Nowości na Disney+ w lutym. Co ciekawego wśród premier?

Luty przeniesie subskrybentów Disney+ do świata feudalnej Japonii za sprawą serialu „Szogun”. 27 lutego to dzień premiery nowej ekranizacji kultowej powieści Jamesa Clavella pod tym samym tytułem. Co jeszcze czeka na widzów? W najnowszym filmie MCU „The Marvels” niecodzienne trio musi zjednoczyć siły w próbie ratowania świata. W lutym na Disney+ zawita też 3. sezon serialu animowanego „Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja”. Sprawdźcie wszystkie premiery!

Luty w Disney+. Lista nowości

„Szogun” – 27 lutego

10-odcinkowa limitowana seria od FX, która zabiera widzów do stojącej u progu wojny domowej Japonii z roku 1600. Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Niespodzianie do wybrzeża jednej z japońskich wiosek rybackich przybija tajemniczy statek z angielskim nawigatorem Johnem Blackthorne’em na pokładzie. Informacje, które ma przybysz, mogą pomóc Toranadze w walce o władze.



Losy Toranagi i Blackthorne'a nierozerwalnie wiążą się z ich tłumaczką, Todą Mariko (Anna Sawai) – tajemniczą chrześcijańską szlachcianką i ostatnią przedstawicielką zhańbionego rodu. Służąc swemu panu w tym napiętym okresie politycznym, Mariko musi pogodzić współpracę z Blackthorne’em ze swoją wiarą, której zawdzięcza życie, oraz zobowiązaniami wobec zmarłego ojca.



„The Marvels” – 7 lutego



Carol Danvers znana jako Kapitan Marvel zdołała odzyskać swą prawdziwą tożsamość od tyranów Kree i dokonała zemsty na Najwyższej Inteligencji. W konsekwencji Carol niesie na swych barkach ciężar zdestabilizowanego świata. Pełniąc swoje obowiązki, Carol Danvers / Kapitan Marvel przypadkowo trafia do rewolucjonisty Kree. Jej moce łączą się z mocami superfanki z Jersey City, Kamali Khan – Ms. Marvel – oraz z siostrzenicą Carol, z którą nie utrzymuje kontaktów, obecnie astronautką S.A.B.E.R, kapitan Monicą Rambeau. Teraz to niezgrane trio musi wspólnymi siłami dać prawdziwy popis i w zgrany sposób uratować świat jako „The Marvels”.



„Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja”, sezon 3. – 21 lutego



Walka Jednostki 99 z nowo powstałym Imperium znajduje swój efektowny finał.



„Suncoast” – 9 lutego



Zainspirowana wydarzeniami ze swojej młodości reżyserka Laura Chinn ukazuje losy nastolatki, która razem ze swoją zuchwałą matką, opiekuje się ciężko chorym bratem. Dziewczyna nawiązuje nieoczekiwaną przyjaźń z ekscentrycznym aktywistą, w cieniu trudnych decyzji związanych ze złożonym przypadkiem medycznym.



„Romeo i Julia” – już dostępny



Adaptacja dramatu Williama Szekspira przeniesiona do współczesnej Werony. Na balu wydanym przez rodzinę Capuletich Romeo Montecchi poznaje Julię.



„Piękna i Bestia” – już dostępny



Bella gotowa jest zamieszkać w zamku potwora, aby ratować ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna rodzić się uczucie. Jednocześnie o rękę Belli zabiega przystojny myśliwy Gaston.



„Titanic" – już dostępny



Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.



„West Side Story” – już dostępny



Dwoje młodych ludzi, przeżywających swoją pierwszą miłość, zostaje wplątanych w porachunki gangów.



„Zakochany kundel” – już dostępny



Po wyjeździe swoich właścicieli piękna suczka rasy cocker spaniel, Lady, wyrusza w świat razem z bezpańskim kundlem, Trampem.



„Gwiazd naszych wina” – już dostępny



Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia. Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą.



„Ten pierwszy raz” – już dostępny



Marząca o karierze dziennikarki Josie dostaje szansę, by się wykazać. Ma napisać artykuł dotyczący życia nastolatków ze szkoły średniej.



„Tacy jesteśmy” – już dostępny



W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„Bob’s Burgers”, nowe odcinki 14. sezonu – 21 lutego



Bob Belcher jest restauratorem w trzecim pokoleniu, który prowadzi Bob's Burgers ze swoją kochającą żoną i ich trójką dzieci. Bob wierzy, że jego burgery mówią same za siebie i nie boi się oferować różnych nietypowych specjałów. Żona Boba, Linda, wspiera jego marzenia, ale zaczyna mieć dość zastojów, ponieważ restauracji stale grozi bankructwo. Pomimo wyzwań, do których należy ciągłe nękanie przez byłego Lindy - inspektora sanitarnego - Bob próbuje utrzymać biznes.



„Snowfall”, sezon 6. – 28 lutego



Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. Czytaj też:

30+ tytułów w lutym od HBO Max. Sprawdźcie listę premierCzytaj też:

Netflix zaprezentował pełną listę nowości na luty 2024