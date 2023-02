Jimmy Kimmel potwierdza swoją „oscarową misję”. Pokazał parodię „Top Gun Maverick”

Tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się po raz 95. Statuetki zostaną przyznane 12 marca 2023 roku tradycyjnie w Dolby Theatre w Los Angeles, a ceremonię po raz trzeci poprowadzi Jimmy Kimmel, amerykański komik. Teraz na Instagram wrzucił nagranie, na którym sparodiował „Top Gun Maverick”, potwierdzając tym samym swoją nową rolę.

Jimmy Kimmel potwierdza swoją „oscarową misję”

Jimmy Kimmel nie był brany pod uwagę jako prowadzący 95. oscarowej gali jako pierwszy. Ani nawet jako jedenasty. Tak brzmią pierwsze sceny parodii „Top Gun Maverick”, w której Jimmy Kimmel potwierdza swoją „oscarową misję”, a Jon Hamm i Charles Parnell odtwarzają swoje filmowe role.

W pewnym momencie, opisując misję, Parnell mówi: „ABC zleciło nam znalezienie gospodarza, który jest niewzruszony i... nie da się spoliczkować”. Kimmel odpowiada: „To dobrze, bo nie mogę zostać spoliczkowany. Dużo płaczę”. To oczywiście nawiązanie do zeszłorocznej oscarowej gali, podczas której Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka za wyśmiewanie jego żony.

W oscarowym trailerze pojawiło się też znacznie więcej gwiazd niż wyżej wymienione. Zobaczcie nagranie poniżej!

Jimmy Kimmel dwa razy był już gospodarzem Oscarów. Prowadził je w 2017 i 2018 roku. Z kolei w minionym roku prowadzącymi były Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes.

