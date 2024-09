60 filmów, które trzeba obejrzeć przed śmiercią. Zestawienie prestiżowego portalu

Prestiżowy portal Screen Rant opracował listę najlepszych filmów wszech czasów, opartą na ocenach krytyków i opiniach widzów. Zestawienie obejmuje różnorodne filmy, od klasycznych dramatów po ulubione animacje. Filmy te są wysoko cenione za sposób opowiadania historii, występy i znaczący wkład w historię kina.

60 najlepszych filmów wszech czasów według Screen Rant

60. „Grona gniewu”

Rodzina Joadów zostaje przymusowo wysiedlona z powodów finansowych i wielkiej suszy, która nawiedziła Oklahomę. Sytuacja determinuje ich, by wyjechać do Kalifornii, gdzie zamierzają poszukać lepszego życia.

59. „Diabeł ubiera się u Prady”

Początkująca dziennikarka wkracza do świata mody, dostając pracę asystentki redaktor naczelnej czasopisma „Runaway” – Mirandy Priestley, która trzęsie całym światem haute couture.

58. „Ratatuj”

Szczur Remy marzy o karierze kucharza. Pewnego dnia trafia do ekskluzywnej paryskiej restauracji.

57. „Zniewolony. 12 Years a Slave”

Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.

56. „Skarb Sierra Madre”

Trzech mężczyzn wyrusza w góry Sierra Madre, aby odnaleźć złoto.

55. „Szczęki”

W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

54. „Światła wielkiego miasta”

Włóczęga Charlie jest gotowy do wszelkich poświęceń, by pomóc niewidomej kwiaciarce.

53. „Trzy kolory: Czerwony”

Młoda modelka poznaje emerytowanego sędziego, który podsłuchuje swoich sąsiadów.

52. „Dotyk zła”

Pochodzący z Meksyku policjant prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa biznesmena. Jego działania nie podobają się miejscowemu kapitanowi policji.

51. „Pinokio”

Starego stolarza odwiedza wróżka, która ożywia jedną z jego marionetek. Pinokio musi udowodnić, że jest lojalny i uczciwy, aby stać się prawdziwym chłopcem.

50. „W obręczy marzeń”

Dwaj chłopacy marzą o profesjonalnej grze w koszykówkę, która jest szansą na poprawę ich losu.

49. „Reguły gry”

André jest beznadziejnie zakochany w zdradzanej przez męża arystokratce. Jego przyjaciel radzi mu, by cała czwórka spotkała się na wielkim polowaniu.

48. „Playtime”

Drogi Pana Hulot oraz młodej Amerykanki, która zwiedza Paryż, ciągle się krzyżują. Żadne z nich nie potrafi odnaleźć się w mieście pełnym nowych technologii.

47. „Osławiona”

Alicia Huberman otrzymuje od agenta rządowego zadanie infiltracji organizacji nazistowskiej. W tym celu udaje się do Rio de Janeiro.

46. „Deszczowa piosenka”

Gwiazdy kina niemego stają przed wyzwaniem, jakie stawia im film dźwiękowy.

45. „Starsza pani znika”

Podczas podróży pociągiem starsza pasażerka znika bez śladu.

44. „Moonlight”

Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom.

43. „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”

Steve Rogers odkrywa, że Hydra, organizacja, z którą walczył podczas drugiej wojny światowej, ponownie rośnie w siłę.

42. „Pretty woman”

Biznesmen Edward płaci Vivian za tydzień spędzony w jej towarzystwie.

41. „Czas apokalipsy”

Adaptacja opowiadania Josepha Conrada „Jądro ciemności”. Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.

40. „Podwójne ubezpieczenie”

Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.

39. „Szeregowiec Ryan”

W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.

38. „Toy Story”

W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka – astronauta Buzz.

37. „Rozstanie”

Nader i Simin są teherańskim małżeństwem w separacji. Pewne z pozoru błahe zdarzenie postawi bohaterów przed wieloma moralnie niejednoznacznymi wyborami.

36. „Ran”

Pan feudalny postanawia przekazać władzę najstarszemu synowi. Nie podoba się to jego drugiemu potomkowi.

35. „Trzeci człowiek”

Pisarz podrzędnych kryminałów przyjeżdża do powojennego Wiednia, gdzie ma rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciela.

34. „Chłopcy z ferajny”

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.

33. „Gwiezdne wojny: Część V – Imperium kontratakuje”

Imperator rozkazuje swojemu uczniowi Darthowi Vaderowi odnalezienie Luke'a Skywalkera, by zmusić go do przejścia na ciemną stronę Mocy.

32. „Stań przy mnie”

Czterech nastolatków wyrusza w podróż do miejsca, gdzie rzekomo znajdują się zwłoki ich rówieśnika.

31. „Mroczny rycerz”

Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.

30. „Przeminęło z wiatrem”

Ekranizacja powieści Margaret Mitchell. Beztroska i bogata Scarlett O'Hara wikła się w burzliwy związek z Rhettem Butlerem.

29. „Ojciec chrzestny II”

Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.

28. „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”

Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę – Saurona.

27. „Titanic”

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

26. „Park Jurajski”

W parku ze sklonowanymi dinozaurami, tuż przed oficjalnym otwarciem, dochodzi do awarii zasilania, a przebywający w nim ludzie muszą ratować życie.

25. „Boyhood”

Opowieść ukazuje życie Masona i otaczających go osób, począwszy od lat 5 do 18. urodzin chłopca.

24. „Obcy – decydujące starcie”

Po 57 latach hibernacji Ellen Ripley zostaje odnaleziona. Zgadza się wziąć udział w misji mającej na celu likwidację obcych istot zagrażających kolonizatorom.

23. „Labirynt Fauna”

Hiszpania, 1944 rok. Jedenastoletnia Ofelia przenosi się z matką do domu okrutnego ojczyma. Pewnego dnia odkrywa tajemniczy labirynt, w którym spotyka fauna.

22. „Wszystko o Ewie”

Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.

21. „Rashomon”

Historia napadniętego przez bandytę małżeństwa widziana oczami czterech osób.

20. „Pół żartem, pół serio”

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

19. „Spirited Away: W krainie bogów”

Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.

18. „Parasite”

Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.

17. „Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”

Szalony generał samowolnie wydaje rozkaz ataku nuklearnego na ZSRR. Radziecki odwet zdaje się być nieunikniony.

16. „Północ północny zachód”

Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.

15. „Piękna i bestia”

Zaklęcie wróżki zamienia okrutnego księcia w przerażającą Bestię. Aby zdjąć urok, Bestia musi zdobyć miłość pięknej Belli.

14. „Okno na podwórze”

Uwięziony na wózku inwalidzkim fotograf obserwuje przez okno sąsiadów. Jednego z nich podejrzewa o zabójstwo żony.

13. „To wspaniałe życie”

George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

12. „Psychoza”

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.

11. „Pulp Fiction”

Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.

10. „Priscilla, królowa pustyni”

Dwóch drag queen i transpłciowa kobieta podróżują przez pustynię, aby dotrzeć w miejsce gdzie zaprezentują swój niepowtarzalny show.

9. „Władca Pierścieni: Powrót króla”

Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów.

8. „Lista Schindlera”

Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.

7. „Obywatel Kane”

Po śmierci magnata prasowego i milionera, Charlesa Fostera Kane'a, reporterzy próbują odkryć znaczenie jego ostatnich słów.

6. „Vertigo”

Detektyw na prośbę przyjaciela postanawia śledzić jego żonę.

5. „Siedmiu Samurajów”

Nękani przez bandę zbirów mieszkańcy japońskiej wioski wynajmują siedmiu roninów, by bronili ich przed atakami.

4. „Skazani na Shawshank”

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.

3. „Casablanca”

II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.

2. „12 gniewnych ludzi”

Dwunastu przysięgłych ma wydać wyrok w procesie o morderstwo. Jeden z nich ma wątpliwości dotyczące winy oskarżonego.

1. „Ojciec chrzestny”

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

