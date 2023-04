Jej mama przed laty była Miss Polonia. Córka Ewy Tyleckiej podbija media społecznościowe

Ewa Tylecka to znana polska modelka, która w 1995 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Ponadto ma na swoim koncie tytuły: Miss Słowianka 1996, Miss Gracja, Miss Globe 1998 tytuł I wicemiss, Miss Foto czy Queen of Sunrise. Po tym, jak zdobyła w Polsce sławę wyemigrowała na Florydę i związana była z Andrzejem Tychoniewiczem, z którym doczekała się córki Julii. Potem wyszła za mąż ponownie – z drugiego małżeństwa ma syna. Tylecka teraz mieszka we Freeport – mieście na Bahamach.

Córka Ewy Tyleckiej podbija media społecznościowe

Córka Tyleckiej, Julia Tychoniewicz, ma już 22 lata i podbija media społecznościowe – TikToka (ponad 400 tysięcy internautów śledzi jej filmiki) oraz Instgarama, gdzie jej profil obserwuje ponad 128 tysięcy osób. Często Julia nagrywa wideo mówiąc po polsku, z akcentem który rozczula jej fanów. Często też chwali się swoją mamą – na jej urodziny w 2022 roku zamieściła kilka fotek, przedstawiających jej zdjęcia sprzed lat.

Z mediów społecznościowych Tychoniewicz wynika, że poszła w ślady mamy i jest związana z agencją modelek. Niedawno ukończyła też studia na Uniwersytecie w Toronto.

W naszej galerii możecie obejrzeć fotki Julii Tychoniewicz. Jest podobna do swojej mamy?

