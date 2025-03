Znaleziono ciało gwiazdy „Kogla-mogla”. Jego śmierć owiana jest tajemnicą

Dariusz Siatkowski zdobył serca widzów, dzięki roli Pawła Zawady w kultowym filmie „Kogel-mogel”. Choć miał ogromny potencjał, by stać się jednym z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia, jego kariera szybko się zakończyła. Wszystko z powodu przedwczesnej śmierci.

Śmierć Dariusza Siatkowskiego

Dariusz Siatkowski urodził się 31 lipca 1960 roku w Koszalinie. Choć w latach 1975–1980 uczęszczał do Technikum Drogowego o profilu budowa dróg i mostów, to później zdecydował się podjąć studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Od razu po studiach aktor otrzymał rolę, która przyniosła mu oszałamiającą karierę. W 1988 roku bowiem Dariusz Siatkowski zagrał Pawła Zawadę w kinowym hicie Romana Załuskiego pt. „Kogel-mogel”. Rok później premierę miała kontynuacja tej produkcji, w której również się pojawił. Choć wielu aktorów marzyło o angażu w tych produkcjach, on po latach stwierdził, że owa rola stała się dla niego przekleństwem. – Reżyserzy trochę boją się mnie obsadzać, bo ciągle kojarzę się wszystkim z Pawłem. Nie wiem, czy kiedykolwiek się od niego uwolnię – mówił w rozmowie z „Filmem”.

W kolejnych latach zagrał także w takich tytułach, jak „Kroll”, „Pogranicze w ogniu” i „Śmierć jak kromka chleba”, jednak wszyscy i tak widzieli w nim ukochanego filmowej Kasi Solskiej. Z tego powodu jego kariera zwolniła, a on sam zaczął pojawiać się jedynie w epizodach lub rolach drugoplanowych. W końcu udało mu się wrócić na szklany ekran w 2007 roku w popularnym wówczas serialu „Fala zbrodni”. Jego obecność w produkcji była jednak krótka.

11 października 2008 roku media obiegła informacja o nagłej śmierci Dariusza Siatkowskiego. Jego ciało zostało znalezione w jednym z pokoi hotelowych pod Łodzią. Wiadomo, że zmarł w wieku zaledwie 48 lat po powrocie z planu zdjęciowego serialu „Fala zbrodni”. Co ciekawe, do dziś nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną jego odejścia – w mediach pojawiały się przypuszczenia zarówno na temat powikłań po ostrym zapaleniu płuc, jak i teoria, że walczył z uzależnieniem. Rodzina aktora nigdy nie podzieliła się z opinią publiczną przyczyną jego przedwczesnej śmierci.

Czytaj też:

Odbił żonę innemu aktorowi, a potem został jego teściem. Wielki skandal obyczajowy PRLCzytaj też:

Gwiazdor „Krzyżaków” u szczytu sławy był bezdomny. Prawda wyszła na jaw po latach