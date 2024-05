Uwielbiana komedia trafiła na VOD! Ma klimat, którego będziecie szukać w każdym filmie

Na platformie HBO Max od piątku 10 maja oglądać możemy „Czas na miłość”. To idealny przykład „feel-good movie”, czyli uroczej, ciepłej produkcji, którą określa się po jej obejrzeniu, jako tę która poprawiła nam humor i sprawiła, że poczuliśmy nostalgię oraz spokój.

Główne role w filmie grają Domhnall Gleeson („Zjawa”, „Ex Machina”) i Rachel McAdams, którą kojarzyć możecie z „Pamiętnika”. Na ekranie pojawiają się też Bill Nighy („Czas na miłość”, „Piraci z Karaibów”) i znana ostatnio z „Barbie” Margot Robbie.

Ten film to najlepsza komedia romantyczna ostatnich lat?

Film „Czas na miłość” opowiada o Timie Lake'u, który w wieku 21 lat dowiaduje się, że może podróżować w czasie – co, jak się okazuje, jest domeną wszystkich mężczyzn z jego rodziny. Tym samym nasz główny bohater dostaje dar kierowania tym, co dzieje się w jego życiu. Może cofnąć się do dowolnego momentu swojego życia, cofnąć go czy jeszcze raz przeżyć. Musi jednak pamiętać, że każde jego działanie będzie miało wpływ na teraźniejszość. Szybko okazuje się, że jego dar nie zawsze jest bezpieczny, gdy wymazuje niechcący moment, gdy miłość jego życia poznana w przypadkowym barze, zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. Od tej pory zaczyna uważać na to, co zmienia i musi podejmować niezawsze łatwe decyzje, które mogą na zawsze zmienić bieg historii.

Po premierze w 2013 roku, „Czas na miłość” był porównywany do „Dnia Świstaka” (chociaż zebrał dużo lepsze oceny), a Domhnalla Gleesona ochrzczono „rudowłosym Hugh Grantem”. Film chwalony jest za wzruszające, zabawne i inteligentne momenty, a także nieprzewidywalną fabułę i niebanalność.

Polacy uwielbiają tę produkcję – na portalu Filmweb „Czas na miłość” oceniło ponad 200 tysięcy ludzi, wystawiając ostatecznie ocenę 7,6/10.

Film „Czas na miłość” od piątku 10 maja jest dostępna dla wszystkich subskrybentów platformy HBO Max.

