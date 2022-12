Co oglądać w wolny weekend na Netflix? Lista tygodniowych nowości

„The Raid 2: Infiltracja” – premiera w niedzielę

Rodzinną sielankę przerywa nowe zadanie - zostaje oddelegowany, by pod przykrywką, wykryć korupcję w policji. Misja niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, na które narażony będzie nie tylko policjant, ale również bliskie mu osoby.



„Tani cwani”

Kryminalny komediodramat w reżyserii wywodzącej się z kina niezależnego Mirandy July. Fabuła skupia się na rodzinie drobnych przestępców, cwaniaczków, którzy nie przepuszczą żadnej okazji, by zdobyć trochę dodatkowych pieniędzy – oczywiście bez brudzenia rąk uczciwą pracą.



„Potężne sierotki”

Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.



„Szkoła czarownic. Dziedzictwo”

Lily wraz z matką zamieszkuje u jej nowego chłopaka. Gdy podczas pierwszego dnia w szkole nastolatka staje się obiektem kpin, na pomoc ruszają trzy outsiderki, które dostrzegają coś więcej.



„Samce alfa”

Koniec patriarchatu jest bliski. W samym środku kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dominującą pozycję, przywileje i tożsamość. Wiele lat temu byliby samcami alfa kontrolującymi swoje związki, pracę i życie. Jednak przyszło im żyć w epoce równości w społeczeństwie, które rządzi się nowymi zasadami i bezlitośnie obnaża to, jak bardzo są żałośni.



„Szczęśliwego naszego roku”

W drodze na sylwestrową imprezę dwoje nieznajomych zostaje zatrzaśniętych w windzie. Okazuje się, że mają ze sobą sporo wspólnego.



„Ciche miejsce 2”

Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.



„Chwała”

Kobieta, która przeżyła pełne bólu i przemocy dzieciństwo, realizuje skrupulatnie obmyślony plan zemsty.



„Urodzeni liderzy. Z udziałem księcia i księżnej Sussexu”

Liderzy, którzy chcą zmienić świat, dzielą się inspirującymi historiami ze swojego życia w serialu, którego producentami wykonawczymi są książę Harry i Meghan.



„The Circle USA”, sezon 5.

Będziesz lepszą wersją siebie czy może kimś zupełnie innym? W tej strategicznej rywalizacji zawodnicy muszą dokonać wyboru, aby wygrać duże pieniądze.



„Podglądaczka” – premiera w niedzielę

Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.



„Kalejdoskop” – premiera w niedzielę

Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Miłość jest ślepa. Brazylia”

Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Biały Szum”

Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„7 kobiet i tajemnica”

Ginie głowa rodziny. Siedem kobiet, kierując się różnymi motywami, próbuje rozwiązać zagadkę tego morderstwa.



„Noc w przedszkolu”

Młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.Czytaj też:

10 najpopularniejszych seriali i filmów na HBO Max w 2022 rokuCzytaj też:

Dobre filmy i seriale na Netflix, które mało kto zna