Wszystkie filmy nominowane do Oscara w najważniejszej kategorii. O czym są i gdzie je obejrzysz?

„Avatar: Istota wody”



Akcja filmu „Avatar: Istota wody” rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona, wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau, występują: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.



„Duchy Inisherin”



„Duchy Inisherin” to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii.

Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan). Niestety wszelkie wysiłki Padraica spełzają na niczym, a niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotu…

Film do obejrzenia od 8 marca na platformie Disney+.



„Elvis”



Twórca, wizjoner, nominowany do Oscara Buz Luhrmann, przedstawia dramat Warner Bros Pictures pt: ELVIS z Austinem Butlerem i zdobywcą Oscara Tomem Hanksem.

Historia Elvisa Presleya (Butler) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z Parkerem (Hanks), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley.

Film do obejrzenia na HBO Max.



„Fabelmanowie”

„Fabelmanowie” to film luźno inspirowany życiem Stevena Spielberga i wyreżyserowany przez samego mistrza kinematografii. Scenariusz Spielberg napisał razem z laureatem nagrody Pulitzera i nominowanym do Oscara dramatopisarzem – Tonym Kushnerem.



Akcja filmu toczy się w Arizonie w dwudziestowiecznej Ameryce. Towarzyszymy 16-letniemu aspirującemu filmowcowi – Sammy’emu Fabelmanowi, w którego wciela się Gabriel LaBelle („Predator”) i jesteśmy świadkami jego dorastania w cieniu wielkiego rodzinnego sekretu.



W filmie występują również Michelle Williams („Manchester by the Sea”), która zagrała artystkę i matkę Sammy’ego – Mitzi, Paul Dano („Batman”, „Aż poleje się krew”) w roli odnoszącego sukcesy naukowca i ojca głównego bohatera – Burta, Seth Rogen („Steve Jobs”) jako Bennie Loewy – najlepszy przyjaciel Burta, a także Judd Hirsch („Uncut Gems”) jako wujek Mitzi – Boris.





„Na Zachodzie bez zmian”



„Na Zachodzie bez zmian” to poruszająca opowieść o losach młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia ustępuje miejsca desperacji i strachowi, gdy przychodzi im walczyć o życie w okopach. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.

Film dostępny na Netflix.



„Tar”



Zdobywczyni Oscara, Cate Blanchett wcieli się w postać dyrygentki, niemieckiej orkiestry, Lydii Tar. Lidia jest uważana za jedną z najwybitniejszych w swoim zawodzie. W filmie zobaczymy również Marka Stronga („1917”; „Szpieg”).

Za reżyserię filmu odpowiada trzykrotnie nominowany do Oscara Todd Field („Małe dzieci”; „Za drzwiami sypialni”). Oprawa muzyczna filmu została powierzona Hildur Guðnadóttir, nagrodzonej Oscarem® za pracę przy „Jokerze”.



„Top Gun: Maverick”



Akcja filmu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z Top Gun. Maverick wraca do szkoły lotniczej Top Gun, gdzie musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, szkoląc grupę młodych pilotów, wśród których jest syn jego najlepszego przyjaciela, porucznika Nicka „Goose’a” Bradshawa, który zginął w jednej z misji.

Za jego reżyserię odpowiada Joseph Kosinski, a scenariusz napisali Ehren Kruger, Eric Warren Singer i Christopher McQuarrie, inspirując się powieścią Petera Craiga i Justina Marksa. Jest to sequel filmu „Top Gun”, opublikowanego 36 lat wcześniej, w 1986 roku.



Film dostępny jest na platformie ShyShowtime.





„W trójkącie”



Ruben Östlund („Turysta”, „The Square”), już po raz drugi nagrodzony canneńską Złotą Palmą, zabiera nas w szalony rejs luksusowym statkiem z piękną gwiazdką Instagrama Yayą (Charlbi Dean), początkującym modelem Carlem (Harris Dickinson) oraz wiecznie pijanym kapitanem (Woody Harrelson).

Na statku bawią się celebryci i bogacze – emerytowani handlarze bronią, rosyjski król nawozu, podstarzałe diwy i zrzędliwe milionerki. Rejs po szmaragdowych morzach zamienia się w jazdę bez trzymanki, przy której katastrofa Titanica to romantyczny wypadek przy pracy. Östlund żongluje rolami społecznymi bohaterów, demaskując ich próżność i egoizm, kpi z pustej sławy influencerów, wyśmiewa świat mody. W trójkącie to dzika komedia, niezwykle aktualna satyra i drapieżny komentarz do absurdalnych czasów, w których żyjemy.



„Women talking”



W „Women Talking” grupa kobiet, z których wiele nie zgadza się co do zasadniczych kwestii, toczy rozmowę, aby ustalić, w jaki sposób mogą wspólnie pójść naprzód, by zbudować lepszy świat dla siebie i swoich dzieci.

Chociaż tło wydarzeń w „Women Talking” jest brutalne, sam film taki nie jest. Nie zobaczymy na ekranie przemocy, której doświadczyły te kobiety. Widzimy jedynie krótkie przebłyski jej następstw. Zamiast tego oglądamy wspólnotę kobiet, które łączą siły, ponieważ muszą w bardzo krótkim czasie zdecydować, jaka będzie ich wspólna reakcja.



„Wszystko wszędzie naraz”



„Wszystko wszędzie naraz” to szalone połączenie kina akcji, komedii i science-fiction o niewiarygodnej bohaterce od wizjonerskich twórców filmowych - Daniela Kwana i Daniela Scheinerta oraz producentów Anthony’ego i Joe Russo („Avengers: Endgame”).

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

W obsadzie „Wszystko wszędzie naraz” znaleźli się m.in. Michelle Yeoh („Wyznania gejszy”, „Przyczajony tygrys, ukryty smok”), James Hong („Łowca androidów”, Chinatown), Jonathan Ke Quan („Indiana Jones i Świątynia Zagłady”, „Goonies”) oraz Jamie Lee Curtis („Prawdziwe kłamstwa”, „Rybka zwana Wandą”).

