Trzy nowe thrillery od dziś na Netflix. Wśród nich druga część hitu 2019 roku

Zaczynamy okres, w którym najchętniej oglądamy thrillery i horrory. Netflix odpowiada na to pragnienie. W piątek 4 października na platformie debiutują aż trzy thrillery i dwa filmy z serii horrorów, które uważane są za najlepsze ostatnich lat. Wśród nowości znajdziecie też drugą część filmu, który w 2019 roku wstrząsnął widzami i był masowo oglądany na całym świecie, także w Polsce.

Nowości na Netflix w piątek – co warto obejrzeć?

„CTRL”

Nella i Joe są idealną parą influencerów. Joe jest jednak niewierny, więc Nella sięga po aplikację SI, aby usunąć go ze swego życia. Ale to aplikacja przejmuje kontrolę.

„Liczy się wnętrze”

Gdy niewidziany od lat szkolny kolega zjawia się na imprezie przedślubnej z tajemniczym urządzeniem, które umożliwia zamianę ciał, spotkanie zamienia się w egzystencjalny koszmar. Skuszeni wizją pokręconej gry znajomi odkrywają swoje tajemnice, tłumione żądze i głęboko zakorzenione urazy. Lawina oszustw i wstrząsających odkryć wywraca życie bohaterów filmu „Liczy się wnętrze” do góry nogami, odsłaniając przed widzami kolejne warstwy intryg i zwrotów akcji. Debiut fabularny Grega Jardina został doceniony na festiwalach Sundance i SXSW. Z połączenia thrillera, czarnej komedii i science fiction reżyser stworzył prowokacyjną i stylową opowieść, która stawia widzom pytanie: Na ile naprawdę znamy siebie?

„Platforma 2”

Podczas gdy tajemniczy przywódca narzuca własne więzienne zasady, nowo osadzony wplątuje się w walkę przeciw kontrowersyjnym metodom walki o jedzenie. Jak daleko można się posunąć, by ratować życie, kiedy jedzenie z niewłaściwego talerza oznacza wyrok śmierci.

„To”

Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa dzieciaków musi stawić czoła swoim największym lękom. Na ich drodze staje nikczemny klaun o imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach historii jako morderca lubujący się w zadawaniu bólu. Film oparty jest na motywach niezwykle popularnej powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem, która przeraża czytelników od dziesięcioleci.

„To: Rozdział 2”

27 lat po tragicznych wydarzeniach TO powróciło. W Derry zaczynają znikać różne osoby. Mike wzywa do miasta członków Klubu Frajerów, żeby razem z nimi ostatecznie zabić TO. Naznaczeni wydarzeniami z przeszłości Frajerzy muszą pokonać swoje najgłębsze lęki, by zniszczyć groźniejszego niż kiedykolwiek Pennywisa.

