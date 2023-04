Te filmy na Netflix najchętniej oglądają Polacy. Lista TOP 10

Z zestawienia TOP 10 Netfliksa w Polsce nie znika od wielu tygodni jeden tytuł. Chodzi o uwielbiany przez najmłodszych Psi patrol, który znajdziemy też na liście najpopularniejszych seriali w naszym kraju. W ostatnich dniach Polacy chętnie wybierają też „Zabójcze wesele” i kolejną część filmu „Zabójczy rejs”. Co jeszcze znajdziemy na liście TOP 10?

Najpopularniejsze w Polsce filmy na Netflix

10. „Hotel Transylwania 2”



Dracula łączy siły z Frankiem, Murrayem i Griffinem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą naturę.



9. „The Mist”



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. W gęstej i nieprzeniknionej mgle na ludzi zaczynają polować tajemnicze istoty.



8. „Kill Boksoon”



W pracy jest morderczynią o uznanej renomie, w domu - samotną matką nastolatki. Zabijanie? W porównaniu z rodzicielstwem to bułka z masłem.



7. „Psi patrol”



Bohaterskie psy wraz z chłopcem ratują świat.



6. „Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



5. „Zabójczy rejs”



W trakcie europejskich wakacji na jachcie miliardera nowojorski policjant i jego żona stają się głównymi podejrzanymi, gdy gospodarz zostaje zamordowany.



4. „Prorok”



Prymas jest przywódcą duchowym i wizjonerem, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.



3. „Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



2. „Piotruś Królik 2: Na gigancie”



Bea Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną rodzinę. I choć Piotruś Królik bardzo się starał, nie udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca.



1. „Zabójcze wesele”



Nick i Audrey Spitz, świeżo upieczeni detektywi dopiero rozkręcający swój biznes, zostają zamieszani w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, uprowadzonego z własnego wesela.

