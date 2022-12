Najlepsze thrillery na Netflix, HBO Max i Disney+. Lista dla wielbicieli gatunku

„Diabeł wcielony” – Netflix



Film w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Nieoszlifowane diamenty” – Netflix



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę.



„Platforma” – Netflix



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Kobieta w oknie” – Netflix



Cierpiąca na lęk przestrzeni psycholog dziecięca z Nowego Jorku zaprzyjaźnia się z sąsiadką, która mieszka w domu po przeciwnej stronie ulicy. Wszystko staje pod znakiem zapytania, gdy kobieta znika, a bohaterka nabiera podejrzeń, że jej zniknięcie nie jest dziełem przypadku.



„Oczy szeroko zamknięte” – Netflix



Alice (Nicole Kidman) i William Harford (Tom Cruise) - małżeństwo z dziewięcioletnim stażem, należą do śmietanki towarzyskiej Nowego Jorku. Są zamożni, mają córkę i, pozornie, są szczęśliwą, spełnioną rodziną. Tymczasem na scenę wkraczają rutyna i spokój, które, jak wiadomo, uczuciu nie sprzyjają.



„Zwierzęta nocy” – Netflix



Mroczna historia z kart powieści zmusza Susan do zmierzenia się z ciemnością, jaka kryje się w jej sercu i przeszłości… Susan Morrow (Amy Adams) jest wytworną właścicielką galerii w Los Angeles, która prowadzi pozornie idealne życie u boku przystojnego Huttona (Armie Hammer).



„Zaginiona dziewczyna” – Netflix



To historia byłego dziennikarza Nicka Dunne'a (Ben Affleck), którego żona Amy (Rosamund Pike) znika niespodziewanie w piątą rocznicę ślubu. Wraz z rozwojem śledztwa policja dochodzi do wniosku, że to właśnie mąż kobiety jest odpowiedzialny za jej zaginięcie.



„Hannibal” – Netflix



Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) mieszka we Florencji, gdzie sprawuje funkcję kustosza jednego z tamtejszych muzeów. Cały czas pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Do polowania przyłącza się również Mason Verger (Gary Oldman), jedna z ofiar doktora, która przeżyła spotkanie z nim.



„Tłumaczka” – Netflix



Urodzona w Afryce Silvia Broome (Nicole Kidman) pracuje jako tłumaczka w ONZ. Pewnego dnia przez przypadek słyszy groźbę skierowaną do jednego z afrykańskich przywódców. O zdarzeniu informuje przełożonych i staje się celem zamachowców. Jej ochrony podejmuje się agent federalny Tobin Keller (Sean Penn).



„Tajemice Los Angeles” – Netflix



Jack (Kevin Spacey), Bud (Russel Crowe) i Ed (Guy Pearce) - trzej policjanci, próbują rozwiązać zagadkę masakry w nocnym barze. W trakcie śledztwa poznają mroczne tajemnice Los Angeles. Los Angeles w najlepszym okresie swojego istnienia - w latach 50-tych XX w.



„Raport Pelikana” – Netflix



Studentka prawa pisze pracę na temat hipotetycznych powodów śmierci dwóch sędziów sądu najwyższego. Okazuje się, że jej praca jest rozwiązaniem zagadki tajemniczych morderstw. Wszyscy, którzy się z nim zetkną giną, a tropem studentki podąża płatny morderca. Film sensacyjny na podstawie książki Johna Grishama.



„Podziemny krąg” – Netflix



Kultowy film Davida Finchera opowiadający o młodym człowieku, pracowniku dużej firmy, który nie widzi sensu w swoim życiu. Szukając pocieszenia, chodzi na spotkania dla osób chorych i nieszczęśliwych.



„American Psycho” – HBO Max

Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Siedem” – HBO Max

Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Donnie Darko” – HBO Max



Donnie Darko, uważany za nastolatka z zaburzeniami osobowości, spotyka Franka - tajemniczą postać w kostiumie królika, która zaczyna manipulować jego życiem.



„Efekt motyla” – HBO Max



Evan, który potrafi podróżować w czasie, przekona się, że nawet najdrobniejsza zmiana w przeszłości ma kolosalny wpływ na teraźniejszość.



„To nie jest kraj dla starych ludzi” – HBO Max



Gdy Llewelyn Moss znajduje walizkę zawierającą gotówkę, nie spodziewa się, że ściągnie na siebie niebezpieczeństwo w postaci psychopatycznego zabójcy, Antona Chigurha.



„Red Eye” – HBO Max



Wracająca z pogrzebu Lisa poznaje na lotnisku pozornie sympatycznego mężczyznę, Jacksona. W trakcie lotu dowiaduje się, że musi wyświadczyć mu przysługę, jeżeli chce ocalić życie ojca.



„Nikt” – HBO Max



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Zaklinacz deszczu” – HBO Max



Młody prawnik walczy z towarzystwem ubezpieczeniowym, które nie chce pokryć kosztów leczenia chłopca chorego na białaczkę.



„Firma” – HBO Max



Młody prawnik odkrywa, że kancelaria w której pracuje jest powiązana z mafią.



„Prawnik z Lincolna” – HBO Max



Ceniony prawnik angażuje się w sprawę pobicia prostytutki.



„Szósty zmysł” – Disney+



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Niebiańska plaży”



Przebywający w Tajlandii Amerykanin Richard poznaje parę Francuzów. Proponuje im wycieczkę na nieznaną, rajską wyspę.



„Na linii wroga”



Doświadczony żołnierz Mike Weston (Thomas Ian Griffith) i jego partner Jones podjęli się tajnej misji zdobycia elementów broni nuklearnej przetrzymywanych przez wrogi rząd. Wpadają w pułapkę. Udaje im się ukryć zapalniki, jednak podczas ucieczki Jones zostaje postrzelony i wpada w ręce nieprzyjaciół. Rok później, Weston zostaje z powrotem wysłany po niefortunne zapalniki. Godzi się na misję mając nadzieję, że przy okazji uwolni Jonesa z więzienia. Ścigany przez oddziały wroga, uzbrojony jedynie w pistolet, własny spryt i doświadczenie przeprowadza brawurową akcję.



„Air Force One”



Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz jego rodziną na pokładzie zostaje uprowadzony przez rosyjskich terrorystów.



„Osada”



Kiedy Lucius łamie zakaz i wchodzi do lasu, gdzie żyją zwierzęta-bestie, te przystępują do ataku na osadę.



„Czarny łabędź”



Ambitna tancerka bierze udział w walce o główna rolę w spektaklu "Jezioro łabędzie". Jest gotowa wiele poświęcić, by osiągnąć cel.



„Con Air. Lot skazańców”



Samolot przewożący najniebezpieczniejszych skazańców zostaje przez nich opanowany. Zwolniony warunkowo Cameron, będąc na pokładzie, stara się powstrzymać kryminalistów.



„Znaki”



Po śmierci żony pastor Graham Hess zrywa z Kościołem. Pewnego dnia na polu kukurydzy tuż obok rodzinnej farmy znajduje tajemniczy symbol.



