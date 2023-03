Wywiad Ashley Graham z Hugh Grantem stał się viralem. Modelka odniosła się w końcu do rozmowy

W nocy z poniedziałku 12- na wtorek 13 marca odbyła się 95. gala rozdania Oscarów. Na czerwonym dywanie niektóre z gwiazd pełniły rolę dziennikarzy, przeprowadzając wywiady ze swoimi kolegami po fachu. Od oscarowej gali nieprzerwanie w sieci trwa dyskusja na temat rozmowy modelki Ashley Graham i brytyjskiego aktora Hugh Granta. Oto, jak przebiegła.

Niewygodna rozmowa Graham i Granta na Oscarach

Na początku Graham zapytała Granta, co najbardziej podoba mu się na gali. Ten odpowiedział: „To fascynujące. Wszyscy tu są. Cała ludzkość. To Vanity Fair”. Aktor odniosił się do powieści Williama Makepeace'a Thackeraya z 1848 roku, podczas gdy Graham założyła, że chodzi o imprezę organizowaną przez „Vanity Fair” po Oscarach. – Och, tak – odpowiedziała. – Wszyscy czekają na Vanity Fair, aby dać na luz – stwierdziła. Potem było jeszcze gorzej.

– Kto chciałbyś, aby wygrał? – zapytała Graham. – Nikt konkretny – odpowiedział Grant. Kiedy padło pytanie o to, co ma na sobie aktor, ten odpowiedział, że „garnitur”. – Jak było grać w nominowanym do Oscara filmie „Glass Onion”? – zagaiła Graham. – Cóż, ledwo w nim gram. Jestem w nim może przez trzy sekundy – stwierdził aktor.

Graham odniosła się do wywiadu z Grantem

Graham zapytana została przez TMZ o to, jak czuje się po wywiadzie, który stał się viralem. – Wiecie co, mama nauczyła mnie tego, aby zabijać ludzi dobrocią. Więc proszę bardzo – stwierdziła.

Nie jest pewne, czy Grant specjalnie był dla modelki niegrzeczny. Część z internautów zwraca uwagę na to, że jest to typowy brytyjski humor, a Grant nie został zrozumiany.

