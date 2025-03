To w ich domu kręcili serial „Dojrzewanie”. Czują się jakby „wygrali na loterii”

Liczący 4 odcinki serial „Dojrzewanie”, pojawił się na Netflix w ubiegłym tygodniu i od razu zyskał oddaną rzeszę fanów na całym świecie, którzy rozpisują się w sieci na temat tej historii. Produkcja opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, pojawia się Stephen Graham. Aktor ponownie spotyka się na planie serialu z Philipem Barantinim – wcześniej pracowali razem nad nominowanym do nagród BAFTA i BIFA filmie „Punkt wrzenia”, docenionym przez krytyków za jedno ciągłe ujęcie. Podobnie nakręcili też nowy hit Netfliksa, który widzowie okrzyknęli już „arcydziełem”.

W ich domu nakręcili najnowszy hit Netfliksa. Musieli się wyprowadzić na 3 miesiące

Część scen serialu (ukazujących rodzinę Millerów), nakręcona została w trzypokojowym domu Bethany Fletcher i Dylana Naylora o wartości 230 tys. funtów w South Kirkby, osadzie w Anglii, w West Yorkshire. Rodzina opowiedziała, że pewnego dnia otrzymała pocztą list od firmy produkcyjnej Warp Films, w którym wyjaśniono, że są zainteresowani wykorzystaniem domu do nakręcenia serialu telewizyjnego.

– Na początku myślałam, że to oszustwo, ponieważ nie miałam pojęcia, że to działa na takiej zasadzie. Zadzwoniłam więc pod numer podany w liście, a już godzinę później pojawiło się w moim domu 20 osób, które go mapowały, robiły zdjęcia i przestawiały rzeczy – opowiedziała Bethany Fletcher. Niedługo później, w domu pojawił się sam Stephen Graham. – Byłam oszołomiona – dodała, a jej partner przyznał, że przybycie aktora było dla niego przeżyciem „surrealistycznym”.

Para i ich dzieci po dopięciu szczegółów, musieli wyprowadzić się ze swojego domu na 3 miesiące. Przed rozpoczęciem produkcji dom przeszedł gruntowny remont, a jedynym wyposażeniem, które należało do rodziny i zostało na miejscu, był ich stół kuchenny. – Wszystko zostało wymienione. Wszystkie meble, ściany zostały wytapetowane. Mówię o wszystkim – nawet garnki, patelnie, noże i widelce – dodała. – Zmienili nam nawet drzwi garażowe – wyjaśniła kobieta. Rodzina mogła zatrzymać część rekwizytów, w tym łóżka, lampy w salonie, zasłony i kwiaty.

Teraz, po otrzymaniu zapłaty od firmy produkcyjnej, rodzina planuje kupić dom, w którym dorastała Bethany Fletcher. – Kto by pomyślał, że nasze życie się odmieni dzięki listowi, który przyszedł pocztą. Wciąż nie wydaje się to prawdziwe, że to nasz dom w telewizji – dodała kobieta.

