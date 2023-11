Najpiękniejsze wizualnie filmy w historii kina. Lista 50 tytułów

Obrazy, kolory, kompozycja kadru oraz wyjątkowe efekty wizualne potrafią przyciągnąć uwagę i oddziaływać na zmysły, tworząc niezapomniane wrażenia. Tą subiektywną listą 50 najpiękniejszych filmów, zabierzemy was w fascynującą podróż przez historię kina, gdzie przyjrzymy się najpiękniejszym wizualnie produkcjom, które zyskały uznanie krytyków i zachwyciły widzów swoją estetyką. Od klasyków po dzieła współczesnego kina – te produkcje stanowią niekwestionowane arcydzieła sztuki filmowej, które pozostaną w pamięci kinomaniaków na zawsze.

50. „Kobiecy świat”



Laura jest prawniczką borykająca się z biurowym seksizmem i zdesperowanym klientem. Gina to żona i matka, której determinacja w dążeniu do zbudowania domu marzeń prowadzi do konfliktu z mężczyzną jej życia. Natomiast Beth jest młodą studentką prawa nawiązującą niejednoznaczną relację z Jamie, opiekującą się końmi na odludnym ranczu. Historie te przeplatają się ze sobą w subtelny, lecz znaczący, mocny sposób tworząc portrety czterech silnych osobowości w trakcie procesu definiowania samych siebie.



49. „Underground”



Marko jest łącznikiem pomiędzy grupą ukrywającą się pod miastem przed wojną i produkującą tam broń dla partyzantów, a światem zewnętrznym. Kiedy zagrożenie mija, nie powiadamia o tym mieszkańców podziemia.



48. „Złodziej”



Zawodowy włamywacz chce rozpocząć uczciwe życie. Lokalny mafioso proponuje mu ostatni skok.



47. „Pieśni z drugiego piętra”



Film składa się z kilku pozornie niepowiązanych ze sobą opowieści, które mają miejsce podczas wieczoru nowego milenium.



46. „Pewnego razu w Anatolii”



Grupka mężczyzn wyrusza na bezdroża tureckiej Anatolii w poszukiwaniu ciała zamordowanego mężczyzny.



45. „Mam 20 lat”



Siergiej ma dwadzieścia lat. Właśnie wrócił z wojska i szuka sensu życia, kryteriów, które pomogą mu w dokonaniu trafnych wyborów. Spotyka się z przyjaciółmi, zakochuje się, przypatruje zapracowanej matce i ojcu narzeczonej. Zastanawia się, co jest naprawdę ważne. W końcu przywołuje postać poległego podczas wojny ojca i prosi go o pomoc.



44. „Niewysłany list”



Czworo moskiewskich geologów poszukuje diamentów na Syberii. Po wyczerpującej podróży odnajdują miejsce bogate w diamentowe złoża, jednak pożar tajgi uniemożliwia im powrót.



43. „Lewiatan”



W obliczu eksmisji Kola walczy ze skorumpowaną strukturą władzy.



42. „Persona”



Aktorka traci głos podczas przedstawienia teatralnego. Okazuje się, że demonstruje ona w ten sposób bezradność wobec otaczającego ją świata.



41. „Las Vegas Parano”



Jest rok 1971, Raoul Duke oraz dr Gonzo wyruszają do Las Vegas. Po drodze nie stronią od alkoholu i narkotyków, przeżywając amerykański sen na jawie.



40. „Oldboy”



Uwolniony po 15 latach Dae-su ma pięć dni, by odkryć kto go uwięził i dokonać brutalnej zemsty.



39. „M – morderca”



W okolicy grasuje seryjny morderca dzieci. Miasto ogarnia panika, każdy mieszkaniec jest podejrzany.



38. „Wybuch”



Młody dźwiękowiec zostaje wplątany w morderstwo gubernatora - kandydata na prezydenta USA.



37. „Zeszłego roku w Marienbadzie”



Mężczyzna próbuje przekonać kobietę, by zostawiła męża i związała się z nim. Ta jednak nie pamięta romansu, który wybuchł między nimi rok wcześniej.



36. „Wściekły Byk”



Życiorys Jake'a La Motty, zawodowego mistrza wagi średniej w boksie, który na ringu odznaczał się wyjątkową brutalnością i wolą walki.



35. „Czas apokalipsy”



Adaptacja opowiadania Josepha Conrada „Jądro ciemności”. Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.



34. „Dom”



Szóstka dziewcząt przybywa na prowincję w odwiedziny do ciotki jednej z nich. Na początku istna sielanka nie zapowiada tragicznych wydarzeń jakie mają się rozegrać. Uczennice nie podejrzewają bowiem, że niezwykle sympatyczna pani u której pozostają w gościnie jest tak naprawdę duchem, który do swej egzystencji potrzebuje ofiar z dziewic...



33. „Słodki zapach sukcesu”



Wpływowy felietonista zleca agentowi prasowemu rozbicie związku swojej siostry z muzykiem.



32. „Playtime”



Drogi Pana Hulot oraz młodej Amerykanki, która zwiedza Paryż, ciągle się krzyżują. Żadne z nich nie potrafi odnaleźć się w mieście pełnym nowych technologii.



31. „Noce Cabirii”



Cabiria jest rzymską prostytutką, która pragnie prawdziwej miłości. Kiedy nieśmiały Oscar prosi ją o rękę, kobieta decyduje się diametralnie zmienić swoje życie.



30. „Zdarzenie w Ox-Bow”



W niewielkim miasteczku na Dzikim Zachodzie jeden z farmerów został zamordowany, a jego bydło zostało skradzione. Mieszkańcy postanawiają dokonać samosądu i wyruszają w pościg za przestępcami.



29. „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.



28. „Wideodrom”



Właściciel stacji kablowej ogląda filmy pełne realistycznego okrucieństwa, po czym bez względu na konsekwencje poszukuje źródła tych nagrań.



27. „Ran”



Pan feudalny postanawia przekazać władzę najstarszemu synowi. Nie podoba się to jego drugiemu potomkowi.



26. „Trzeci człowiek”



Pisarz podrzędnych kryminałów przyjeżdża do powojennego Wiednia, gdzie ma rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciela.



25. „Kobieta diabeł”



Kobieta z synową mordują wędrownego samuraja i sprzedają jego ekwipunek, aby przetrwać.



24. „Mistrz”



Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.



23. „Dom pani Tellier”



Film składa się z trzech historii, powstałych na podstawie opowiadań Guy'a de Maupassanta. Pierwsza historia („Maska”) opowiada o tancerzu cieszącym się niegdyś wielkim powodzeniem u kobiet, który pragnie zatrzymać młodość; druga („Dom pani Tellier”) – to opowieść o niedzielnej wycieczce na wieś dziewczyn z domu publicznego pod wodzą ich szefowej, której siostrzenica przystępuje właśnie do pierwszej komunii; trzecia („Modelka”) ukazuje perypetie burzliwego związku malarza i jego modelki.



22. „Paryż, Teksas”



Historia dotkniętego amnezją człowieka, któremu w odnalezieniu własnej tożsamości pomaga brat. Przypomina mu, że 4 lata temu odkąd słuch o nim zaginął, opuścił swoją żonę i syna.



21. „Życie OHaru”



Starzejąca się prostytutka Oharu (Kinuyo Tanaka) z perspektywy czasu analizuje swoje życie. Była niegdyś damą na dworze cesarza w Kioto. Zakochała się wówczas w mężczyźnie z niskich warstw społecznych. Wkrótce ich miłość została odkryta, dlatego Oharu wraz z rodziną musiała natychmiast opuścić dwór. Wygnanie było dla niej początkiem pełnej upokorzeń drogi życiowej.



20. „Walkabout”



Po samobójstwie ojca osierocone dzieci starają się przetrwać w australijskim buszu i znaleźć drogę do domu.



19. „Brazil”



Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową.



18. „Światła wielkiego miasta”



Włóczęga Charlie jest gotowy do wszelkich poświęceń, by pomóc niewidomej kwiaciarce.



17. „Mishima”



Sfabularyzowany w czterech częściach zapis życia Yukio Mishimy - jednego z najsłynniejszych autorów japońskich XX wieku. Trzy spośród epizodów równolegle do wydarzeń z życia Mishimy stawiają jego powieści: Złota pagoda (Kinkaku-ji), Dom Kyoko (Kyōko no Ie), Uciekające konie (Honba), czwarty zaś przedstawia zdarzenia, które miały miejsce dnia 25 listopada 1970 roku.



16. „Rosyjska arka”



Niewidzialny człowiek odzyskuje przytomność. Wydaje się, że nikt go nie dostrzega, z wyjątkiem tajemniczego mężczyzny ubranego na czarno.



15. „Spragnieni miłości”



Hongkong 1962. Su i Chow wynajmują mieszkania w tej samej kamienicy. Oboje osamotnieni z powodu nieobecności małżonków zaczynają darzyć się uczuciem.



14. „Święta góra”



Dziewiątka najpotężniejszych ludzi na Ziemi pod przewodnictwem Alchemika wyrusza w kierunku świętej góry, aby zabrać mędrcom sekret nieśmiertelności.



13. „Barry Lyndon”



Irlandzki młodzieniec pragnie przedostać się do wyższych sfer i arystokracji. By osiągnąć cel, sięga po wszelkie możliwe środki.



12. „Noc myśliwego”



Podający się za kaznodzieję podstępny oszust poślubia żonę kolegi z więziennej celi, który został skazany na śmierć. Chce w ten sposób zdobyć pozostawioną przez niego znaczną sumę pieniędzy.



11. „Harmonie Werckmeistera”



Węgierską wieś odwiedza wędrowny cyrk, którego główną atrakcją jest tajemniczy „Książę”. Gdy się jednak nie pojawia, mieszkańcy zaczynają bunt.



10. „Męczeństwo Joanny d'Arc”



Zapis ostatniego dnia życia Joanny d'Arc, które zakończyła spalona na stosie. Podczas przesłuchań musiała wybierać między wiarą w Boga a własnym życiem.



9. „Gorzkie łzy Petry von Kant”



Film opowiada o homoseksualnym związku trzech kobiet. Ukazuje relacje pomiędzy zaborczą projektantką mody Petrą von Kant (Margit Carstensen), a jej oddaną asystentką Marlene (Irm Hermann) i piękną modelką Karin (Hanna Schygulla).



8. „2001: Odyseja kosmiczna”



Film dzieli się na trzy epizody, których akcja ma miejsce w różnych okresach historycznych i zakątkach wszechświata.



7. „Konformista”



Marcello wkracza na faszystowską ścieżkę. Jego pierwszym zadaniem jest zdekonspirowanie niewygodnego dla reżimu profesora.



6. „Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.



5. „Chrustaliow, samochód!”



„Chrustaliow, samochód!”. Tak wedle historii, a może mitologii, brzmiał okrzyk Berii do swojego szofera na wieść o śmierci Stalina. Bohaterem nie jest jednak Beria czy Stalin, a pewien historyczny moment - przełom lutego i marca 1953 roku. Z tej chwili dziejowej wyłania się, niczym personifikacja epoki, lekarz-generał Gliński, specjalista od mózgu i szef kliniki wojskowej. Staje się ofiarą afery lekarzy kremlowskich - „bestii w białych kitlach”, ostatniej wielkiej stalinowskiej czystki o ostrzu jawnie antysemickim i wydźwięku zdecydowanie paranoicznym.



4. „Chinatown”



Prywatny detektyw rozwiązuje wyjątkowo skomplikowaną sprawę rodziny Mulwrayów.



3. „Badlands”



Nastolatka zakochuje się w starszym chłopaku. Do ich związku negatywnie nastawiony jest jej ojciec.



2. „Zwierciadło”



Film jest opowieścią autobiograficzną reżysera Andrieja Tarkowskiego, rosyjskiego mistrza kina artystycznego.



1. „Niebiańskie dni”



Pracownik stalowni wyjeżdża do Teksasu wraz z narzeczoną i siostrą w poszukiwaniu lepszego życia.Czytaj też:

Premiery tygodnia na Netflix. Lista najnowszych tytułów, których nie możesz przegapićCzytaj też:

20 najlepszych seriali na Disney+. Tytuły, które wciągną cię na długo!