Polski film rządzi na Netflix. Ale po piętach depcze mu hollywoodzki fenomen

Nowy polski film komediowy szturmem zdobył serca widzów na Netflixie, osiągając status najchętniej oglądanej produkcji na platformie. Jednak sukces nie trwa bez konkurencji – tuż za nim plasuje się hollywoodzki przebój, który powoli, ale skutecznie zyskuje widownię i może wkrótce prześcignąć lidera. Rywalizacja o pierwsze miejsce jest zacięta, szczególnie że na podium wskoczył już kolejny polski film.

Wśród seriali wciąż wysoko plasuje się nowa produkcja na faktach oraz thriller z motywem morderstwa z hollywoodzką obsadą. Nowością na podium jest komediowy serial romantyczny z ulubieńcami widzów. Polacy chętnie oglądają też klasyki – seriale sprzed lat, do których teraz często wracają. Aż dwa takie tytuły znajdziecie w topce najpopularniejszych w Polsce.

Topka serialowa

10. „Zmierzch Bogów Zacka Snydera”

W tym animowanym serialu dla dorosłych o wojowniczce, która ostrzy topór na bogów, Zack Snyder prezentuje mitologię nordycką w odważnym i krwawym wydaniu.

9. „Kaos”

Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.

8. „Jestem Georgina”

Emocjonalny i wnikliwy portret życia codziennego Georginy Rodríguez – mamy, influencerki, kobiety biznesu i partnerki Cristiano Ronaldo.

7. „Prison Break”

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

6. „Wielka woda”

Wrocław, rok 1997. Naukowcy i lokalne władze muszą podjąć szereg niewyobrażalnie trudnych decyzji, gdy do miasta zbliża się potężna fala powodziowa.

5. „Emily w Paryżu”

Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.

4. „The Resident”

Młody idealistyczny lekarz rozpoczyna praktykę pod opieką rezydenta, który uczy go zachowania dystansu do pracy i związanych z nią licznych rozczarowań.

3. „Para Idealna”

Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.

2. „Nikt tego nie chce”

Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?

1. „Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”

Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.

Topka filmowa

10. „Brzydcy”

W świecie, w którym obowiązują narzucone standardy urody, nastolatka oczekująca na obowiązkową operację plastyczną poszukuje zaginionej przyjaciółki.

9. „Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

8. „O Yeti!”

Nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka ona i jej psotni przyjaciele.

7. „Bokser”

Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.

6. „Prawdziwy dżentelmen”

Życie czarującego żigolaka wywraca się do góry nogami, gdy zostaje ugodzony strzałą Amora. Teraz musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego naprawdę pragnie i potrzebuje.

5. „Hitman”

Płatny zabójca likwiduje rosyjskiego prezydenta. Na jego drodze staje kobieta, która komplikuje misję.

4. „Bestia”

W trakcie zwiedzania rezerwatu w RPA ojciec z dwiema córkami stają się celem polowań lwa ludożercy.

3. „Wieczór kawalerski”

Dziewczyny bez wstydu, używki bez ograniczeń i zabawa bez hamulców. To byłby perfekcyjny wieczór kawalerski, gdyby nie kilku nieproszonych gości z bronią, którzy chcą się zabawić po swojemu.

2. „Mężczyzna imieniem Otto”

Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.

1. „Rozwodnicy”

Byli małżonkowie orientują się, że są na łasce i niełasce Kościoła, gdy ponad dwadzieścia lat później próbują uzyskać orzeczenie o nieważności swojego związku.

