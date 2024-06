Filmy na Netflix idealne na rodzinny seans z okazji Dnia Ojca

Jeśli zastanawiasz się, co obejrzeć ze swoim tatą — lub całą rodziną — z okazji Dnia Ojca, nie szukaj dalej. Niezależnie od tego, czy lubicie przygodowe filmy akcji, jesteście fanatykami sportu, czy fanami dobrych komedii, mamy dla was listę tytułów odpowiednich na tę okazję. Wszystkie znajdziecie na Netflix.

Filmy idealne na seans rodzinny z okazji Dnia Ojca

„Gramy u siebie”

Dwa lata po wygranej w Super Bowl zawieszony trener NFL Sean Payton wraca do rodzinnego miasta i próbuje odbudować więź z synem, trenując jego szkolną drużynę futbolową Pop Warner.

„Małe kobietki”

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

„Mitchellowie kontra maszyny”

Życie pewnej nietypowej rodziny staje na głowie, gdy wszyscy trafiają w sam środek apokalipsy robotów i niefortunnym trafem stają się ostatnią nadzieją ludzkości.

„Rzut życia”

Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

„Ojcostwo”

Wdowiec próbuje sobie poradzić z najtrudniejszym wyzwaniem świata – byciem ojcem.

„Zaginiony pies”

Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.

„Projekt Adam”

Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.

„Hook”

Kapitan Hook porywa dzieci dorosłego już Piotrusia Pana, zmuszając go, by wrócił do Nibylandii i walczył ze starym wrogiem.

„Kosmiczny mecz”

Bohaterowie kreskówek Looney Tunes z Królikiem Bugsem na czele porywają Michaela Jordana, by ten pomógł im wygrać ważny mecz koszykówki.

Czytaj też:

Na Netflix wpadł kasowy hit, który rozłoży was na łopatki. „Płakałem, jak bóbr”Czytaj też:

Jeden z najlepszych filmów ostatnich lat trafił właśnie na Netflix. Dlaczego powinieneś go obejrzeć?