Piątkowe premiery kinowe. Dziś to aż 11 nowych filmów

„Dungeons & Dragons: Złodziejski honor”



Film przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.



„Renfield”



Reinfeld, sługa hrabiego Draculi, postanawia zmienić swoje życie po odnalezieniu miłości.



„Bezmiar”



Rzym, lata siedemdziesiąte XX wieku, czasy ważnych zmian społecznych i kulturalnych, pełne blasku i splendoru. Młoda rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś.



„Pacifiction”



Albert Serra wyrusza na Tahiti, którego pejzaże przypominają przestrzeń z pogranicza słodkiego marzenia sennego i dusznego koszmaru. Naszym przewodnikiem po tym raju utraconym jest De Roller, Wysoki Komisarz Republiki zarządzający archipelagiem w imieniu francuskich władz. Mężczyzna stara się być skutecznym pośrednikiem między imperium a miejscową ludnością, wśród której zaczyna krążyć plotka o powrocie wciąż żywego w Polinezji koszmaru – wznowieniu prowadzonych przez Francję prób nuklearnych. „Pacifiction” to kino totalne, przesiąknięte ironią, gorzkim romantyzmem, atmosferą dekadencji oraz kinofilskimi nawiązaniami (m.in. do Fassbindera i F. F. Coppoli).



„Prawdziwe życie aniołów”



Czy kiedy aktor traci słowa, przestaje być aktorem? Adam jest u szczytu sławy. Scena to jego życie i często wybiera aktorstwo, zaniedbując relacje z najbliższymi. Kiedyś wcielił się w grzesznego, ale szlachetnego anioła. Teraz potrzebna jest mu jego pomoc. Adam ma poważny udar. Lekarze walczą o jego życie, ale nie dają szans na powrót do "żywych". Jego żona Agnieszka wierzy, że mimo śpiączki jej mąż gdzieś tam jest. Trzeba do niego dotrzeć i zmobilizować do powrotu. A potem nauczyć wszystkiego od podstaw, bo choroba odbiera mowę i sprawność ciała. Rozpoczyna się walka o spełnienie obietnicy, że Adam kiedyś stanie na scenie i zagra. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, gra główną rolę. Film inspirowany historią Krzysztofa Globisza.



„Pod ziemią”



Młodzi członkowie grupy speleologicznej, po wyprawie do wszystkich jaskiń północnych Włoch, wyruszają w sierpniu 1961 roku na północ aby odkrywać jaskinie, w których wcześniej nie był żaden człowiek.



„Skołowani”



Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?



„Liczba doskonała”



Joachim (Andrzej Seweryn) to dojrzały mężczyzna, który już nic nikomu nie musi udowadniać. Jest zamożny, a jego życie było pasmem sukcesów. Kaprys losu stawia na jego drodze trzydziestoletniego Davida (Jan Marczewski), geniusza matematycznego, który porzuca obiecującą karierę biznesową za granicą i szuka właściwego pola dla swoich talentów w Polsce. Sprawy komplikują się, kiedy w życie Davida wkracza Ola (Julia Latosińska). Joachim i David to dwaj mężczyźni na zupełnie innych etapach życia. Czego każdy z nich może nauczyć się od drugiego? Jak wybrać pomiędzy intelektem, wiarą i miłością?



„Niebieska Linia”



Margaret ma 35 lat i właśnie skończyła kolejną gwałtowną kłótnię z matką. Margaret w przeszłości doświadczała przemocy i zadawała ją innym, co skończyło się wydaniem sądowego zakazu zbliżania się do matki przed czekającym ją procesem. W efekcie przez okres trzech miesięcy nie może zbliżać się do matki ani znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów od domu rodzinnego. Jednak ta wymuszona separacja tylko nasila u niej pragnienie bycia bliżej swojej rodziny. Teraz Margaret każdego dnia powraca do tej niewidzialnej i nieprzekraczalnej linii granicznej.



„Blueback”



Abby mieszka w Australii, nad przepiękną zatoką o wyjątkowym ekosystemie. Jako wielka miłośniczka nurkowania, od dzieciństwa przyjaźni się z niezwykłą rybą – niebieskim grouperem, któremu nadała imię Blueback. Jej idealne z pozoru życie zostaje jednak zakłócone. Abby i jej mama muszą walczyć nie tylko o ocalenie Bluebacka i rafy koralowej, ale i o to, by cała okolica zachowała swój unikatowy charakter, zagrożony przez bezwzględny biznes.



„Głowa pełna ciebie”



Adam przeprowadza się wraz z rodziną do Göteborgu. W nowej klasie chłopiec spotyka Ewę, z którą zaczyna łączyć go coś więcej niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa dużą próbę?

