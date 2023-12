Świąteczne filmy na Netflix. Lista 50 tytułów, które umilą wam czas

Ciepły koc, kakao, świąteczne lampki i miły film. Święta to czas odpoczynku, w którym możemy zapomnieć o zmartwieniach. Nieodłącznych elementów tego magicznego okresu są świąteczne filmy, które potrafią przenieść nas w świat magii, miłości i cudów. Jeśli zastanawiasz się, które produkcje wybrać na wieczorne maratony, mamy dla Ciebie listę wszystkich tytułów z tej kategorii, które znajdziesz na Netflix. Przygotuj się na emocje, śmiech i nutę nostalgii.

Świąteczne filmy na Netflix. Lista 50 tytułów

„To właśnie miłość”



Dziesięć historii o miłości, a każda w innym wydaniu.



„Święta jak zwykle”



Aby uczcić zaręczyny, Thea zabiera Jashana do domu, ale zderzenie jego indyjskich korzeni z norweskimi tradycjami jej rodziny powoduje, że święta są dalekie od idylli.



„Grinch”



Mieszkańcy Ktosiowa oczekują Białego Bożego Narodzenia, a zielony stwór Grinch zrobi wszystko, by je zepsuć.



„Klaus”



Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a - co gorsza - nikt nie wysyła tam listów.



„Kronika świąteczna”



Rodzeństwo przypadkowo rozbija sanie św. Mikołaja, a następnie wraz z nim wyrusza w pełną przygód podróż, by uratować Boże Narodzenie.



„Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.



„Randki od święta”



Dwoje singli postanawia sobie wzajemnie przez rok towarzyszyć podczas świątecznych spotkań z rodzinami.



„Nienawidzę świąt”



Pielęgniarka singielka, która okłamała rodzinę, że ma chłopaka, rozpoczyna desperackie poszukiwania partnera na święta. Ma na to 24 dni!



„Przepis na romantyczne święta”



Przeżywająca trudności właścicielka firmy cateringowej gotuje dla lokalnej fundacji z okazji gali świątecznej i nawiązuje więź z przystojnym krewnym gospodyni. Dozwolony od lat: Dla każdego.



„Grinch: Świąt nie będzie”



W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.



„Chłopiec zwany Gwiazdką”



W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.



„Miłosna pułapka”



Dziennikarka z Los Angeles leci na drugi koniec kraju, aby zrobić niespodziankę poznanemu na portalu randkowym facetowi. Nie tak to miało wyglądać.



„Niezapomniane święta”



Rozpuszczona dziedziczka traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia pod skrzydła właściciela górskiego pensjonatu i jego córki.



„Scrooge: Opowieść wigilijna”



Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.



„Dziennik Noel”



Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości i serc?



„Baranek Shaun: Odlotowe święta”



Większa skarpeta to więcej prezentów — święcie w to wierząc, Shaun funduje mieszkańcom farmy niezapomnianą świąteczną przygodę, z szaleńczym pościgiem saniami włącznie!



„Najlepsze święta w życiu”



Gdy zrządzeniem losu przychodzi im wspólnie spędzić Święta, Charlotte postanawia się przekonać, czy życie jej dawnej przyjaciółki, Jackie, rzeczywiście jest tak idealne.



„Świąteczny książę”



Młoda dziennikarka dostaje prezent jeszcze przed świętami - zostaje wysłana za granicę, aby przygotować materiał o dziarskim księciu, który wkrótce ma zostać królem.



„Pada Shrek”



Shrek stara się zorganizować spokojne święta, które chce spędzić tylko z rodziną. Jego znajomi mają jednak inne plany i ogrom chęci do pomocy.



„Świąteczny spadek”



By odziedziczyć spadek i przejąć rodzinną firmę Ellen musi osobiście dostarczyć przesyłkę do swojego rodzinnego miasta.



„Świąteczny kalendarz”



Utalentowana, ale sfrustrowana fotografka dostaje w prezencie świąteczny kalendarz, który zdaje się przepowiadać przyszłość.



„Świąteczny rycerz”



Średniowieczny rycerz trafia do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce.



„Świąteczny zamek”



Autorka bestsellerów ucieka przed skandalem do Szkocji, gdzie zakochuje się w pewnym zamku. Na przeszkodzie tej miłości staje jednak nadęty książę — jego właściciel.



„Świąteczna burza”



Uwięzieni na lotnisku po załamaniu pogody pracownicy i podróżni nieoczekiwanie spędzają w swoim towarzystwie ostatnie godziny poprzedzające święta.



„Zamiana z księżniczką”



Zwyczajna cukiernik z Chicago i przyszła księżniczka, które wyglądają jak bliźniaczki, postanawiają przed świętami zamienić się życiami.



„Zamiana z księżniczką 2”



Zbliżają się święta i koronacja, a Margaret przeżywa kryzys w związku. Jej dublerka Stacy musi wkroczyć do akcji, zanim kolejny sobowtór zrujnuje ich plany.



„Zamiana z księżniczką 3”



Kiedy bezcenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, Margaret i Stacy zwracają się o pomoc do swojej zuchwałej sobowtórki Fiony i jej przystojnego byłego chłopaka.



„Zakochani w zimie”



Gdy licealna miłość inwestuje w firmę cukierniczą jej rodziny, Kerrie nie chce z nim mieć nic wspólnego. Czy tak już zostanie?



„W śnieżną noc”



Trzy historie o niespodziewanej miłości splatają się ze sobą podczas burzy śnieżnej w Boże Narodzenie.



„Upalne święta”



Elegancka mieszkanka Nowego Jorku, którą opuścił mąż, udaje się samotnie na safari do Afryki i odnajduje w życiu nowy cel.



„I'm Glad It's Christmas”



Cora stara się, aby samotny ojciec i sprzedawczyni marząca o Broadwayu zaśpiewali w świątecznym koncercie.



„Kalifornijskie święta”



Jego beztroski styl życia jest zagrożony, więc ten uroczy bogacz udaje robotnika, aby przekonać właścicielkę rancza do sprzedaży rodzinnej ziemi przed Bożym Narodzeniem.



„Wigilijne wesele”



Świat pewnej konsultantki ślubnej zostaje wywrócony do góry nogami, gdy przystojny prywatny detektyw zaczyna jej przeszkadzać w realizacji wielkiego projektu.



„Święta z widokiem”



Menadżerka restauracji w kurorcie narciarskim nie może się pozbierać po wcześniejszej porażce. Jej świat do góry nogami wywraca pewien tajemniczy kucharz.



„Bratnie święta”



Po powrocie do domu Bastian odkrywa, że brat spotyka się z jego byłą dziewczyną, a rodzice skrywają sekret.



„Prezenty z nieba”



Podczas prac służących zamknięciu tropikalnej bazy lotniczej i zakończeniu świątecznej tradycji pryncypialna asystentka kongresmenki zakochuje się w dowódcy jednostki.



„Święta z tobą”



Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.



„Z dala od świąt”



Świąteczna baśń, komedia romantyczna i historia trzydziestokilkuletniego mężczyzny niechętnie poddającego się atmosferze Bożego Narodzenia.



„Wierzę w Mikołaja”



Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?



„Jeszcze przed świętami”



Gdy wredny współpracownik sabotuje jej pracę, kurierka i pomocny klient muszą bardzo się spieszyć, by dostarczyć prezenty świąteczne na czas.



„W rytmie świąt”



Nieprawdopodobny romans świąteczny rozkwita pomiędzy słynnym raperem i nieustępliwą dziennikarką. Czy pomimo licznych różnic, uda im się ocalić łączące ich uczucie?



„O północy w Magnolii”



Maggie i Jack wspólnie prowadzą audycję radiową i od lat się przyjaźnią. Aby wypromować swój program, udają przed swoimi rodzinami i słuchaczami, że są parą.



„Świąteczny cud dla Daisy”



Whitney i jej przyjaciółka Andi mają firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz. Kobiety przyjmują bardzo wymagające zlecenie, nie mając pojęcia, kto jest ich klientem.



„Życzliwość na święta”



Jamie walczy ze świąteczną chandrą, bawiąc się w tajemniczego Świętego Mikołaja. Pewien reporter postanawia zdemaskować anonimowego dobroczyńcę.



„Święta u Christmasów”



Cztery skłócone siostry odbywają intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.



„Murderville: Kto zabił Mikołaja?”



Popularni aktorzy i gospodarze podcastu "SmartLess" Will Arnett, Jason Bateman oraz Sean Hayes rozrabiają w komedii kryminalnej o bardzo luźnym scenariuszu.



„Święta u zrzędów”



Rodzinna wycieczka na plażę zamienia się w koszmar, kiedy Servando i Alicia, uparta ciotka Almy, rozpoczynają przesadzoną rywalizację o przejęcie kontroli nad Gwiazdką.



„Święta na 5 gwiazdek”



Premier Włoch udaje się w delegację do Budapesztu. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że szef rządu jest o krok od międzynarodowego skandalu.



„Partacze: Beznadziejne święta”



Księgowy i początkujący magik zaprasza na święta swojego szefa. Nie wie tylko, że jest on jednym z najbardziej poszukiwanych kolumbijskich przestępców.Czytaj też:

