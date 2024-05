„Władca Pierścieni” powraca! Nie uwierzycie, o kim opowie nowy film

Informację, która ucieszy wszystkich fanów „Władcy Pierścieni” przekazał David Zaslav, dyrektor generalny Warner Bros., a potwierdził ją potem komunikat rozesłany do mediów przez samą wytwórnię. Zapowiedzi nowych filmów z uniwersum Warner Bros. ogłosił już zresztą w lutym 2023 roku, kiedy to nowi liderzy studia Mike De Luva i Pam Abdy wynegocjowali umowę na nakręcenie „kilku” filmów na podstawie uwielbianej powieści J.R.R. książki Tolkiena.

„Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma”. Co wiemy o filmie?

Nowy film powstanie na podstawie historii autorstwa samego Petera Jaksona, czyli reżysera kultowej trylogii, a także jego długoletnich współpracowniczek – Fran Walsh i Philippy Boyens oraz Phoebe Gittins i Arty'ego Papageorgoiu. „Będzie badał historie, które nie zostały jeszcze opowiedziane” – podał Zaslav.

Projekt nosi na razie roboczy tytuł „Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma” (ang. „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”), a w tytułowego bohatera po raz kolejny ma wcielić się sam Andy Serkis, który będzie tym razem również reżyserem obrazu. Premiera filmu zapowiedziana jest na 2026 rok.

„Od ponad dwudziestu lat widzowie chętnie oglądają trylogię »Władca Pierścieni« ze względu na niezaprzeczalne zaangażowanie, jakie Peter, Fran i Philippa okazali w kontekście ochrony dziedzictwa dzieł Tolkiena i zapewnienie widzom możliwości poznania niesamowitego świata, który stworzył. w sposób, który honoruje jego literacką wizję” – napisali De Luca i Abdy w oświadczeniu z czwartku 9 maja. „Jesteśmy zaszczyceni, że zgodzili się być naszymi partnerami przy tych dwóch nowych filmach” – zaznaczyli.

Nowy film z uniwersum „Władcy Pierścieni” już w tym roku

Przypomnijmy, na 13 grudnia 2024 roku zaplanowana jest z kolei premiera animowanego filmu o Śródziemiu, zatytułowanego „Władca Pierścieni: Wojna Rihirrimów” (ang. „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”) reżysera Kenjiego Kamiuamy. Akcja filmu rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z „Hobbita”.

Czytaj też:

Pięć polskich filmów w topce najpopularniejszych na Netflix! Biją teraz rekordyCzytaj też:

Dobre, nowe i mało znane filmy na Netflix, które są oparte na faktach