Nowości na Netfliksie w tym tygodniu. Obejrzymy m.in. dokument o Pornhubie

„Asystent Ariyoshi”– wtorek



Zwykle jest gospodarzem, ale tym razem Ariyoshi pozwala grupie celebrytów poprowadzić program.



„Bert Kreischer: Razzle Dazzle” – wtorek



Bert, tradycyjnie bez żenady - i bez koszuli - opowiada o emisjach cielesnych, prześladowaniu przez własne dzieci i wybuchowym końcu rodzinnego wyjścia do escape roomu.



„Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba” – środa



Zamieszczone w tym dokumencie wywiady z wykonawcami, aktywistami i byłymi pracownikami pozwalają lepiej zrozumieć sukcesy i skandale towarzyszące serwisowi Pornhub.



„Cień i kość”, sezon 2. – czwartek



Siły zła stają na drodze młodej wojowniczki, która dysponuje magiczną siłą mogącą zjednoczyć jej świat.



„Najwyższy czas” – czwartek



Bohaterem tego komediodramatu jest wiecznie zabiegany pracoholik, który postanawia zwolnić, gdy dostrzega, że co kilka godzin dosłownie traci rok z życia.



„Maestro na wyspie” – piątek



Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.



„Na szczyt: Serial” – piątek



Po śmierci męża Sole dochodzi do wniosku, że najlepiej zadba o syna, jeżeli stanie na czele gangu – nawet jeśli jej ojciec zostanie przez to jej wrogiem.



„Dance 100” – piątek



Aby wygrać 100 000 dolarów, ósemka choreografów musi tworzyć coraz bardziej skomplikowane układy dla coraz większej liczby elitarnych tancerzy – którzy są też sędziami.



„Król cieni” – piątek



Po śmierci ojca dwaj przyrodni bracia stają po przeciwnych stronach nasilającego się konfliktu – z tragicznym skutkiem.



„Zamęt” – piątek



Po powrocie do domu z dzieciństwa mężczyzna zaczyna badać sprawę wypadku w fabryce, w którą zamieszany był jego ojciec, krok po kroku odkrywając mroczne rodzinne sekrety.



„Magiczna słonica” – piątek



Zdeterminowany chłopiec przyjmuje wyzwanie króla, aby wykonać trzy niemożliwe zadania w zamian za magiczną słonicę – i szansę dogonienia swojego przeznaczenia.

