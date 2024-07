100 najlepszych filmów wszechczasów według „Variety”. Ile z nich oglądałeś?

Ranking 100 najlepszych filmów wszech czasów, stworzony przez „Variety” to zbiór produkcji, które wywarły niezatarte piętno na historii kina. Przeglądając tę listę, można dostrzec, jak ewoluowało kino na przestrzeni dekad, i przypomnieć sobie filmy, które miały wyjątkowy wpływ na kulturę masową. To także doskonała okazja, by odkryć nieznane dotąd arcydzieła i poszerzyć swoje filmowe horyzonty. Który tytuł zasłużył na miano najlepszego według „Variety”?

100 najlepszych filmów według „Variety”

100. „Absolwent”

Absolwent college'u nawiązuje romans ze starszą sąsiadką. Wkrótce zakochuje się w jej córce.

99. „Dwunastu gniewnych ludzi”

Dwunastu przysięgłych ma wydać wyrok w procesie o morderstwo. Jeden z nich ma wątpliwości dotyczące winy oskarżonego.

98. „Kobiety na skraju załamania nerwowego”

Po rozstaniu z wieloletnim kochankiem Pepa nie potrafi się z tym pogodzić. Kobieta postanawia odpłacić mężczyźnie przygotowując gazpacho z tajemniczą zawartością.

97. „Obcy – 8 pasażer Nostromo”

Załoga statku kosmicznego Nostromo odbiera tajemniczy sygnał i ląduje na niewielkiej planetoidzie, gdzie jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia.

96. „The Beatles”

Będący u szczytu sławy członkowie zespołu The Beatles przeżywają kolejny dzień pełen niespodziewanych zdarzeń.

95. „Toy Story”

W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka – astronauta Buzz.

94. „Druhny”

Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.

93. „Samuraj”

Gdy kolejne zlecenie nie przebiega po myśli płatnego zabójcy, rozpoczyna się policyjna nagonka.

92. „Różowe flamingi”

Divine postanawia zemścić się na Connie i Raymondzie, którzy próbują odebrać jej tytuł „Najobrzydliwszego człowieka świata”.

91. „Sceny z życia małżeńskiego” (1973)

Głównymi bohaterami „Scen z życia małżeńskiego” są Marianna i Johan, para od 10 lat. Kiedy rozpada się związek ich bardzo bliskich przyjaciół, między Marianną i Johanem ujawniają się od dawna tłumione konflikty.

90. „Lśnienie”

Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar.

89. „Piękność dnia”

Pomimo miłości do męża Severine czuje się niezaspokojona w małżeństwie. Po kryjomu kobieta zaczyna pracować jako prostytutka.

88. „Malcolm X”

Malcolm X rywalizuje z Martinem Lutherem Kingiem o względy afroamerykańskiej ludności USA.

87. „Dźwięki muzyki”

Ucząca się na zakonnicę Maria zostaje wysłana do domu barona von Trappa, by opiekować się jego siedmiorgiem dzieci. Między dziewczyną a jej pracodawcą rodzi się uczucie.

86. „Zbliżenie”

Obraz opowiada historię kinofila Hossaina Sabziana, który pragnie spotkać się z autentycznym irańskim reżyserem Mohsenem Makhmalbafem.

85. „Urodzeni mordercy”

Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.

84. „Labirynt fauna”

Hiszpania, 1944 rok. Jedenastoletnia Ofelia przenosi się z matką do domu okrutnego ojczyma. Pewnego dnia odkrywa tajemniczy labirynt, w którym spotyka fauna.

83. „Sprawa Kramerów”

Po rozpadzie małżeństwa Joanna i Ted walczą w sądzie o prawa do opieki nad synem.

82. „Parasite”

Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.

81. „Mroczny Rycerz”

Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.

80. „Pixote”

Nakręcony w dokumentalnym stylu Pixote jest elegią o wszystkich porzuconych dzieciach, których przyszłość jest przesądzona i maluje się ciągle w tych samych, ciemnych barwach.

79. „Niezła sztuka”

Początkujący reżyser i marginalnie utalentowana amatorska obsada dziwacznej produkcji muzycznej z małego miasteczka w Missouri wpadają w szał, gdy dowiadują się, że na widowni będzie ktoś z Broadwayu.

78. „Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela”

Samotna matka, która zajmuje się domem, okazjonalnie dorabia prostytucją.

77. „Goldfinger”

Agent 007 mierzy się z multimilionerem Aurikiem Goldfingerem, który chce obrabować Fort Knox.

76. „Drzewo życia”

Mimo skomplikowanych relacji z ojcem Jack ma szczęśliwe dzieciństwo. Gdy wkracza w dorosłość, staje się zagubiony i wyobcowany.

75. „Boogie Nights”

Historia młodzieńca, Eddiego, który dzięki dużemu przyrodzeniu, przeżywa swój „amerykański sen” od zera do Dirka Digglera, gwiazdy filmów porno.

74. „Mój sąsiad Totoro”

Dwie dziewczynki wraz z ojcem przeprowadzają się na wieś. Poznają tam magiczne stworzenia zamieszkujące pobliski las.

73. „Nietolerancja”

Rozgrywające się w różnych czasach i miejscach cztery historie, które łączy zagadnienie nietolerancji.

72. „Przełamując fale”

Sparaliżowany Jan zwalnia swoją żonę Bess z przysięgi wierności i chce, by ta kochała się z innymi mężczyznami. Kobieta spełnia jego prośbę.

71. „Mój chłopak się żeni”

Julianne nie chce dopuścić do ślubu swojego przyjaciela z bogatą Kimberly.

70. „Zniewolony”

Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.

69. „Piękna praca”

Obraz opowiada o wspomnieniach byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej, Galoupa, który wini siebie za to, że poddawał szykanom młodego żołnierza uczestniczącego w wojnie o Dżibuti.

68. „King Kong” (1933)

Ekspedycja amerykańskich odkrywców przybywa na Wyspę Czaszek i odnajduje tam ogromnego goryla.

67. „Złodzieje rowerów”

Podczas pierwszego dnia nowej pracy mężczyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem wyrusza więc na poszukiwania pojazdu.

66. „Paryż płonie”

Pełna brokatu i kiczu podróż wgłąb świata queerowych klubów nocnych lat 80-tych

65. „Ucieczka skazańca”

Skazany na egzekucję mężczyzna obmyśla plan ucieczki z niemieckiego więzienia.

64. „Carrie”

Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.

63. „Bambie”

Jelonek Bambi beztrosko spędza każdy dzień. Pierwsze spotkanie z ludźmi kończy się śmiercią jego matki.

62. „Uczniowska balanga”

Uczniowie liceum organizują wielką imprezę, by uczcić koniec roku szkolnego.

61. „Męczeństwo Joanny d’Arc”

Zapis ostatniego dnia życia Joanny d'Arc, które zakończyła spalona na stosie. Podczas przesłuchań musiała wybierać między wiarą w Boga a własnym życiem.

60. „Moulin Rouge!”

Ubogi poeta zakochuje się w gwieździe najsłynniejszego nocnego klubu w Paryżu.

59. „Bez dachu i praw”

Film opowiada losy młodej kobiety, Mony (Sandrine Bonnaire), idącej poboczem drogi, ukrywającej się przed policją i próbującej złapać podwózkę. Mona niegdyś była sekretarką w Paryżu, ale nie była zadowolona ze swego sposobu życia i wybrała się na tułaczkę po Francji bez zobowiązań.

58. „E.T”.

Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.

57. „Tajemnica Brokeback Mountain”

Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.

56. „Dziecko Rosemary”

Młoda mężatka spodziewa się potomka diabła.

55. „Droga do miasta”

Opowieść o żyjącej w skrajnie trudnych warunkach rodzinie niedoszłego literata, którego bieda zmusiła do porzucenia studiów i zamiesz­kania w ubogiej bengalskiej wiosce.

54. „Mad Max 2. Wojownik szos”

Max postanawia pomóc mieszkańcom atakowanej przez bandytów osady w zdobyciu pojazdu, dzięki któremu mogliby poszukać lepszego miejsca do życia.

53. „Spragnieni miłości”

Hongkong 1962. Su i Chow wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje osamotnieni z powodu nieobecności małżonków zaczynają darzyć się uczuciem.

52. „Generał”

Podczas wojny secesyjnej mieszkający na południu USA maszynista bezskutecznie próbuje się dostać do armii. Gdy żołnierze Północy porywają jego pociąg, mężczyzna rusza za nimi w pogoń.

51. „Czas Apokalipsy”

Adaptacja opowiadania Josepha Conrada „Jądro ciemności”. Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.

50. „Do utraty tchu”

Młody mężczyzna zabija policjanta. Wiedząc, że będzie poszukiwany, wyrusza do Paryża, by odebrać pieniądze, które umożliwią mu ucieczkę za granicę.

49. „Teksańska masakra piłą mechaniczną”

W trakcie wakacji Franklin z przyjaciółmi wybiera się do rodzinnego domu. Po przybyciu na miejsce znajomi znikają.

48. „Fortepian”

Ada McGrath przeprowadza się wraz z córką do Nowej Zelandii, gdzie mąż sprzedaje jej fortepian. Kobieta chce go odzyskać.

47. „Ulice nędzy”

Charlie pracuje dla mafii kontrolującej nowojorską Małą Italię. Na drodze do upragnionego awansu w przestępczej hierarchii staje mu przyjaźń z zadłużonym cwaniaczkiem Johnnym Boyem.

46. „Osławiona”

Alicia Huberman otrzymuje od agenta rządowego zadanie infiltracji organizacji nazistowskiej. W tym celu udaje się do Rio de Janeiro.

45. „Titanic”

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

44. „Przygoda”

Podczas rejsu grupy przyjaciół na wyspę, jedna z dziewcząt znika w tajemniczych okolicznościach. W trakcie poszukiwań jej przyjaciółka oraz kochanek zbliżają się do siebie.

43. „Shoah”

Dziewięcioipółgodzinny film dokumentalny Claude’a Lanzmanna z 1985 roku o Holokauście.

42. „Moonlight”

Czarnoskóry chłopak próbuje się odnaleźć w niebezpiecznym świecie narkotyków i przeciwstawić życiowym problemom.

41. „Dzika banda”

Banda Pike'a Bishopa rabuje kolejny bank i zabija kilka przypadkowych osób. Rusza za nimi pościg, któremu przewodzi jego dawny przyjaciel, Thornton.

40. „Fargo”

Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.

39. „Pół żartem, pół serio”

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

38. „Lawrence z Arabii”

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.

37. „Annie Hall”

Historia burzliwego związku Alvy'ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.

36. „Na nabrzeżach”

Były bokser, który jest dokerem w New Jersey, stara się przeciwstawić swoim skorumpowanym szefom, w tym swojemu starszemu bratu.

35. „Milczenie owiec”

Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.

34. „Dyliżans”

Grupa osób podróżuje dyliżansem przez tereny należące do wrogo nastawionych Indian.

33. „Osiem i pół”

Choć cała produkcja została już przygotowana, brakuje pomysłu na film. Reżyser cierpi z powodu kryzysu twórczego.

32. „Zawrót głowy”

Detektyw na prośbę przyjaciela postanawia śledzić jego żonę.

31. „Sieć”

Stacja telewizyjna wykorzystuje rewelacje głoszone przez obłąkanego prezentera wiadomości dla własnych korzyści.

30. „Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje”

Imperator rozkazuje swojemu uczniowi Darthowi Vaderowi odnalezienie Luke'a Skywalkera, by zmusić go do przejścia na ciemną stronę Mocy.

29. „Podwójne ubezpieczenie”

Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.

28. „Światła wielkiego miasta”

Włóczęga Charlie jest gotowy do wszelkich poświęceń, by pomóc niewidomej kwiaciarce.

27. „Bonnie i Clyde”

Dwoje bandytów-kochanków przemierza wspólnie Amerykę, rabując banki, napadając na sklepy, kradnąc i zabijając.

26. „400 batów”

Trzynastoletni Antoine czuje się nierozumiany przez rówieśników i dorosłych. Jego marzeniem jest ucieczka nad morze.

25. „Drapieżne maleństwo”

Stateczny antropolog poznaje kobietę, która wywraca jego życie do góry nogami.

24. „Tokijska opowieść”

Dwoje staruszków wyrusza do Tokio, by odwiedzić swoje dorosłe dzieci. Nie mają one jednak czasu na zajęcie się rodzicami.

23. „Garsoniera”

Baxter, starając się o awans, pożycza swoim kierownikom mieszkanie do schadzek.

22. „Chinatown”

Prywatny detektyw rozwiązuje wyjątkowo skomplikowaną sprawę rodziny Mulwrayów.

21. „Przeminęło z wiatrem”

Ekranizacja powieści Margaret Mitchell. Beztroska i bogata Scarlett O'Hara wikła się w burzliwy związek z Rhettem Butlerem.

20. „Blue Velvet”

Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.

19. „Ojciec chrzestny II”

Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.

18. „Persona”

Aktorka traci głos podczas przedstawienia teatralnego. Okazuje się, że demonstruje ona w ten sposób bezradność wobec otaczającego ją świata.

17. „Nashville”

W ciągu pięciu dni poprzedzających wiec wyborczy Hala Philipa Walkera, splatają się losy kilkunastu osób.

16. „Casablanca”

II wojna światowa, Casablanca. Właściciel nocnego klubu, Rick Blaine, spotyka swoją dawną miłość, Ilsę, która okazuje się być żoną działacza czeskiego ruchu oporu, Victora Laszlo. Dawne uczucia odżywają.

15. „Wschód słońca”

Mężczyzna za namową kochanki postanawia utopić żonę podczas wycieczki łódką.

14. „Rób, co należy”

Upalny dzień w ubogiej dzielnicy Brooklynu prowokuje napięcia pomiędzy mniejszościami etnicznymi.

13. „Reguły gry”

André jest beznadziejnie zakochany w zdradzanej przez męża arystokratce. Jego przyjaciel radzi mu, by cała czwórka spotkała się na wielkim polowaniu.

12. „Chłopcy z ferajny”

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.

11. „Deszczowa piosenka”

Gwiazdy kina niemego stają przed wyzwaniem, jakie stawia im film dźwiękowy.

10. „Szeregowiec Ryan”

W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.

9. „Wszystko o Ewie”

Życie aktorki Margo Channing to pasmo sukcesów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym do czasu, kiedy poznaje swoją fankę, ambitną Ewę Harrington.

8. „To wspaniałe życie”

George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

7. „2001: Odyseja kosmiczna”

Film dzieli się na trzy epizody, których akcja ma miejsce w różnych okresach historycznych i zakątkach wszechświata.

6. „Siedmiu samurajów”

Nękani przez bandę zbirów mieszkańcy japońskiej wioski wynajmują siedmiu roninów, by bronili ich przed atakami.

5. „Pulp Fiction”

Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.

4. „Obywatel Kane”

Po śmierci magnata prasowego i milionera, Charlesa Fostera Kane'a, reporterzy próbują odkryć znaczenie jego ostatnich słów.

3. „Ojciec chrzestny”

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.

2. „Czarnoksiężnik z Oz”

Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.

1. „Psychoza”

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.

