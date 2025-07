HBO Max tworzy spin-off jednej z najlepszych serii komediowych! Dużo już wiemy!

„Teoria wielkiego podrywu” („The Big Bang Theory”) to jeden z najpopularniejszych sitcomów XXI wieku. Emitowany od 2007 do 2019 roku, przez 12 sezonów zdobył ogromną widownię na całym świecie i stał się kultową produkcją, szczególnie wśród fanów popkultury, nauki i niezręcznych żartów.

Serial opowiada o czwórce introwertycznych naukowców – Leonardzie, Sheldonie, Howardzie i Raju – których życie zmienia się, gdy naprzeciwko wprowadza się Penny, aspirująca aktorka bez ścisłego wykształcenia. Zderzenie dwóch światów – społecznie nieporadnych geeków i zwykłego „normalnego” życia – staje się źródłem humoru, ale też rozwoju postaci. Z czasem serial rozszerza swoją formułę o kolejne relacje, związki i rodzinne wątki, nie tracąc przy tym swojej nerdowskiej tożsamości.

Serial zdobył wiele nagród, w tym Emmy, i w szczytowym momencie był jedną z najchętniej oglądanych produkcji w amerykańskiej telewizji. Choć zakończył się po 279 odcinkach, do dziś cieszy się dużą popularnością w streamingu – i nadal świetnie sprawdza się jako lekka, inteligentna komedia na poprawę nastroju.

Teraz okazuje się, że wszyscy fani tego kultowego serialu, doczekają się jego spin-offu. HBO Max tworzy produkcję „Stuart Fails to Save the Universe”, a jej producentami wykonawczymi są nominowani do nagrody Emmy twórcy Chuck Lorre, Zak Penn i Bill Prady.

Spin-off „Teorii wielkiego podrywu”. O czym będzie?

O czym będzie serial? Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom psuje urządzenie zbudowane przez Sheldona i Leonarda, przypadkowo powodując apokalipsę w multiwersum. Musi naprawić swoje błędy i przywrócić rzeczywistość. Stuartowi w tym zadaniu pomaga jego dziewczyna Denise, przyjaciel geolog Bert oraz fizyk kwantowy, wszechobecny wrzód na tyłku, Barry Kripke. Po drodze spotykają alternatywne wersje postaci, które znamy i kochamy z „Teorii wielkiego podrywu”. Jak sugeruje tytuł, sprawy nie idą dobrze.

W serialu występują Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) i John Ross Bowie (Barry).

