się, że ich przeciwnikiem będzie drapieżca z kosmosu.

Od środy

„Pierwsza piątka”

Wciągający serial sportowy śledzi losy gwiazd NBA jak Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis i Jayson Tatum w sezonie 2023–2024.

„Pozorna miłość”

Niedługo po swoich 60. urodzinach zamożna kobieta zakochuje się nagle w atrakcyjnym i o wiele młodszym mężczyźnie, jednak jej rodzina ma wątpliwości co do jego pobudek.

„Tajemnica rzeki”

Do meksykańskiego miasteczka przybywa młody chłopiec i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z miejscowym dzieciakiem. Mroczny sekret scementuje ich więź na zawsze.

Od czwartku

„Outer Banks”, sezon 4., część 1.

Zbudowali sobie nową bezpieczną przystań, oficjalnie nazwaną „Płotkolandia 2.0”, gdzie mieszkają i prowadzą całkiem nieźle prosperujący sklep oferujący przynętę, sprzęt wędkarski i czarterowe wycieczki. Jednak po finansowych trudnościach John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope i Cleo przyjmują ofertę Wesa i zostają wciągnięci z powrotem do gry, aby przeżyć zupełnie nową przygodę.

„Tomb Raider: Legenda Lary Croft”

Serial animowany „Tomb Raider: Legenda Lary Croft” to kontynuacja wydarzeń z popularnej trylogii gier wideo z serii „Tomb Raider” zatytułowanej „Survivor”, na którą...

„Życie i filmy Erşana Kuneriego”, sezon 2.

Gwiazdor filmów erotycznych postanawia wycofać się z branży i zacząć produkować filmy innych gatunków, od science fiction po osadzone w średniowieczu kino akcji.

„Miłość jest ślepa, habibi”

Eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.

„Monster High 2” – film

Clawdeen, Draculaura i Frankie stawiają czoło nowym wyzwaniom w Monster High a ich siła zostaje wystawiona na próbę. Nowi uczniowie, nowe moce, nowe więzi i niebezpieczeństwo, które może zniszczyć przyjaźń i zmienić świat na zawsze.

Od piątku

„Na jej miejscu”

Chile, rok 1955. Po tym, jak popularna pisarka María Carolina Geel zabija swojego kochanka, sprawa przyciąga uwagę nieśmiałej sekretarki sędziego zajmującego się tym morderstwem. Gdy Mercedes udaje się do mieszkania pisarki, zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, tożsamością i rolą kobiet w społeczeństwie, bo dopiero w tym domu czuje się naprawdę wolna. Reżyserem tego wciągającego dramatu opartego na faktach jest nominowana do Oscara Maite Alberdi („Pamięć jest wieczna” i „Śledztwo w domu spokojnej starości”).

„Planeta samotności”

Pisarka samotniczka wyjeżdża na prestiżowe warsztaty do Maroka z nadzieją, że na odludziu uda jej się przełamać twórczy kryzys. Tam poznaje młodego mężczyznę. Ich relacja ucznia i mentorki szybko przeradza się w gorący romans.

„Wojna i rewolta”

Osadzony w czasach wojennego zamętu film zabiera widzów w emocjonującą podróż przez życie dwóch przyjaciół z dzieciństwa, którzy stali się zajadłymi wrogami.

„Rezydenci”, sezon 6.

Młody idealistyczny lekarz rozpoczyna praktykę pod opieką rezydenta, który uczy go zachowania dystansu do pracy i związanych z nią licznych rozczarowań.

„Egzorcysta papieża”

Ojciec Gabriele Amorth, naczelny egzorcysta Stolicy Apostolskiej, prowadzi śledztwo w sprawie opętania dziecka i odkrywa spisek, który Watykan próbował utrzymać w tajemnicy.

Od soboty

„Uczciwy biznes”

W poszukiwaniu celu, szansy na lepsze życie i niezależności, cztery kobiety zaczynają ryzykowny biznes w branży dla dorosłych i odkrywają swoje prawdziwe „ja”.

„Topielisko. Klątwa La Llorony”

Pracownica socjalna bada sprawę samotnej matki, która twierdzi, że jej dzieci są prześladowane przez zjawę. Niedługo później jej własne pociechy stają się celem nawiedzeń.

