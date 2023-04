Nowe i dobre thrillery na Netflix. Te tytuły mogliście przeoczyć

„Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



„Ittefaq”



Jedynymi świadkami i głównymi podejrzanymi o podwójne morderstwo są uznany pisarz i gospodyni domowa. Policyjny detektyw stara się ustalić, kto z nich mówi prawdę.



„Zgubiony telefon”



Śledząc codzienne życie kobiety, dowiaduje się o niej najbardziej szczegółowych informacji - o tym, co robi, co lubi, jak pracuje, ile ma pieniędzy i z kim się przyjaźni - i zbliża się do niej, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość.



„Przybłędy”



Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie czarnej kobiety zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawia się dwójka nieznajomych.



„Zamęt”



Po powrocie do domu z dzieciństwa mężczyzna zaczyna badać sprawę wypadku w fabryce, w którą zamieszany był jego ojciec, krok po kroku odkrywając mroczne rodzinne sekrety.



„10 dni z życia dobrego człowieka”



Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.



„The Tax Collector”



Syn potężnego mafinego bossa oraz bezwzględny morderca współpracują jako egzekutorzy długów, nie mając sobie równych w mieście i siejąc postrach, do momentu gdy pojawia się Conejo, który przejmuje władze.



„Infiesto”



Dwójka detektywów tropi porywaczy działających według nikczemnego planu, ale szalejąca pandemia COVID-19 komplikuje nie tylko śledztwo, ale i ich życie prywatne.



„The man on the other side”



Thriller szpiegowski osadzony w czasach zimnej wojny. Sekretarka z Niemiec Zachodnich zostaje schwytana przez tajną policję za pomoc w kradzieży dokumentów rządowych.



„Pozory prawdy”



Świeżo upieczony prawnik ryzykuje utratę wszystkiego, gdy podejmuje się walki ze skorumpowanym dyrektorem firmy farmaceutycznej.



„Wierny ogrodnik”



Justin Quayle, członek działającej w Afryce brytyjskiej Wysokiej Komisji, na własną rękę rozpoczyna międzynarodowe śledztwo w sprawie morderstwa swojej żony.



„Taksówkarz”



Travis (Robert De Niro), weteran wojny w Wietnamie cierpiący na bezsenność, zatrudnia się jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeżdżąc wieczorami po Nowym Jorku, styka się z najbardziej podejrzanymi i niebezpiecznymi ludźmi i zdaje sobie sprawę, ile otacza go przemocy i okrucieństwa.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Fatamorgana”



Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.



„Upadek Grace”



Gdy kobieta o czystej kartotece zostaje oskarżona o zamordowanie męża, jej prawniczka po krótkim czasie wpada na trop spisku.



„Sprzymierzeni”



Rok 1942. Podczas wykonywania niebezpiecznej misji kanadyjski oficer wywiadu spotyka francuską bojowniczkę ruchu oporu. Z czasem zakochują się w sobie.



„Trauma”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Zaborcza miłość”



Helen (Paltrow) nie ma własnej rodziny, łatwo więc ulega urokowi swej niezwykłej teściowej (Lange) i wspaniałej posiadłości, którą odziedziczyła po zmarłym mężu. Szybko jednak odkrywa, że za fasadą sielankowego szczęścia kryją się mroczne sekrety, które mogą zagrozić jej życiu.



„Wilk Wikingów”



Nastolatka jest świadkiem makabrycznego morderstwa na imprezie w swoim nowym miasteczku. Wkrótce potem zaczyna mieć niepokojące wizje i pragnienia.Czytaj też:

