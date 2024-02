Oscary 2024. Te nominowane filmy są już w sieci. Podpowiadamy, gdzie je obejrzysz

We wtorek 23 stycznia dowiedzieliśmy się, kto powalczy o Oscary 2024. Najwięcej, bo aż trzynaście nominacji otrzymał „Oppenheimer” Christophera Nolana. „Biedne istoty” doceniono 11 nominacjami, a „Barbie” otrzymała ich siedem. Kontrowersje wzbudził brak wyróżnień dla Grety Gerwig i Margot Robbie, a także „Priscilli” czy głośnego „Saltburna”.

Okazało się, że choć dwie polskie koprodukcje („Apolonia, Apolonia” i „Skąd dokąd”) miały szansę na oscarową nominację w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument, to musiały obejść się smakiem. Porażkę poniósł także głośny film „Chłopi”. O statuetkę w kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego zawalczy jednak „Strefa interesów”, produkcja zrealizowana przy współpracy z polskimi twórcami. Film ten zdobył także nominację w kategorii dla najlepszej ścieżki dźwiękowej.

Część z nominowanych do Oscarów 2024 filmów możemy już obejrzeć w internecie. Stworzyliśmy dla was rozpiskę, gdzie je znajdziecie. Sprawdźcie, co warto według Amerykańskiej Akademii Filmowej obejrzeć w wolny wieczór.

Filmy nominowane do Oscara 2024 i gdzie je obejrzycie

„Czas krwawego księżyca” – dostępny na Apple TV+ i Prime Video



Gdy na terenie zamieszkiwanym przez Osagów odkryta zostaje ropa naftowa, członkowie plemienia zaczynają ginąć lub umierać z nieznanych przyczyn. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.



„Oppenheimer” – dostępny na Prime Video, Apple TV+ i Canal+ Premiery



Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.



„Maestro” – dostępny na Netflix



Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.



„Barbie” – dostępny na HBO Max



Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.



„Między nami żywiołami” – dostępny na Disney+



Para przeciwnych sobie żywiołów Ember i Wade wspólnie ratuje miasto przed zagładą.



„Strażnicy Galaktyki: Vol. 3” – dostępny na Disney+



Wciąż wstrząśnięty utratą Gamory, Peter Quill zbiera swój zespół by obronić wszechświata – misja, która może oznaczać koniec Strażników, jeśli się nie powiedzie



„Nyad” – dostępny na Netflix



Film opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie – przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Nimona” – dostępny na Netflix



Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię, ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?



„Spider-Man: Poprzez multiwersum” – dostępny na HBO Max



Miles trafia do multiwersum, w którym spotyka innych Spider-Manów. Sam musi odkryć, co dla niego oznacza bycie bohaterem oraz jak uratować tych, na których mu zależy.



„Napoleon” – dostępny na Prime Video i Apple TV+



Napoleon Bonaparte pnie się po kolejnych szczeblach władzy. Towarzyszy mu przy tym ukochana Józefina.



„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” – Premiery Canal+, Player, Apple TV+ i Prime Video



Ethan Hunt wraz z ekipą IMF trafiają na trop tajnej broni, która w nieodpowiednich rękach może zagrozić losom całego świata.



„Golda” – dostępny na Premiery Canal+, Player, Polsat Box Go i Prime Video

Bohaterką filmu jest premierka – „Żelazna Dama Izraela” Golda Meir. 1973 rok – Wojna Jom Kipur – zaatakowany przez Egipt i Syrię Izrael znajduje się w bardzo trudnym... więcej



„The After” – dostępny na Netflix



Miejski kierowca, który był świadkiem brutalnej zbrodni, zabiera pasażerkę, która zmusza go do zmierzenia się ze swoją traumą.



„Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara” – dostępny na Netflix



Ekranizacja popularnego opowiadania Roalda Dahla o bogaczu, który dowiaduje się o istnieniu guru, który widzi bez użycia oczu, i postanawia sam opanować tę sztukę, by móc oszukiwać w grach hazardowych.



„Rustin” – dostępny na Netflix



Mierzący się z rasizmem i homofobią aktywista Bayard Rustin zmienia bieg historii praw obywatelskich, organizując w 1963 roku Marsz na Waszyngton.



„Śnieżne Bractwo” – dostępny na Netflix



W 1972 roku urugwajski samolot rozbił się w samym sercu Andów. Ocalali mogli liczyć tylko na siebie i swoich towarzyszy.



„Hrabia” – dostępny na Netflix



Augusto Pinochet jest gotowym na śmierć wampirem, ale krążące wokół niego sępy nie pozwolą mu odejść bez jeszcze jednego dziabnięcia.



„Twórca” – dostępny na Disney+, Prime Video, Premiery Canal+ i Player



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” – dostępny na Disney+, Prime Video, Rakuten TV, Premiery Canal+, Apple TV+ i Player



1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.



„Flamin' Hot: Smak sukcesu” – dostępny na Disney+



Historia Richarda Montañeza, woźnego Frito Lay, który wykorzystał swoje meksykańsko-amerykańskie dziedzictwo i wychowanie, aby zamienić kultowe Flamin' Hot Cheetos w przekąskę, która zrewolucjonizowała przemysł spożywczy i stała się światowym fenomenem popkultury.Czytaj też:

